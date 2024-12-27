Новогодние ёлки, которые украшали очень креативные ребята

Одно из самых волнительных событий, связанных с новогодними праздниками, — это украшение своего дома. Сначала на полу появляются коробки с нарядной атрибутикой, а потом вся эта красота равномерно распределяется по жилищу, заставляя его блестеть от мишуры и блесток.

И когда после торжественного: «Елочка, гори!

», зажигаются огоньки, все вмиг преображается и становится таким уютным, что убирать всю эту прелесть не хочется до самой весны.