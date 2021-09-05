Как продлить жизнь кожаной обуви, или Правила ухода, которым нужно следовать постоянно

Практически все мужчины и женщины любят кожаную обувь. Она удобная и долго служит, к тому же выглядит стильно. Обувь из кожи хорошо вентилируется или, как говорится, «дышит». Но вместе с тем она может и быстро износиться. Однако, за любой обувью, особенно кожаной, нужен уход. Так давайте разберемся, как продлить жизнь нашей любимой «парочке».
Отказ от ежедневной носки одной и той же пары обуви
Лучше чередовать свою обувь. | Фото: pikabu.ru
Этот пункт обязателен к исполнению и вот почему. Каждый день наши стопы выделяют пот. За сутки выходит 200—400 миллилитров. Часть этого объема уходит в носок, часть в стельку. Далее почти все испаряется. Но то, что не испарилось проникает вглубь кожаного изделия. Такой контакт опасен. Оставшийся пот разрушает материал обуви. Для того, чтобы высушить свои туфли или ботинки, понадобятся полные сутки, то есть двадцать четыре часа. А если вы попали под дождь, то лучше их оставить на два дня. Так что следует чередовать свою обувь. Кстати говоря, можно ускорить сушку специальными устройством, а именно формодержателем из кедра.
Сушка обуви
Формодержатель, чтобы обувь сохла быстрее. | Фото: probootblack.info
Как вы могли догадаться, кожаная обувь не дружит с высокими температурами. Поэтому ее лучше не ставить под батареи или еще какие-нибудь устройства. Все потому, что кожа начинает разрушаться. Появляются трещины, а помимо этого в них еще и попадает грязь. Поэтому лучше оставить обувь просто в комнате и не нагружать ее дополнительной температурой. А для ускорения процесса подойдут вышеупомянутые формодержатели из кедра. Древесина очень хорошо впитывает влагу.
Защита от воды
Влагозащитный спрей. | Фото: adme.ru
Во врагах у кожи, кроме высокой температуры, числится и вода. Жидкость крайне негативно влияет на обувь. Кожа трескается и приходит в плачевный вид. Для защиты можно и нужно пользоваться средствами. Но есть одно важное уточнение. Покупая защиту в обычном супермаркете или на рынке, вы сильно рискуете. В большинстве таких средств содержатся вредные токсины. При этом они могут навредить не только обуви, но и вам. Их использование негативно влияет на кожу. В некоторых случаях вызывает аллергическую реакцию организма. Поэтому тщательней подбирайте средства и не экономьте на них. Вот список фирм, которые производят защитные спреи: Famaco Impermeabilisant, MAVI STEP Protector Universal, Saphir Medaille D’or Super Invulner. Перечисленные компании славятся своим качеством и надежностью продукции.
Косметика для обуви
Обувная косметичка. | Фото: italiareport.com
К косметике относятся все средства по уходу за обувью. Покупая их, обязательно обратите внимание на то, для какого типа кожи оно предназначено. Но есть и универсальные средства. Всю информацию можно найти на упаковке. Например, средство для нубука не подойдет к коже рептилий, а рептилии для лакированной обуви, ну и так далее.
Подготовка для косметики
Щеточка для обуви. | Фото: hntr.ru
Этот этап очень важен, поэтому и в отдельном пункте. Перед нанесением средств очистите свою обувь сухой щеткой. Это нужно для того, чтобы убрать всю пыль. Если вы ее не уберете, то она просто впитается со средством вглубь кожи. А это может испортить внешний вид и привести «любимую парочку» в непригодное для носки состояние.
Чистка обуви
Ластик для нубука и замши. | Фото: moiton.ru
Если все предыдущие советы являлись универсальными, то есть для всех типов кожи, этот же не такой. Все потому что обычную кожу можно протереть тряпочкой и все. А с нубуком или замшей этот трюк уже не пройдет. Для обуви из данного материала следует приобрести специальный ластик. Им вы натираете ботинки, а он крошится и проникает вглубь кожи. Когда ластик это делает, он очищает каждую ворсинку. Famaco, MAVI STEP, Columbus, TRG – это бренды, на которые стоит обратить внимание при выборе данного «девайса».
Растягивание обуви
Ваш размен, но все равно жмет. | Фото: woodlandcis.ru
Бывает, что купили пару новых туфель, они вашего размера, но все равно жмут. Это распространенная проблема как у мужчин, так и у женщин. Вдруг у вас плоскостопие или подъем ноги высокий, всякое может быть. И все привыкли разнашивать обувь. Но так вы травмируете ногу (те же мозоли). А используя «народные методы», вы травмируете уже обувь. Для таких случаев придумали специальный растяжитель. Эта пена, которая заливается внутрь обуви и впитывается. Далее она безопасно размягчает кожу, и вы надеваете свои туфли. После кожа опять возвращается в свое состояние, но уже сидит идеально на вашей ноге. Это средство не травмирует покупателя и покупку.
Регулярность
Все нужно делать регулярно. | Фото: 2000.ua
От данного правила зависит вся компания по продлению жизни обуви. Без него нет надобности соблюдать все вышеперечисленное. Правило состоит в том, что нужно каждый день чистить обувь. Если вы решили пройтись по парку, то вернувшись протрите щеткой или ластиком свои туфли. А допустим крема или другую косметику следует использовать еженедельно.
Стелька
Ортопедическая стелька. | Фото: aliexpress.com
Это даже не правило, а скорее рекомендация. Приобретите качественные стельки в обувь. Существуют ортопедические и антибактериальные стельки. Они, во-первых, вам помогут. Стопам будет комфортно. Во-вторых, чем меньше бактерий, тем лучше обуви и вашей кожи. Так что со стельками лучше напрячься и подобрать хороший вариант.
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