Пять самых невероятных трюков Гарри Гудини
Имя американского иллюзиониста Гарри Гудини известно во всем мире. О его трюках с восхищением говорят многие десятилетия, а каждый успешный иллюзионист так или иначе сравнивается с Гудини. Самыми популярными трюками «короля иллюзии» были те, где он по-настоящему рисковал жизнью…
Эрик Вайс, как на самом деле звали этого удивительного человека, не был первооткрывателем нового жанра. Однако он стал первым, кто понял — наибольший успех мастеру могут принести постановочные трюки, о которых на следующий день будут писать в газетах.
Первой такой сенсацией стал трюк Гудини, продемонстрированный в тюрьме Чикаго. Раздетый донага и закованный в наручники Гудини, рот которого был закрыт гипсовой повязкой, запирался в одну камеру, его вещи помещались в другую, после чего ему предлагалось появиться в помещении, где его ждали репортеры.
Через несколько минут Гудини появился перед газетчиками в полном одеянии, причем придя в помещение не изнутри, а из двери, ведущей на улицу.
В карьере Гарри Гудини было много фантастических трюков. Мы вспомним пять произведших фурор.
Прохождение сквозь стену
В июле 1914 года в Нью-Йорке рабочие выстроили стену в 3 метра высотой и 3,5 метра длиной на сцене, перпендикулярно зрителям, так, чтобы они могли видеть обе стороны стены. Саму стену возводили на ковре. Потом Гудини приглашал зрителей постучать молотком по ней, чтобы убедиться в её твёрдости и крепости.
Затем Гудини занимал позицию с одной стороны стены, обе стороны на пару секунд закрывались передвижной шторой на колесиках, затем штора убиралась, и Гудини уже находился с другой стороны стены.
Не все обращали внимание на ковер, на котором стояла стена. Между тем, в нем и заключался секрет. Под ним был продолговатый, узкий лаз, проходящий под стеной. Был и другой вариант — в момент фокуса, когда работники закрывали занавес с обеих сторон стены, Гудини быстро менялся с ними местами, переходя на вторую сторону.
Сенсационный фокус Гудини показал буквально пару раз. Самый громкий резонанс трюк вызвал в театре «Ипподром» в Нью-Йорке 7 января 1918 года.
На глазах почти 6000 зрителей Гарри Гудини завел живого слона в огромный ящик, после чего животное исчезло.
Иллюзионист не оставил точного описания техники трюка, однако сейчас специалисты объясняют его так: зрительный зал в «Ипподроме» представлял собой три полукруглых яруса, из которых слона в ящике было плохо видно. По всей видимости, номер был построен на визуальной иллюзии.
В ключевой момент Гудини стрелял из пистолета, зрители инстинктивно моргали, а перед слоном мгновенно поднимался маскирующий занавес, имевший одинаковый цвет с задником сцены. Современные продолжатели дела Гудини используют более совершенные, но в целом похожие технологии.
Гарри Гудини во время исполнения очередного трюка.
Китайская камера для пыток водой
Гудини отлично знал, что лучше всего публика реагирует на трюки, связанные с риском для жизни. Их в арсенале иллюзиониста было более чем достаточно.
Для трюка «Китайская камера для пыток водой» Гудини спроектировал специальное устройство.
Это был своего рода аквариум из красного дерева и никелированного стального каркаса, а также медных деталей.
Ширина камеры — 67 см, высота — 150 см. В нее помещалось 950 литров воды. Передняя панель была сделана из закаленного стекла толщиной в полтора сантиметра.
Гудини заковывали в наручники, лодыжки опутывали цепями, а затем медленно опускали в воду вниз головой.
Камеру закрывали занавесом, а вскоре иллюзионист оказывался на свободе и приветствовал зрителей.
Главный секрет фокуса был в отличном умении Гудини выбираться из наручников и фантастическом владении собственным телом. Плюс небольшой бонус — камера была устроена так, что в ней образовывался незаметный непосвященному воздушный карман, в котором Гудини мог глотнуть воздуха.
Освобождение из могилы
В Лос-Анджелесе Гарри Гудини продемонстрировал невероятный трюк: закованный в наручники, он был заживо похоронен в могиле на глубине 6 футов (1,80 м), после чего живым и невредимым выбрался наружу.
