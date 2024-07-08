Из чего на самом деле делают крабовые палочки

Наверняка, многие знают о том, что крабовые палочки — это не мясо краба, а подкрашенный рыбный фарш. Но не все так просто, как кажется. Давайте сегодня с вами разберемся в том, что скрывается под привычным нам названием?









Наличие крабового мяса сложно проверить в составе



Оказывается, что крабовые палочки — это, по сути, сурими.

Это такое измельченное филе белых рыб. Например, могут использоваться минтай, путассу, хек и другие. Они обязательно должны быть с добавлением крахмала, соли, сахара и других ингредиентов. Чтобы получить привычную консистенцию, филе перемалывают. После чего пропускают через специальную центрифугу, удаляя лишнюю воду. Только после этого в массу добавляют крахмал, яичный белок, растительное масло, загустители и консерванты. Это необходимо для продления срока хранения продукта. А чтобы палочки стали «крабовыми», в ход идут ароматизаторы, усилители вкуса и красители. Чаще всего используются кармин и каррагинан, а реже паприка.Крабовые палочки делают из рыбыА что можно сказать о пользе крабовых палочек? Давайте разберемся и в этом. Ведь даже несмотря на то, что крабовые палочки — относительно недорогой источник белка, считать их полезным продуктом сложно. Наверняка у вас возникает вопрос: почему? Оказывается, что в дешевых палочках рыбный фарш часто заменяют соевым белком, что делает их менее питательными и не совсем «крабовыми». Также стоит отметить тот факт, что количество крахмала, воды и других ингредиентов в сурими и готовых палочках не стандартизировано. Именно поэтому содержание белка может значительно варьироваться (от 3 до 15% против 15-17% в свежем минтае). А еще основную часть калорийности крабовых палочек составляют углеводы, а не белок. К тому же, содержание натрия в них может быть высоким (до 2,5% в 100 г). Вкусовые добавки тоже играют большую роль. Ароматизаторы и усилители вкуса, которые не нормированы по количеству, могут негативно влиять на здоровье.Стоимость крабовых палочек не оправданаА что на счёт стоимости? Оправдана ли их цена? Не секрет, что крабовые палочки часто позиционируют как недорогую альтернативу морепродуктам. Однако, в сравнении с доступной рыбой, например, минтаем, они значительно дороже. За 600-400 рублей вы можете купить килограмм крабовых палочек, в то время как килограмм свежезамороженного минтая обойдется вам в 250-300 рублей, а филе без кожи — в 400 рублей. А что же касается краба в их составе? Оказывается, что их стоимость не оправдана. Дело в том, что проверить то, есть ли в составе краб и сколько там процентов, можно лишь в лаборатории. Ранее такие исследования тоже проводились. Не все экземпляры на которых писали «с добавлением краба» прошли проверку. На самом деле, некоторые из них вообще не имели краба в составе. Поэтому стоит быть осторожнее и дважды подумать о том, стоит ли переплачивать за это.Крабовые палочки нужно выбирать с натуральным составомА как же выбрать качественные палочки? Если вы все же решили полакомиться крабовым салатом, выбирайте палочки с натуральным составом. Сурими должен стоять в списке на первом месте. Чем выше процент белка, тем лучше. Также лучше обратить внимание на то, чтобы они были без соевого белка. Натуральные ароматизаторы и красители тоже очень важны. В общем, стоит в первую очередь, конечно же, обращать внимание на состав.Помните, что крабовые палочки — не панацея. В рационе лучше отдать предпочтение свежим и натуральным продуктам. Но иногда ими полакомиться все таки можно.