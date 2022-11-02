В прошлом, когда печатный станок ещё не разошёлся по миру, книга была элементом роскоши и даже показателем состоятельности её владельца. Поэтому их частенько инкрустировали драгоценными металлами и камнями или украшали рисунками лучших художников. А иногда их производили настолько впечатляющими на вид, что они привлекали этим даже больше, чем содержанием. Вашему вниманию 5 самых диковинных книг, которые придумали в прошлом.
1. Кодекс Ротундус
Миниатюрный книжный шедевр. /Фото: lala.lanbook.com
Кодекс Ротундус был создан в далёком 1480 годом и является часословом, который был написанн на латыни и французском языке. Поражает эта книжка не только тем, что выполнена в нестандартной круглой форме, но и своими миниатюрными размерами: по данным редакции Novate.ru, её диаметр - всего 9 сантиметров, а длина корешка — 3 сантиметра. Зато страниц - целых 266, текст в которых озаглавлен неизвестным автором с помощью 30 уникальных заглавных литер.
2. Поясная книга
Книга, которую можно носить, не занимая рук. /Фото: factroom.ru
Необычность этой книги заложена в её названии. Поясной она называлась потому, что была предназначена для ношения на поясе. Поэтому к обложке прикрепляли Кусок кожи, который, являясь своеобразным продолжением книги, затыкался за ремень или пояс владельца. Было предусмотрено и её положение в этот момент: книга висела как бы вниз головой, что позволяло заниматься её прочтением, не снимая с пояса. Распространение такие книги получили в 15–16 столетиях в Германии и Нидерландах.
3. Книга «дозадо»
Самая нестандартная конструкция переплёта. /Фото: fishki.net
Особенность этих книг заключаются в его необычном двустороннем переплёте, который назывался «dos-a-dos» («дозадо»). Суть концепции состояла в том, что можно читать два произведения в одной книге, просто повернув нужной стороной. Популярность эти книги имели в 16–17 вв., а чаще всего такая конструкция была применима во время создания религиозных произведений, например, Ветхого и Нового Заветов.
4. Книга с возможностью прочтения шестью разными способами
Уникальная сборка религиозных текстов. /Фото: factroom.ru
Оказывается, на двухсторонней книге авторы не останавливались, придумав более сложную форму. Ею оказался фолиант, который можно читать шестью разными способами, потому что в неё поместили одновременно шесть разных произведений. Этот шедевр был создан в Германии в 16 столетии и представляет собой подборку нескольких знаменитых религиозных текстов прошлого, среди которых, в частности, нашлось место и для «Малого катехизиса» Мартина Лютера.
5. Книга на «ножке»
Книга с удобствами для денег. /Фото: facebook.com
Четыреста лет назад особенностью большинства книг был немаленький вес, особенно в сравнении с современными экземплярами. Это представляло особую трудность для детей, которые должны были по ним обучаться. Поэтому была найден оригинальный выход: детскую азбука создали в виде одного листка, который был вложен в рамку на ножке. Это позволяло ребёнку зажать деревяшку между ног и расположить азбуку на удобном для него расстоянии перед глазами.
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