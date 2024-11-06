Заикалась, но стала звездой Франции, мечтала о любви, а замуж не вышла

Французская певица Мирей Матье - икона стиля и настоящий идеал. Женщины по всему миру хотели быть на нее похожими, а мужчины сходили с ума от ее улыбки. Кто бы мог подумать, что кумир миллионов, так трогательно поющая о любви, так и не наденет фату. Никто и не догадывался, что она еще в далекие 19 лет заключила с собой договор, о котором решила никому не рассказывать.
Сложное детство старшей из 14 детей
Мирей Матье с родителями. / Фото: uznayvse.ru
Будущая звезда французской сцены родилась в 1946 году в Авиньоне. И с ранних лет она познала бедность и лишения. Отцом девочки был каменотес Роже Матье, а ее мама Марсель-Софи Пуарье отдавала все время заботе о родных. Мирей был первенцем у своих родителей и на свет появилась в холодном бараке. Там и проходили ее первые годы. Пройдет не один год, прежде чем семья переедет в квартиру с 4 комнатами. Да и этого было недостаточно, ведь в семье кроме Мирей было еще 13 детей и ей как старшей приходилось за всеми ними присматривать. С ранних лет она была приучена к тяжкому труду, можно сказать, детства у нее не было.
Певица рассказывала потом в интервью, что ей еще повезло, потому что малышкой родители брали ее с собой в оперный театр. А вот когда детей стло много, оперу они могли услышать лишь по радио.
Матье росла в строгости, все, что говорил отец было законом и не обсуждалось. Но именно ему она благодарна за свою любовь к пению. Он часто что-то напевал во время работы, а по вечерам ходил в церковный хор. Когда он понял, что старшая дочка за ним повторяет, он начал брать ее с собой. За пение в церкви девочку хвалили.
Мирей была от природы способна и это скоро заметила ее бабушка. Как только будущая звезда пошла в школу, бабуля обучила внучку основам нотной грамоты. Девочка на лету все схватывала, музыкальные знания были именно тем, к чему лежала ее душа. Но в школе у нее не ладилось.
Издевательства в школе
Мирей Матье. / Фото: uznayvse.ru
Пока Мирей хвалили за ее успехи в церкви и дома, в школе ее приходилось несладко. Над ней издевалась учительница и это сделало ее пребывание в классе невыносимым. Матье была левшой, и это возмущало ее преподавательницу, она называла девочку кошмаром и усадила за «парту позора». Ее пытались переучить писать правой рукой и были линейкой по левой.
Учительница выставляла ее на посмешище из-за плохих отметок. Из-за постоянного давления девочка начала заикаться и совсем в себе закрылась.
Потом еще и масла в огонь добавил преподаватель музыки, который сказал, что композиции, которые она исполняет не для нее.
Пройдет немного времени и станет ясно, что для успешной учебы у девочки есть нереализованный потенциал: у нее ведь феноменальная память и это поможет ей не пользоваться суфлером.
И так страдать пришлось Мирей аж до 13 лет.
Новая жизнь
В 13 Матье бросила школу. Ей нужно было помогать семье, да и терпеть унижения уже не было сил.
Когда ей было 15 лет она впервые поучаствовала в региональном музыкальном конкурсе, а в 16 лет на конкурсе «Песни нашего квартала» в Авиньоне она заняла второе место. На конкурсе строгая комиссия увидела в Матье новую Эдит Пиаф. На следующий день родители несовершеннолетней будущей звезды подписали первый в ее жизни контракт и раскручивать ее стал известный продюсер Джонни Старк по прозвищу Американец. С того момента Мирей Матье начала завоевывать мир.
Новый образ
Мирей Матье. / Фото: 4iledi.ru
Хоть певицу и называли новой Эдит Пиаф Старк решил, что от этого имиджа нужно полностью уходить и создавать нечто новое. Он задумал лепить другую звезду, а не подражать уже известной.
Первое, что сделал продюсер: запретил своей подопечной слушать песни Эдит Пиаф. А потом помог ей создать новый имидж, именно тот, который считали идеальным девушки по всей планете. В Советском Союзе тренд на стрижку «под Матье» был просто огромным, девушки отрезали себе челки, перекрашивались в темные оттенки, и скупали коралловую помаду.
Рождение легенды
Мирей Матье. / Фото: uznayvse
Созданный Американцем образ в итоге стал визитной карточкой Мирей Матье. Долгие годы на протяжении всей своей жизни она ему не изменяла: та же стрижка паж, накрашенные определенным оттенком кораллового губы и одежда от любимого модного дома Кристиана Лакруа.
