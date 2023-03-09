С нами не соскучишься!

8 284 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Захава
    Авто явно высосал из пальца, хотя хрен его знает, что он сосал) все в чем обвинил корейцев10 безумных сказо...
  • GISMbICH
    Атличные фотки! Белые пожарные едят зефир в пургу.Будни пожарных из...
  • Степан Капуста
    Не названа главная причина - упреки мужу в том, что он... ничего не делает для повышения благополучия семьи. А, вообщ...3 женских черты, ...

Китайские рестораны привлекают посетителей, добавляя в еду опиаты

Проверке подверглись десятки ресторанов и в результате опиаты были обнаружены в приправе для лапши, тушёном с овощами мясе, жареной в кляре рыбе и курице и т. д.



Getbg.net

Getbg.net


 

Кроме того, несмотря на страх уголовного наказания, рестораны упорно продолжают добавлять молотые семена мака в супы и блюда из морепродуктов. В 2014 году, например, в провинции Шаньси был арестован продавец лапши. Он признался, что добавлял в свой товар маковый порошок, чтобы покупатели возвращались к нему снова и снова.

В 2012 году в провинции Нинся разгорелся подобный скандал, в результате чего были закрыты девять ресторанов. А в 2004 году за добавление макового порошка и морфина в супы и тушёное мясо с овощами были закрыты 215 ресторанов.

Маковый порошок, смешанный с маслом чили и другими специями, довольно сложно выявить, поэтому многие владельцы ресторанов выходят сухими из воды. Проблема в том, что ни о чём не подозревающий посетитель, пристрастившись к лапше, может заработать нешуточную наркотическую зависимость.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Китайские рестораны привлекают посетителей, добавляя в еду опиаты

И не забудьте:
Китайские рестораны привлекают посетителей, добавляя в еду опиатыПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх