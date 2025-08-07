9 продуктов, которые раньше вызывали у людей страх, а сейчас считаются деликатесом

Для нас эти продукты являются вполне обыденными, а некоторые из них даже считаются деликатесом и стоят баснословных денег. Но так было далеко не всегда. Novate.ru рассказывает, какая еда еще несколько столетий назад была худшим ночным кошмаром для людей, и почему ею кормили только животных и заключенных.
1. Капуста кале
В капусте кале много кальция и белка. / Фото: botanichka.ru
Сегодня этот продукт является номером один в списке полезных диетических продуктов. И это совсем неудивительно, ведь в его составе большое количество веществ, необходимых нашему организму.
• В одном грамме капусты содержится до 1,35 мг кальция (в молоке, для сравнения – 1,13 мг), который очень хорошо и быстро усваивается.
• В 200 граммах кале – суточная доза белка и 18 аминокислот, поэтому она с успехом может заменить мясо.
• В одной тарелке капусты – 200% суточной дозы витамина А, поэтому она идеально подходит для профилактики зрения.
Возникает вопрос: почему же тогда кале так не любили и всячески избегали в прошлом? Все просто – из-за ее вкуса. Согласны, в сыром виде и соло капуста звучит не очень хорошо. А вот чипсы или смузи из капусты заходят на «ура». Также приверженцы правильного питания часто добавляют ее в салаты вместе с базиликом, помидорами и прочими овощами.
2. Шоколад
Чашка какао и молочный шоколад. / Фото: on-desktop.com
С какао-бобами получилась примерно та же история, что и с картофелем. Узнать-то о них узнали, а вот как правильно использовать – не научились. Сначала пытались варить какао, но это был совсем не тот напиток, к которому все привыкли.
Что касается шоколадных конфет, то их в России научились делать относительно недавно – в начале ХХ века. До этого попытки тоже были, но не слишком удачные. Наши производители переняли опыт у европейцев, а потом поставили себе цель обогнать по качеству продукции Швейцарию, знаменитую на весь мир своим шоколадом. Интересно, что на протяжении некоторого времени это удавалось сделать – российские конфеты даже получали призы на международных ярмарках.
3. Костный бульон
Костный бульон насыщенный, питательный и полезный. / Фото: mirtesen.ru
Современные хозяйки часто используют мозговую косточку для приготовления вкусного, насыщенного, питательного и ароматного бульона. Когда продукта нет под рукой, в ход идут куриные спинки, каркас и пр. Такой бульон не только бюджетный, но и полезный, ведь в нем содержится белок, коллаген, ценный для кожи, и небольшое количество жира. А вот в прошлом веке для бульона использовалось исключительно мясо. Что касается костей, то они шли на корм собакам. Использовать их на кухне было стыдно.
4. Помидоры
В прошлом помидоры часто приводили к отравлению. / Фото: goodfon.ru
Этот овощ является одним из самых популярных в нашей стране, особенно летом, когда в паре с огурцами они составляют идеальный рецепт легкого и вкусного салата. Однако наши предки не были настроены так лояльно по отношению к томатам. Они называли их «ядовитыми яблоками» и считали смертельно опасными. Однажды даже был случай, когда американского полководца пытались отравить не проверенным ядом, а помидорами. Мужчина сразу решил расставить все точки над i, наглядно продемонстрировав, что томаты не ядовиты. Он вышел на крыльцо и на глазах у изумленных людей съел целое ведро «ядовитых яблок».
Но стоит отметить, что страх людей перед помидорами не был беспочвенным – отравления все же случались. Правда, как выяснилось позже, не из-за самого овоща, а из-за посуды: в то время люди предпочитали есть из оловянных тарелок, которые производили с добавлением свинца. Вещество вступало в реакцию с кислотой из помидоров, в результате чего получалась смертельно опасная комбинация.
5. Лобстеры
Сейчас лобстеры - недоступный многим деликатес. / Фото: 1zoom.ru
Редкий, дорогостоящий деликатес, который имеют возможность попробовать только избранные – таким сегодня представляется нам лобстер. А вот заключенные, жившие несколько веков назад, поспорили бы с нашим утверждением. Они бы назвали омаров самой ужасной едой, которую не то, что пробовать – смотреть страшно. По этой причине заключенные требовали, чтобы их кормили лобстерами как можно реже. Просьбу удовлетворили, но не из жалости, а чтобы не нарушать принципы гуманизма.