За последующие десятилетия лишь несколько человек решились повторить этот трюк. Осенью 2015 года при его исполнении едва не погиб англичанин Энтони Бриттон, которого спасли ассистенты. Иллюзионист потерял сознание, выбираясь на поверхность.
Правда в том, что Гудини и сам едва не расстался с жизнью. Он довольно легко справлялся с могилами меньшей глубины, но шесть футов оказались критическими. Выбираясь, он пережил состояние паники, пытался звать на помощь, что привело только к потере драгоценного кислорода.
Спасли Гудини хорошая физическая подготовка и профессионализм — сквозь песчаную почву он все-таки пробился на поверхность. Когда трюк был завершен, на иллюзиониста было страшно смотреть: он лежал совершенно обессиленный и тяжело дышал.
Гарри Гудини в наручниках разных видов.
В наручниках подо льдом
Выбираться из железных ящиков и смирительных рубашек, бросаться в водоемы со скованными руками — это было для Гарри Гудини рабочими буднями.
В декабре 1906 года в Детройте иллюзионист прыгнул с наручниками на руках и с кандалами на ногах в прорубь.
Он должен был появиться на поверхности через три минуты, но не появился. Две минуты спустя полицейские пришли к выводу, что артист погиб, а репортеры поспешили сообщить сенсацию в свои издания. Но Гарри Гудини появился из воды живым — спустя восемь минут после погружения.
Вот тогда в его суперспособности поверили даже закоренелые скептики. Но, как рассказывал сам Гудини, в этом сумасшедшем трюке все пошло не так с самого начала. Во-первых, внезапно ударивший мороз, из-за которого река замерзла. Гудини настоятельно советовали отменить назначенный трюк, но он лишь попросил пробить прорубь.
Во-вторых, его действительно затянуло под лед, пока он освобождался от оков. Выбраться не получалось, воздух кончался, но на помощь пришел опыт. Между льдом и водой оставалась маленькая воздушная подушка, которой хватало только для того, чтобы высунуть нос и губы. Но для того, чтобы глотнуть воздуха, этого было достаточно. Гудини получил еще несколько минут жизни.
В толпе на мосту находился ассистент, который должен был прийти на помощь в экстренном случае. Этот ассистент привязал к перилам веревку, сбросив другой конец в прорубь, намереваясь прыгнуть в воду и со страховкой искать иллюзиониста. Но пока он готовился, на конец веревки под водой наткнулся Гудини, благодаря чему и выбрался на поверхность.
Как погиб волшебник
Многочисленные легенды гласят, что Гарри Гудини погиб при исполнении очередного трюка. С учетом того, сколько раз он ходил по краю, в этом не было бы ничего удивительного. Но на самом деле погубила иллюзиониста случайность.
Во время гастролей в Монреале он отдыхал в своей гримерке, когда к нему вошли трое студентов, один из которых был чемпионом колледжа по боксу. Боксер спросил Гудини, действительно ли тот способен выдержать несколько сильных ударов в живот, ничего при этом не почувствовав.
Артист, отлично владевший своим телом, кивнул, при этом оставаясь погруженным в какие-то свои мысли. Студент же, недолго думая, неожиданно нанес артисту два или три удара.
Гудини остановил его, пояснив, что ему нужно подготовиться, сосредоточился, после чего предложил ударить еще. Студенты ушли, восхищенные стальным прессом иллюзиониста.
У Гудини же начались острые боли в животе, несмотря на которые он дал еще два представления, после чего отправился в Детройт. В поезде ему стало так плохо, что на вокзале артиста встречала медицинская бригада.
Диагноз, поставленный в больнице, звучал как приговор — гангренозный аппендикс и общий перитонит. Разрыв аппендикса был спровоцирован тем ударом студента, к которому Гудини не был готов.
В 1926 году антибиотиков не существовало, поэтому врачи констатировали, что жить иллюзионисту осталось несколько часов.
Сильный организм боролся с болезнью дольше, чем могли ожидать врачи, но еще одного чуда не произошло — 31 октября 1926 года 52-летний Гарри Гудини скончался.
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