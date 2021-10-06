Самые оригинальные горшки и кашпо для комнатных растений

Растения в доме приносят не только практическую пользу, но и создают уютную атмосферу, радуя глаз своей пышной зеленью или яркими красками раскрывающихся бутонов. Однако место для цветка и его своеобразный “дом” в виде горшка или кашпо – немаловажная деталь. Сегодня мы предлагаем Вам варианты красивых и оригинальных горшков для растений, которые непременно сделают ваш дом еще ярче.



Медузки.







Эти горшки-оригами увеличиваются по мере роста растения.







Мини-горшочки, постоянно поддерживающие влажность.







Оригинальные кашпо для японского мха.







Горшочки с «облаками» для поливки.







Горшок и аквариум — два в одном.







Вертикальный мини-сад.







Горшочек-книжка.







«Шахматный набор» для карликовых растений.







Робот.







«Часы» для комнатного мха.







Русалочка.







Многоэтажный “дом” для растений.







Романтичный кит.







Заботливые руки.







источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)