Такая же ситуация произошла и в рядах слуг. В XVII веке они даже судились с городом Массачусетсом, так как хозяева не давали им ничего кроме лобстеров. Они просили «ограничить этот «беспредел», унижающий их человеческое достоинство». Суд удовлетворил иск и постановил, что омары должны присутствовать в меню рабочих не чаще трех раз в неделю.
А политолог и социолог XIX века Джон Роуан писал, что из-за своей доступности (лобстеров было очень много) мясо омаров быстро стало синонимом нищеты и много говорило о людях, которые употребляли его в пищу. По словам, Роуана, это был верный признак бедности и деградации. Неудивительно, что ракообразных предпочитали избегать.
Только недавно гурманы распробовали лобстеров. А с развитием социальных сетей их популярность лишь увеличилась, ведь совсем немногие продукты выглядят на фотографиях настолько же эффектно.
6. Черная икра
Чаще всего черную икру едят с хлебом в виде бутерброда. / Фото: mykaleidoscope.ru
Еще одни дорогостоящий продукт, который раньше считался пищей для бедных. Его нередко можно было встретить даже на столах простых советских рабочих. Более того, черную икру давали «в нагрузку», так как продажи оставляли желать лучшего.
Примерно такая же ситуация была и в США – в XIX веке здесь добывали так много осетровых, что икру подавали в салунах абсолютно бесплатно. Впрочем, в этом был тайный смысл. Хозяева заведений считали, что потребление данного продукта побуждает посетителей заказывать больше выпивки. А так как икры было очень много, и стоила она копейки, можно было и расщедриться. Также продукт добавляли в разные дешевые каши, чтобы сделать их более питательными.
Увы, чересчур интенсивный промысел осетровых привел к вполне закономерному результату – популяция существенно уменьшилась. Вследствие этого икра перестала быть закуской для всех и превратилась в роскошный деликатес, который многие люди видели, но никогда не пробовали.
7. Картофель
Картофель можно приготовить даже в кожуре. / Фото: zvezdagukovo.ru
И ты, Брут? Чем же не угодил предкам самый вкусный, универсальный и беспроблемный в плане готовки овощ? Давайте разбираться. Картофель привез в Россию Петр I, вот только не объяснил, как его правильно есть. Вот и получилось, что крестьяне подавали на стол ягоды картошки, которые являются весьма ядовитыми. И лишь через некоторое время до людей донесли, что есть нужно именно клубни. После этого дело пошло гораздо веселее. Постепенно овощ стал очень популярным и превратился во «второй хлеб».
Интересный факт: Картофель ценился не только крестьянами, но также при дворе, однако вовсе не за его вкусовые качества. Дело в том, что девушки, перед тем, как отправиться на бал, прикалывали к платьям соцветия картошки. Вот такая оригинальная бутоньерка.
8. Белокочанная капуста
Белокочанная капуста подходит для приготовления многих блюд. / Фото: prohz.ru
С этим продуктом у людей складывались самые разные отношения. В то время как в нашей стране капусту всегда любили и ценили, в США ее считали второсортным продуктом, недостойным внимания. Ситуация изменилась только тогда, когда американцы стали задумываться о здоровом питании. Кстати, одним из недавних трендов западной кухни стали ферментированные продукты. То есть наша любимая квашеная капуста лишь набирает обороты за границей.
9. Устрицы
Устрицы принято есть с лимонным соком. / Фото: mozartwine.com
Устрицы, как и икра, считалась обычной и доступной едой вплоть до начала прошлого века. Их добывали настолько много, что однажды устрицами даже выложили одну из улиц Нью-Йорка – Перл-стрит. А потом все произошло по известному сценарию – массовый вылов привел к тому, что запасы устриц истощились, и продукт стал считаться элитным. Сейчас их можно заказать не в любом ресторане, да и ценник вряд ли порадует.
