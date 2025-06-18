Без капли смущения: кто придумал носить мини-юбку

Кто придумал носить мини-юбку/ фото: 100-raskrasok.ru, charm-stile.ru
Современные девушки разгуливают в ультрамини по улицам без всякого смущения. Мини-юбка считается обычной одеждой, которую можно надеть практически на любое общественное мероприятие. Но так было не всегда... Мини было под запретом пока не случилась модная «революция».
1. Мини — часть костюма
Мини в костюмах/ фото: gas-kvas.com
Еще со Средневековья так сложилось, что женщинам было разрешено носить юбки и платья исключительно с длинным подолом. В короткой юбке могли выйти в общество только представительницы определенных профессий — циркачки, танцовщицы, а позднее чарлидеры и спортсменки. Такие юбки были частью костюма, поэтому появиться на публике в мини было допустимо.
2. Мода зародилась до нашей эры
Мини носили с древних времен/ фото: playbookpro.ru
Однако самая первая короткая юбка появилась намного раньше — в 14 веке до нашей эры. В 1921 году в Дании состоялись раскопки кургана, где нашли останки девушки. Она была в мини-юбке! Также доказательством моды на мини в древние века являются китайские фигурки, которые были изготовлены во время Цинской империи. Все девушки-статуэтки были в коротких юбках. А вот почему женщины перестали носить ультракороткие юбки история умалчивает... Предполагается, что короткая длина одежды является символом легкомысленности в разных культурах, и периодами мода на нее исчезает.
3. Открытие магазина с мини-юбками
Мэри Куант/ фото: merclondon.ru
Очередное рождение мини произошло в Лондоне в 60-х годах. А ее «матерью» стала Мэри Куант, британский модельер одежды.девочка». Мини успешно продавались. Вот только Куант утверждала, что короткие юбки придумала не она, а некие девушки, которые разгуливали по городским улицам с голыми ногами. При жизни модельер отказался от авторства своего изобретения.
4. Новая волна мини
Джин Шримптон/ фото: florcvet.ru
В это же время Андре Курреже, французский модельер, устраивает показ моды. Модели появились на подиуме в ультракоротких юбках — они были не обтягивающими и хорошо сочетались с белыми гольфами.
Настоящая модная «революция» произошла в 1965 году в Австралии. Известная в стране модель Джин Шримптон пришла на конные скачки в очень короткой юбке. Но как объяснила сама модель, ей просто не хватило материала на длинную юбку и ее швея сшила из того, что было. Светские модницы стали активно подражать знаменитости.
5. В СССР были мини
Кадр из фильма/фото: flectone.ru
В Советском Союзе девушкам было принято носить юбки ниже колена. Но начиная с 60-х годов, несмотря на все усилия старшего поколения удержать под контролем длину юбок, в моду все же ворвались мини.
Первым российским модельером, который продемонстрировал публике короткие юбки, стал Вячеслав Зайцев. Во время Международного модного фестиваля он показал коллекцию, в которую вошли платья и юбки минимальной длины.
Вскоре советские знаменитости стали популяризировать тренд на мини. Актрисы все чаще стали появляться в фильмах в коротких платьях, халатиках и юбках. Героинь в мини можно увидеть в «Бриллиантовой руке», «Служебном романе», «Афоне» и даже в мультфильме «Бременские музыканты».
6. Пример для подражания
Джулия Робертс/ фото: mc-kr.ru
Отличной иллюстрацией ношения юбки стала романтическая комедия «Красотка», которая вышла в 1990 году. У главной героине в гардеробе было только мини. Она носила его везде, где ей только приходилось бывать. Образ стал примером для подражания. Но старшему поколению не нравилась новая мода — девушки в юбках выше колена вызывали у них неприятие. Но с годами модниц в мини становилось все больше. Юбку стали воспринимать как часть повседневной одежды. Однако на этом мода на короткую длину не остановилась...
7. Современные мини-юбки
Мини 2000-х годов/ фото: fonstola.ru
В 2000 годах поп- и рок-исполнители создают новый тренд на экстремально короткие юбки. Мини становится частью их образа на сцене. Популяризации способствовали Мадонна, Кристина Агилера, Бритни Спирс, а также K-pop группы. Участницы появлялись на публике в неприлично коротких юбках и платьях. Их выступления активно показывали по телевизору, навязывая моду молодежи.
С тех пор модные дизайнеры не дают возможности отдохнуть от мини. Они остаются в тренде летом и зимой. В теплую погоду стилисты советуют носить мини с воланами, юбку-солнце или карандаш, зимой — джинсовую, кожаную или юбку из трикотажа с добавлением шерсти. В России мини остается на пике популярности, но это относится не ко всем странам.
8. Мини запрещено в некоторых странах
Африканские юбки/ фото: atlasdress.ru
В Иране с 1979 года женщинам не разрешено носить юбки выше колена, а в странах Африки такие юбки называют «дьявольскими», поскольку они считаются символом западного колониального влияния. Африканские женщины в мини подвержены нападению, но они продолжают бороться за свободу выбора в одежде. И хоть короткие юбки уже стали популярными, они все еще вызывают неоднозначное отношение. Их тернистый путь в индустрии моды все еще продолжается...
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии