Вещи в доме, которые забирают энергию и притягивают беды

Все вещи в доме имеют свою энергетику. Одни выступают в качестве оберегов и талисманов, несут удачу и гармонию. Другие обладают обратным эффектом, такие предметы оказывают плохое влияние на эмоциональное и физическое состояние человека.
Специалисты в области биоэнергетики говорят, что подобные вещи не только могут вызвать головную боль, но и крадут наши жизненные силы.
Поврежденная посудаНе вся посуда может плохо сказываться на вашем здоровье. Но, ни в коем случае нельзя есть из поврежденных тарелок. Даже небольшой скол может разрушить энергетику дома. В славянской мифологии считалось, что трещина на глиняной посуде принесет неприятности и беды. Согласно поверью, жизнь человека «треснет» как тарелка, которую он хранит.
Сколы наделяют пищу отрицательной силой, делают человека слабым и апатичным. Это правило касается не только повседневной посуды, но и старых сервизов, которые часто украшают интерьер дома. Также не рекомендуется надолго оставлять грязную посуду – это может вызывать головокружение и ухудшение самочувствия.
Чучела мертвых животныхНа протяжении веков охота была одним из способов выживания, сейчас это лишь проведение досуга. Обычно заядлые охотники украшают стены своими трофеями. Рога и головы животных являются неотъемлемой частью их интерьера. Но такой декор несет в себе негативную энергетику, которая уничтожает биополе вашего дома. Это может привлечь череду неудач.
НожиНож – неотъемлемый инструмент на кухне. Но всегда следует соблюдать осторожность, так как острые металлические предметы могут накапливать энергию, тем самым притягивая проблемы.
Небольшие солонкиСуществует множество суеверий о соли. Часто на углу солонки скапливается соль. Этот знак предвещает опасность, может лишить здоровья и энергии. Лучше приобретать большие солонки, которые будут удобны в использовании.
Старая одеждаПрощаться с любимой одеждой всегда трудно. Часто в наших шкафах лежат вещи, которые уже непригодны к носке. Рваная одежда оказывает отрицательное влияние на здоровье и материальное благополучие.
Надевая потертые до дыр вещи, вы привлекаете в жизнь нищету и страдания. Такая одежда ослабляет биополе человека, он становится уязвимым. Если вы не носите одежду в течение года, то отдайте ее на благотворительность. Так вы очистите дом от плохой энергетики.
Итак, следуйте этим правилам, чтобы не терять свои энергетические силы и не притягивать беды. Сделайте дом своим уютным и гармоничным местом, свободным от отрицательной энергии.
