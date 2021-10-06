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Самые оригинальные горшки и кашпо для комнатных растений

Растения в доме приносят не только практическую пользу, но и создают уютную атмосферу, радуя глаз своей пышной зеленью или яркими красками раскрывающихся бутонов. Однако место для цветка и его своеобразный “дом” в виде горшка или кашпо – немаловажная деталь. Сегодня мы предлагаем Вам варианты красивых и оригинальных горшков для растений, которые непременно сделают ваш дом еще ярче.

Медузки.

Самые оригинальные горшки и кашпо для комнатных растений

Эти горшки-оригами увеличиваются по мере роста растения.

Самые оригинальные горшки и кашпо для комнатных растений

Мини-горшочки, постоянно поддерживающие влажность.

Самые оригинальные горшки и кашпо для комнатных растений

Оригинальные кашпо для японского мха.

Самые оригинальные горшки и кашпо для комнатных растений

Горшочки с «облаками» для поливки.

Самые оригинальные горшки и кашпо для комнатных растений

Горшок и аквариум — два в одном.

Самые оригинальные горшки и кашпо для комнатных растений

Вертикальный мини-сад.

Самые оригинальные горшки и кашпо для комнатных растений

Горшочек-книжка.

Самые оригинальные горшки и кашпо для комнатных растений

«Шахматный набор» для карликовых растений.

Самые оригинальные горшки и кашпо для комнатных растений

Робот.

Самые оригинальные горшки и кашпо для комнатных растений

«Часы» для комнатного мха.

Самые оригинальные горшки и кашпо для комнатных растений

Русалочка.

Самые оригинальные горшки и кашпо для комнатных растений

Многоэтажный “дом” для растений.

Самые оригинальные горшки и кашпо для комнатных растений

Романтичный кит.

Самые оригинальные горшки и кашпо для комнатных растений

Заботливые руки.

Самые оригинальные горшки и кашпо для комнатных растений

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