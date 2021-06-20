Оригинальный декор из натуральных камней

Вокруг нас — множество вещей, которые могут стать материалом для декора. В их числе — мелкие камешки или галька, привезенные из отпуска.

Такой декор долговечен и будет радовать неизменным внешним видом долгие годы.

Делимся подборкой уютного декора из камней, который получится сделать быстро и легко.

1. Ваза пяти стихий

Красивая ваза с камнями.

В такой вазе собраны элементы-представители всех пяти стихий, а камни символизируют землю. Такой живописный декор обязательно принесет удачу в ваш дом, а сделать его сможет даже ребенок.

2. В ванной — как на пляже

Декор для ванной из камней.

Вспомнить о приятных днях отпуска на берегу моря, находясь в собственной ванной, помогут вешалки из гальки. Просто приклейте к обычным крючкам камни, используя клей «жидкие гвозди».

3. Вечнозеленые растения

Кактус из камней.

Если регулярно ухаживать за обычными растениями не хочется, то сделайте их из… камня. Гальку округлой формы покройте акриловой краской зеленого цвета и нарисуйте белые точки-колючки. Цветочный горшок заполните некрашеными камешками. Каменный кактус готов.

4. Камень и огонь

Подсвечники из гальки.

Полностью безопасные, а главное, эстетичные подсвечники можно сделать из обычных стаканов и гальки.

5. Воспоминания в камне

Просто поместите свечку среди камней, и она будет надежно удерживаться камнями в вертикальном положении.

Рамка для фото из камней.

Стандартная непримечательная рамка может легко преобразиться при помощи камней. Обклейте ее галькой, используя строительный клей.

6. Каменные панно

Настенные декор из камня.

Гальку можно помещать не только на саму рамку, но и внутрь нее, создавая необычные картины. Подключите фантазию, и превосходный результат гарантирован.

Панно в морском стиле.

7. Горячий чай на холодных камнях

Подставка под горячее из гальки.

Надоевшая подставка под горячее может быть преображена при помощи наклеенной на нее гальки. Рекомендуем использовать камешки одинакового размера — так чайник будет максимально устойчивым.

8. «Салфетки», которые не нужно крахмалить

Каменные салфетки.

Декор стола поможет создать праздничное настроения во время трапезы. В качестве основы для такой салфетки используется негнущийся материал, например, кусок фанеры нужного размера. В противном случае камни не будут держаться. Чтобы подставка-салфетка была практичной, заполните пространство между камнями плиточной затиркой.

9. Каменный коврик для прихожей

Декор из гальки для прихожей.

Заполните камнями неглубокий поддон, и функциональный коврик для прихожей готов. Он станет настоящим украшением интерьера, который поможет обуви всегда быть сухой.

10. Если фото в рамках надоели

Держатели для фото из гальки.

Металлическая проволока и галька — это все, что понадобится для создания фиксаторов для фото. Такой декор станет отличной альтернативой надоевшим рамкам для фото. Просто закрутите проволоку вокруг камня, а ее свободный конец используйте для фиксации фото.

11. Камни во всей красоте

Камни как основа для мозаики.

Камни становятся основой для мини-мозаичной композиции. Мозаика наклеивается на камень, швы заполняются плиточной затиркой. Такие камни станут необычным декором для цветочных горшков или настольных ваз.

12. Камни вместо красок

Картины из камней.

Галька становится альтернативой краскам, использующимся для написания картин. Галька, окрашенная в нужные цвета, используется в качестве элементов для декоративной композиции на настенном панно. Камни приклеиваются на текстильную или деревянную основу, помещенную в раму.

13. Вторая жизнь старых цветочных горшков

Цветочные горшки, декорированные галькой.

Неинтересные горшки для цветов из пластика или керамики получится преобразить при помощи разноцветной гальки. Камни закрепляются на поверхности горшка при помощи строительного клея. Затем рекомендуем их окрасить или покрыть лаком.

14. Долговечный кухонный фартук

Кухонный фартук из гальки.

Кухонный фартук из гальки заменит традиционную керамическую плитку. Пространство между камнями лучше заполнить плиточной затиркой, а сам фартук покрыть лаком. Так декоративная отделка станет максимально функциональной.

15. Сад на балконе

Мини-сад из камней.

Такой сад на балконе, где землю заменяют мелкие камни, станет настоящим оазисом спокойствия в вашей квартире. Для большего эффекта расположите в домашнем мини-саду крупные растения в горшках.