Мирей Матье никогда не была пустоголовой звездой, она делала все, чтобы стать иконой и очень много для этого работала. Певица изучала историю культуры и языки, брала уроки этикета и стиля.
Песни певицы сегодня носит статус легендарных и их перепели на десятки языков мира, а ее безукоризненный стиль никогда не подвергался сомнению.
Особенная для всех и для никого
Мирей Матье. / Фото: iledi.ru
Миниатюрная очаровательная француженка была особенной и неповторимой, ее легкий южный акцент завораживал и даже длительные уроки с преподавателями не смогли его полностью искоренить. Казалось, многие мужчины были бы рады сделать ее счастливой, но ни одному из них она не была готова подарить свое сердце навсегда.
Матье не скрывала, что она никогда не хотела иметь детей и семью, и это было ее осознанным выбором. Она никогда не комментировала и не рассказывала почему приняла именно такое решение. Сегодня уже становится понятным, что скорее всего, такой образ жизни она решила ввести потому что была нянькой и практически родителем для своих 13 братьев и сестер. Она наигралась в семью и материнство, еще будущим ребенком и просто решила во взрослом возрасте больше в этой не ввязываться. И вряд ли за это ее можно как-то осудить.
Все же известно, что у Мирей было двое отношений, которые имели все шансы перерасти в брак.
Первая попытка выйти замуж
Мирей Матье. / Фото: uznayvse.ru
Вокруг личной жизни Мирей Матье постоянно ходили разговоры. Ведь когда нет какой-то точной информации, публике не остается ничего другого, кроме как фантазировать.
С какими только звездными мужчинами не приписывали романов Матье. Среди них были Ален Делон и даже Чарли Чаплин.
Многие фанаты исполнительницы до сих пор уверенны, что у Мирей была одна любовь. Это ее импресарио Джони Старк. Певица и сама признавалась, что этому мужчине она принадлежит на всю жизнь. Ведь благодаря продюсеру она стала той самой иконой. Джони помог не только развиваться в музыкальном плане, он создал ей имидж, помог отыскать уникальный стиль, научил держаться на сцене.
В 1989 году творческая французская тусовка прощалась с ее продюсером Джони Старка. На похоронах своего наставника Матье безутешно рыдала. Певица позаботилась о том, чтобы его могила находилась в усыпальнице ее семьи возле ее отца. Это были два главных мужчины в ее жизни, которые помогли ей получить мировое призвание и обрести саму себя.
Но у нее были и другие мужчины. И как минимум дважды она собиралась стать женой.
Ходили слухи, что у Мирей был роман с очень состоятельным промышленником. Бизнесмен хотел жениться на артистке. Он желал создать семью, завести общих детей, но взамен на это певица должна была полностью ему принадлежать. Он попросил ее уйти со сцены. Но Матье отказала ему.
В своей книге певица писала, что мечта о счастливом браке была для нее как мираж. У нее не вышло бы построить счастливую жизни вдвоем, потому что всегда был третий. И этот третий – ее призвание. А оно властное, отбирающее все мысли, радость и время.
Срыв шикарной свадьбы
Мирей Матье. / Фото: Getty Images
В 90-х французскую звезду все чаще начали замечать в обществе креативного директора косметического бренда Guerlain Оливье Эшодмезона. Свою красоту доверяли ему Одри Хепберн, Софи Лорен, Грейс Келли и Уоллис Симпсон.
Журналисты писали, что Матье вот-вот потеряет статус холостячки. Свадьба должна была очень скоро состояться, уже купили кольца, а сам Кристиан Лакруа, по слухам, начал создавать для звездной невесты свадебный наряд. Но певица не смогла. Торжество было отменено. Свою любовь к творчеству, сцене и самой себе она ставила выше любви к мужчине. То самое женское счастье она нашла в другом – в музыке.
Француженка говорила, что любовь - это самое прекрасное чувство на земле. По ее мнению, без любви жить нельзя. Но чтобы кого-то любить, не обязательно любить выходить за него замуж.
Секрет, который так и остался секретом
Мирей Матье. / Фото: Global Look Press.
Как-то в разговоре с журналистом Матье вскользь сказала, что любовь это её запретный сад. Будучи 19-летнй девушкой, она решила, что о личной жизни никогда никому не будет рассказывать и всё оставит при себе.
Какие бы слухи о ней не ходили, она никогда ничего не комментировала и не давала лишних поводов о себе говорить. Хотя людей это все равно не останавливало. Ходили сплетни, что у певицы есть двое детей, но никакой информации, подтверждающей или опровергающей это не было найдено.
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