Вещи в доме, которые забирают энергию и притягивают беды

Все вещи в доме имеют свою энергетику. Одни выступают в качестве оберегов и талисманов, несут удачу и гармонию. Другие обладают обратным эффектом, такие предметы оказывают плохое влияние на эмоциональное и физическое состояние человека.

Вещи в доме, которые забирают энергию и притягивают бедыСпециалисты в области биоэнергетики говорят, что подобные вещи не только могут вызвать головную боль, но и крадут наши жизненные силы.

Вот список вещей-вампиров, от которых нужно избавиться.

Поврежденная посуда

Не вся посуда может плохо сказываться на вашем здоровье. Но, ни в коем случае нельзя есть из поврежденных тарелок. Даже небольшой скол может разрушить энергетику дома. В славянской мифологии считалось, что трещина на глиняной посуде принесет неприятности и беды. Согласно поверью, жизнь человека «треснет» как тарелка, которую он хранит.
Сколы наделяют пищу отрицательной силой, делают человека слабым и апатичным. Это правило касается не только повседневной посуды, но и старых сервизов, которые часто украшают интерьер дома. Также не рекомендуется надолго оставлять грязную посуду – это может вызывать головокружение и ухудшение самочувствия.

Чучела мертвых животных

На протяжении веков охота была одним из способов выживания, сейчас это лишь проведение досуга. Обычно заядлые охотники украшают стены своими трофеями. Рога и головы животных являются неотъемлемой частью их интерьера. Но такой декор несет в себе негативную энергетику, которая уничтожает биополе вашего дома. Это может привлечь череду неудач.

Ножи

Нож – неотъемлемый инструмент на кухне. Но всегда следует соблюдать осторожность, так как острые металлические предметы могут накапливать энергию, тем самым притягивая проблемы.
Народная примета гласит, что если оставить нож на столе, то нечистая сила сможет проникнуть в жилище и нарушить покой хозяев. Через острый предмет злые духи могут передавать негативную энергию. Чтобы избежать неприятностей, просто не забывайте класть ножи на свои места.

Небольшие солонки

Существует множество суеверий о соли. Часто на углу солонки скапливается соль. Этот знак предвещает опасность, может лишить здоровья и энергии. Лучше приобретать большие солонки, которые будут удобны в использовании.

Старая одежда

Прощаться с любимой одеждой всегда трудно. Часто в наших шкафах лежат вещи, которые уже непригодны к носке. Рваная одежда оказывает отрицательное влияние на здоровье и материальное благополучие.
Надевая потертые до дыр вещи, вы привлекаете в жизнь нищету и страдания. Такая одежда ослабляет биополе человека, он становится уязвимым. Если вы не носите одежду в течение года, то отдайте ее на благотворительность. Так вы очистите дом от плохой энергетики.
Итак, следуйте этим правилам, чтобы не терять свои энергетические силы и не притягивать беды. Сделайте дом своим уютным и гармоничным местом, свободным от отрицательной энергии.
