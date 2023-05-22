Как делали подводные фотографии 80 лет назад: Снимки, которые переносят в фантастический мир







Сильвер Спрингс, штат Флорида, США.

Брюс Мозерт - невероятно талантливый фотохудожник, работы которого дышат жизнью.

Молодая женщина разговаривает по телефону под водой.

Под водой можно даже вполне натурально жарить барбекю.

Снимки настолько чёткие, насколько прозрачны воды источников Сильвер Спрингс.

Каждая деталь на фото продумана до мелочей.

Брюс Мозерт не переставая экспериментировал со светом.

Сюжеты для фото у Брюса всегда были оригинальны.

Уникальные подводные фото Мозерта вплоть до 70-х годов 20 века служили отличной рекламой Сильвер Спрингс.

«У всего есть своя картинка - и эту картинку можно продать!»