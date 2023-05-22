Как делали подводные фотографии 80 лет назад: Снимки, которые переносят в фантастический мир

В центральной части штата Флорида (США), у истоков Серебряной реки, расположилась группа одних из самых крупных артезианских источников в мире. В них настолько кристально чистая вода, что в середине 19 века там организовывали экскурсии на лодках с прозрачным стеклянным дном. Люди любовались прозрачными как слеза водами, сквозь которые, взгляд легко проникал до самого дна. И когда в 1938 году американский фотограф, Брюс Мозерт, заглянул в манящие лазурные глубины источников Сильвер Спрингс, он, кроме природных красот, увидел там уникальные возможности.
Брюс Мозерт (Bruce Mozert) родился в 1916 году, в городе Нью-Арк, штат Огайо. До 1938 года он уже успел сделать карьеру фотографа. Вместе с Виктором де Палма, который был специалистом в своей области номер один, они работали в журнале «Life».
Такая завораживающая красота, как природа в Сильвер Спрингс, привлекала вот уже почти сотню лет массу туристов. Люди толпами ехали туда, чтобы полюбоваться необыкновенными видами подводного мира. И кто бы мог подумать, что такое чудное место может нуждаться в рекламе. И, тем не менее, это так. Человек — существо, которое всем пресыщается. Даже такой божественной красотой.
Сильвер Спрингс, штат Флорида, США.
В тридцатых годах 20 века источники Сильвер Спрингс начали терять былую привлекательность для туристов. Нужны были какие-нибудь новые образы, чтобы вызывать интерес к этим местам. Брюс Мозерт стал тем человеком, который стал поставлять эти образы.
По заданию издания, где Брюс работал, он отправился в Сильвер Спрингс сделать серию снимков о работе над фильмом «Тарзан». Который там на тот момент снимали. Главную роль в этом фильме исполнял американский чемпион по плаванию, Джонни Вайсмюллер. Безупречно чистые воды источников Сильвер Спрингс, послужили вдохновением для новаторского, на то время, подводного фотографирования. Мозерту, кроме необходимых фотографий захотелось сделать целую серию именно подводных снимков.
Брюс Мозерт - невероятно талантливый фотохудожник, работы которого дышат жизнью.
Специально для этой цели Брюс, попросил знакомого специалиста, Вильтона Мартина, помочь сконструировать для его фотокамеры подводный бокс. Фотограф бесстрашно погружался под воду в водолазном шлеме. Согласно его идее, к шлему подключили брандспойт, по которому его помощники, с помощью обычного ручного насоса, качали для него воздух, чтобы он мог дышать. Позже Мозерт придумал вместо ручного насоса использовать компрессор. И, фактически, изобрёл первую систему со сжатым воздухом!
Молодая женщина разговаривает по телефону под водой.
Фотографии, которые Брюс сделал на съёмках фильма, оказались настолько удачными, что студия MGM выкупила их. Они использовались в рекламе киноленты. В целом, идея была настолько хороша, что Брюс продолжил.
Более полувека он создавал свои подводные шедевры. На его фотографиях молодые прекрасные женщины разговаривали под водой по телефону, играли в гольф, читали газеты и даже готовили барбекю. Брюс Мозерт был удивительно изобретательным.
Он насыщал свои работы неповторимыми деталями, от которых его снимки начинали дышать жизнью. К примеру, в бокал с «шампанским» он подкладывал сухой лёд или аспирин, от чего создавались пузырьки как в натуральном напитке. А, чтобы изобразить дым от барбекю, он взял сгущёнку и жир, содержащийся в ней, поднимался под водой вверх, создавая весьма правдоподобный дымовой эффект.
Под водой можно даже вполне натурально жарить барбекю.
Снимки настолько чёткие, насколько прозрачны воды источников Сильвер Спрингс.
Каждая деталь на фото продумана до мелочей.
Брюс бесконечно экспериментировал с освещением и фотофильтрами. Его снимки расходились огромными тиражами. Артезианские источники Сильвер Спрингс получали рекламу. Конечно, очень хочется посмотреть на столь чистое и прозрачное озеро, под водой которого можно сделать такие чёткие фотографии.
Брюс Мозерт не переставая экспериментировал со светом.
Сюжеты для фото у Брюса всегда были оригинальны.
Фотограф утверждает: «У всего, что существует на белом свете, есть своя картинка. И эту картинку можно продать!» В свои уже весьма почтенные годы Брюс продолжал вести свой бизнес, самостоятельно управлял самолетом. В 2004 году вышел календарь с его работами.
Уникальные подводные фото Мозерта вплоть до 70-х годов 20 века служили отличной рекламой Сильвер Спрингс.
«У всего есть своя картинка - и эту картинку можно продать!»
Ушёл из жизни пионер подводной фотографии в 2015 году. Ему было 98 лет. До самых последних дней, этот, без сомненья, выдающийся человек, был занят своим любимым делом.
По материалам smithsonianmag.com
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