Китайские рестораны привлекают посетителей, добавляя в еду опиаты

Проверке подверглись десятки ресторанов и в результате опиаты были обнаружены в приправе для лапши, тушёном с овощами мясе, жареной в кляре рыбе и курице и т. д.
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Кроме того, несмотря на страх уголовного наказания, рестораны упорно продолжают добавлять молотые семена мака в супы и блюда из морепродуктов. В 2014 году, например, в провинции Шаньси был арестован продавец лапши. Он признался, что добавлял в свой товар маковый порошок, чтобы покупатели возвращались к нему снова и снова.
В 2012 году в провинции Нинся разгорелся подобный скандал, в результате чего были закрыты девять ресторанов. А в 2004 году за добавление макового порошка и морфина в супы и тушёное мясо с овощами были закрыты 215 ресторанов.
Маковый порошок, смешанный с маслом чили и другими специями, довольно сложно выявить, поэтому многие владельцы ресторанов выходят сухими из воды. Проблема в том, что ни о чём не подозревающий посетитель, пристрастившись к лапше, может заработать нешуточную наркотическую зависимость.
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