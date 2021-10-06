Растения в доме приносят не только практическую пользу, но и создают уютную атмосферу, радуя глаз своей пышной зеленью или яркими красками раскрывающихся бутонов. Однако место для цветка и его своеобразный “дом” в виде горшка или кашпо – немаловажная деталь. Сегодня мы предлагаем Вам варианты красивых и оригинальных горшков для растений, которые непременно сделают ваш дом еще ярче.
Медузки.
Эти горшки-оригами увеличиваются по мере роста растения.
Мини-горшочки, постоянно поддерживающие влажность.
Оригинальные кашпо для японского мха.
Горшочки с «облаками» для поливки.
Горшок и аквариум — два в одном.
Вертикальный мини-сад.
Горшочек-книжка.
«Шахматный набор» для карликовых растений.
Робот.
«Часы» для комнатного мха.
Русалочка.
Многоэтажный “дом” для растений.
Романтичный кит.
Заботливые руки.
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Самые оригинальные горшки и кашпо для комнатных растений
Растения в доме приносят не только практическую пользу, но и создают уютную атмосферу, радуя глаз своей пышной зеленью или яркими красками раскрывающихся бутонов. Однако место для цветка и его своеобразный “дом” в виде горшка или кашпо – немаловажная деталь. Сегодня мы предлагаем Вам варианты красивых и оригинальных горшков для растений, которые непременно сделают ваш дом еще ярче.
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