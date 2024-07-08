Из чего на самом деле делают крабовые палочки

Наверняка, многие знают о том, что крабовые палочки — это не мясо краба, а подкрашенный рыбный фарш. Но не все так просто, как кажется. Давайте сегодня с вами разберемся в том, что скрывается под привычным нам названием?
Наличие крабового мяса сложно проверить в составе
Оказывается, что крабовые палочки — это, по сути, сурими.
Крабовые палочки делают из рыбы
А что можно сказать о пользе крабовых палочек? Давайте разберемся и в этом. Ведь даже несмотря на то, что крабовые палочки — относительно недорогой источник белка, считать их полезным продуктом сложно. Наверняка у вас возникает вопрос: почему? Оказывается, что в дешевых палочках рыбный фарш часто заменяют соевым белком, что делает их менее питательными и не совсем «крабовыми». Также стоит отметить тот факт, что количество крахмала, воды и других ингредиентов в сурими и готовых палочках не стандартизировано. Именно поэтому содержание белка может значительно варьироваться (от 3 до 15% против 15-17% в свежем минтае). А еще основную часть калорийности крабовых палочек составляют углеводы, а не белок. К тому же, содержание натрия в них может быть высоким (до 2,5% в 100 г). Вкусовые добавки тоже играют большую роль. Ароматизаторы и усилители вкуса, которые не нормированы по количеству, могут негативно влиять на здоровье.
Стоимость крабовых палочек не оправдана
А что на счёт стоимости? Оправдана ли их цена? Не секрет, что крабовые палочки часто позиционируют как недорогую альтернативу морепродуктам. Однако, в сравнении с доступной рыбой, например, минтаем, они значительно дороже. За 600-400 рублей вы можете купить килограмм крабовых палочек, в то время как килограмм свежезамороженного минтая обойдется вам в 250-300 рублей, а филе без кожи — в 400 рублей. А что же касается краба в их составе? Оказывается, что их стоимость не оправдана. Дело в том, что проверить то, есть ли в составе краб и сколько там процентов, можно лишь в лаборатории. Ранее такие исследования тоже проводились. Не все экземпляры на которых писали «с добавлением краба» прошли проверку. На самом деле, некоторые из них вообще не имели краба в составе. Поэтому стоит быть осторожнее и дважды подумать о том, стоит ли переплачивать за это.
Крабовые палочки нужно выбирать с натуральным составом
А как же выбрать качественные палочки? Если вы все же решили полакомиться крабовым салатом, выбирайте палочки с натуральным составом. Сурими должен стоять в списке на первом месте. Чем выше процент белка, тем лучше. Также лучше обратить внимание на то, чтобы они были без соевого белка. Натуральные ароматизаторы и красители тоже очень важны. В общем, стоит в первую очередь, конечно же, обращать внимание на состав.
Помните, что крабовые палочки — не панацея. В рационе лучше отдать предпочтение свежим и натуральным продуктам. Но иногда ими полакомиться все таки можно.
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