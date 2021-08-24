10 действенных способов «выжать» из своего Wi-Fi-роутера максимум

Что может быть хуже в повседневной жизни человека XXI столетия, чем медленный интернет? Падение скорости интернета приводит к разрушению нервных клеток, росту агрессии к окружающим, а также поломанной гарнитуре компьютера. Именно по этому следует приложить должны усилия для обеспечения качественного покрытия Wi-Fi.
1. Обновить прошивку роутера
Проверяем прошивку.
Самый простой и наименее эффективный способ ускорения интернета. Для его реализации достаточно загрузить последнюю версию пакета программ с сайта компании-производителя. Прежде чем браться за обновление, следует ознакомиться с данными ревизии на маршрутизаторе.
2. Выбрать свободный канал
Ищем не занятый канал.
Если в соседних помещениях, квартирах или офисах используются Wi-Fi маршрутизаторы, то есть смысл поискать свободный канал, так как уже выбранный может на самом деле обслуживать несколько устройств. Слабость сигнала в таком случае объясняется наличием конкуренции.
3. Задействовать стандарт 802.11n
Еще не перешли?
Многие современные устройства сразу используют стандарт связи 802.11n. Однако, если маршрутизатор достаточно старый, следует проверить, поддерживает ли он данный канал. Переход на него позволит значительно ускорить работу.
4. Правильно установите роутер и антенну
Главное выбрать место.
Для того, чтобы роутер гарантировал эффективную передачу сигнала, его следует поставить в правильном месте. Лучше всего, если устройство будет установлено в центр помещения на высоту около 150 см от пола. Также не следует помещать его в шкаф или нишу.
То же самое касается установки антенны. Она должна быть в правильном положении относительно принимающих устройств.
5. Перейти на частоту 5 ГГц и увеличить мощность
Очень важный шаг.
Большинство современных роутеров имеет два основных рабочих диапазона – 2.4 ГГц и 5 ГГц. Интересно, что большинство пользователей по-прежнему работает на низкой и менее эффективной частоте.
Также в современных роутерах можно контролировать мощность сигнала. Настраивается она в окне настройки устройства.
6. Установить более мощную антенну или сделать кустарный усилитель
Стоит такое сделать.
Обычные роутеры оборудуются антеннами с коэффициентом усиления 3 до 5 dBm. Заметно повысить качество сигнала можно за счет использования антенны с коэффициентом 9±1 dBm. Кроме того, каждый пользователь может соорудить усилитель сигнала из обычной пивной банки. Делается он за 5 минут при помощи обычных ножниц.
7. Установить усилитель
Отличный план.
Нужно увеличить зону покрытия Wi-Fi? Лучшим способом будет приобретение подходящего усилителя. Важно помнить о том, что ставить данный гаджет нужно не там, где сигнал уже заканчивается, а там, где он еще действует почти в полную силу.
8. Альтернативная прошивка
Стоит о такой подумать.
Альтернативные прошивки для роутера могут значительно поднять скорость работы интернета. Создается такое ПО как пользователями-энтузиастами, так и специализирующимися на данном вопросе компаниями. Выбор только за пользователем.
9. Модернизировать приемник или купить более мощный роутер
Сделай сам.
Самое очевидное, но в тоже время и самое затратное, что можно сделать для повышения качества Wi-Fi покрытия. Впрочем, большинство антенн стоит не так уж дорого, а потому Novate.ru рекомендует задуматься о таком приобретении, если скорость связи не удовлетворяет все потребности пользователя.
10. Контролировать свой интернет
Позаботься о безопасности.
Наконец, не стоит забывать о том, что скорость интернета может падать еще и из-за незаконно подключившихся к роутеру личностей. Именно по этой причине стоит приложить максимум усилий для обеспечения безопасности, придумать хороший пароль для роутера, а еще время от времени проверять список подключенных к Wi-Fi устройств.
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