5 ошибок в ремонте, которые могут влететь в копеечку

Многие воспринимают ремонт в квартире, как что-то простое и банальное. Но ведь вам не просто нужно покрасить стены и купить новый диван. Если вы планируете полноценное изменение жилья, будьте готовы к сложной инженерной операции, каждая ошибка в которой будет стоить десятки тысяч рублей. Novate.ru рассказывает, какие оплошности обойдутся дороже всего.

Мастер должен хорошо знать свою работу.Редко кто делает сложный ремонт своими руками – обычно обращаются к специалистам. Если это ваш случай, максимально тщательно выбирайте прораба со строительной бригадой. В идеале, если кто-то из знакомых недавно делал ремонт и может посоветовать мастеров, работой которых они остались довольны. Приходится искать бригаду самостоятельно? Тогда обязательно проверяйте факты, которые могут подтвердить профессионализм: образование, сертификаты, лицензии и др. И это касается не только мастеров по ремонту, но также дизайнеров, инженеров и пр.К каким последствиям может привести работа с неопытными людьми, которые плохо разбираются в сфере своей деятельности?• Дизайнер создаст красивый проект с потрясающим интерьером, но когда дело дойдет до практики, окажется, что его сложно воплотить в жизнь.• Строительно-ремонтная бригада плохо выполнит черновые и чистовые работы, подберет некачественные материалы, неправильно сделают монтаж и демонтаж напольных покрытий, потолков и прочих конструкций.• Инженеры ошибутся в коммуникациях, в результате чего вы столкнетесь с различными проблемами. Вентиляция, электричество, водоснабжение, отопление – все будет работать со сбоями.Возможна и такая ситуация: вы купили красивые, дорогие отделочные материалы, а в ходе монтажа бригада их испортила. Например, неравномерно покрасили стены, оставили большие щели между паркетными досками, не подобрали рисунок на обоях в спальне. И это лишь несколько проблем, с которыми вы можете столкнуться. В результате придется все демонтировать и начинать заново.Пример инженерного проекта жилых систем.Дизайнерский проект очень важен, ведь это лицо вашей квартиры. Но то, насколько удобно вам будет в ней жить, зависит не от цвета стен и не от расположения дивана в гостиной. Инженерный проект – вот то, во что действительно нужно вложиться. Именно он наглядно показывает схемы электрики, водоснабжения, отопления и пр. Если у рабочих нет на руках такого проекта, они действуют вслепую. В результате розетки оказываются за шкафом, инсталляция унитаза не помещается в специально отведенную для нее нишу, а раковину невозможно подключить, потому что слив расположен выше, чем нужно.Стены нужно проверять специальным уровнем. / Фото: urres.ruНа первый взгляд может показаться, что идеально ровные стены – это про эстетику, но на самом деле у них куда более практическое значение, чем все привыкли думать. От того, насколько ровными будут поверхности, напрямую зависит монтаж мебели и сантехники, особенно если речь идет о встроенных шкафах.Визуальная часть также может пострадать. Например, если при нанесении гипсовой штукатурки не учесть толщину слоя, влага внутри не успеет испариться. Как итог – трещины по всей отделке. А если в гостиной или спальне использовать цементную штукатурку, которую обычно применяют в ванной или коридоре, финишная покраска пойдет «паутинкой», так как поверхность будет не слишком пластичной.Ошибка 4: Плохая система вентиляцииВытяжной вентилятор в ванной комнате.Здесь речь идет не столько о том, чтобы сделать некачественную систему вентиляции (хотя такие случаи тоже бывают), сколько о том, чтобы вообще ее проигнорировать. Заезжая в новую квартиру, многие владельцы оставляют все как есть, ведь зачем переплачивать деньги, если и так есть шахта за решеткой. Однако современные стеклопакеты и плотные двери не дают воздуху курсировать по квартире должным образом. В результате вы живете в герметичном контейнере, откуда не уходит влага, появляется конденсат, плесень и прочие подобные неприятности.Еще одна частая ошибка – установка вытяжного вентилятора, не оснащенного притоком. Смысла от такого прибора никакого – так как воздух некуда вытягивать, вентилятор шумит, но не работает. Воздуходувы тоже нужно выбирать с умом – их длина не должна превышать три метра, иначе тяга пропадет из-за низкой скорости воздуха.Покупайте на один рулон обоев больше, чем нужно по квадратуре.Перед тем, как ехать в строительный магазин, вы высчитываете по квадратуре комнат, сколько вам нужно материалов. Но учитывать только площадь – не самый лучший вариант. Ламинат может оказаться бракованным, плитка – треснуть во время резки, краска – лечь в три слоя, а не в два, как обещал производитель. В итоге приходится поштучно докупать доски, плитки и прочие материалы, а это гораздо дороже, чем брать целую упаковку. Также бывают ситуации, когда нужного оттенка или рисунка уже нет в продаже, и приходится думать, с чем скомбинировать уже купленную отделку.Чтобы не испытывать недостатка в материалах, придерживайтесь следующих расчетов: плитку нужно покупать на 10-15% больше, чем квадратура квартиры, обои – на один рулон больше для каждой комнаты, ламинат – на 10% больше, краску – на 20% больше, чтобы подкрашивать некоторые участки стен. Обратите внимание, что даже у одного и того же производителя могут отличаться материалы из разных партий. Например, оттенок будет светлее. Поэтому внимательно проверяйте содержимое всех коробок перед тем, как приступить к работе.