Пятиминутный путеводитель по гастрономическим войнам

Что такое «гастронационализм»

Какие блюда оспаривают страны

ФЕТА Греция, Дания и Германия

БОРЩ Россия и Украина

ЧИЛИ-КРАБ Сингапур и Малайзия

ХУМУС Практически все страны Магриба и Ближнего Востока

ДЕСЕРТ ПАВЛОВА Австралия и Новая Зеландия

Также оспаривают

Как устроена кулинарная дипломатия

Самый беспрецедентный случай гастроворовства

Долма и толма: есть ли разница

Вопрос, где придумали десерт Павлова , бывает ли борщ русским и есть ли отличия толмы от долмы может перессорить народы и подорвать дипломатические отношения между странами. О причинах и последствиях гастрономических войн — в нашем пятиминутном путеводителе.Изначально слово «гастронационализм» использовалось в контексте оскорблений, основанных на пищевых предпочтениях той или иной нации (например, « лягушатники » в отношении французов или «колбасники» в отношении немцев). Новое значение термин получил в 2010 году благодаря работе американского социолога Микаэлы Десуси: «гастронационализм» она рассматривает как одну из движущих сил коллективной национальной идентичности и независимости.В начале 1990-х Греция добилась для феты статуса продукта с защищенным обозначением происхождения (PDO), однако Дания и Германия, где этот вид сыра также популярен, подали иск в Европейский суд. Совместными усилиями они смогли доказать, что фета — общее название продукта , а не географическое, и в 1999 году Feta PDO упразднили. Чтобы оспорить это решение и вернуть статус, Греции потребовалось три года.Подлинно установить происхождение борща историки кулинарии не могут, учитывая близкое родство народов и гибкость российско-украинских границ в разные периоды. Но до недавних пор это мало кого волновало. Однако после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе любое упоминание борща на российских кулинарных сайтах вызывает болезненные споры, в которых встречаются фразы «Вы все воруете» и «Украли Крым, украли борщ».Тушеные в пряном томатном соусе крабы во всем мире считаются одним из главных кулинарных специалитетов Сингапура. Однако в 2008 году министр туризма соседней Малайзии Дато Сери Др. Энг Йен Йен заявила: «Мы должны прекратить кулинарное воровство со стороны других стран. Чили-краб — малайзийское блюдо». Результатом стала кампания Malaysia Kitchen for the World , призванная повысить узнаваемость малайзийской кухни в мире.Пюре из нута и кунжутной пасты известно повсюду на Ближнем Востоке, однако в Израиле хумус стал по-настоящему национальным блюдом. В 2008 году ливанцы попытались добиться для хумуса статуса PDO, что вызвало протест со стороны израильтян. В то же время изобретателями хумуса, по мнению историков, справедливо считать египтян: рецепт блюда был найден еще в египетской кулинарной книге XIII века.По легенде легкий десерт из меренги со взбитыми сливками изобрели во время гастролей русской балерины Анны Павловой по странам Океании — не то в Австралии, не то в Новой Зеландии. В прошлом году новозеландский историк Эндрю Пол Вуд и его австралийская коллега Аннабель Утрехт наконец выяснили, что десерт на самом деле придумали в США по мотивам старинного немецкого рецептаКАРТОФЕЛЬ _________________________________ Перу и ЧилиПАХЛАВА ____________________________ Греция и ТурцияКИМЧИ ____________________________ Южная Корея и КитайСЫР ХАЛУМИ ____________________________ Кипр и Турецкая Республика Северного КипраСМЕСЬ СПЕЦИЙ ЗАТАР ____________________________ Палестина и ИзраильЮШЕНГ (блюдо из сырой рыбы с овощами) ______________ Малайзия, Сингапур и ЯпонияКРАНЬСКИЕ КОЛБАСКИ ____________________________ Словения и АвстрияВ 1994 году житель Нью-Йорка Дэниел Любецки основал компанию PeaceWorks, которая выпускала пасту для сэндвичей под брендом Moshe and Ali — ее производили в Израиле из палестинских овощей.29 октября 2007 года комитет «Хельсинская инициатива-92» одновременно провел два фестиваля: день азербайджанской кухни в Степанакерте (Нагорный Карабах) и день армянской кухни — в Гянджи.В американском Питтсбурге с 2010 года работает кафе Conflict Kitchen, где поочередно готовят блюда национальных кухонь тех стран, с которыми США находятся в конфликте (Афганистан, Куба, Венесуэла).После серии нападений на индийских студентов в Австралии в 2011 году прошла акция Vindaloo against Violence — ее организаторы приглашали австралийцев на обеды в индийские рестораны.Израильтянин Йотам Оттоленги и палестинец Сами Тамими в 2012 году издали книгу рецептов Jerusalem, ставшую международным бестселлером и получившую несколько премий.Как минимум четыре блюда армянской кухни оспаривают другие страны. Так, в 2011 году ЮНЕСКО включила турецкий кешкек — густую похлебку с тушеным мясом и пшеницей — в список нематериального культурного наследия человечества. Аналогичное блюдо существует в армянской кухне и называется хариса. В том же году президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «армяне приписывают себе блюда нашей кухни», в частности долму. В ответ Армения провела международный фестиваль толмы в Сардарапате, где, по версии армянских историков кулинарии, три тысячи лет назад и родилось это блюдо.В армянском языке название «толма» происходит от слова «толи» — лист винограда. Однако в Азербайджане считают, что «долма» восходит к глаголу «долдурмаг» — заполнять, фаршировать. При этом базовый рецепт блюда идентичен в обеих странах: фарш из баранины (или смеси говядины и баранины) смешивают с отваренным рисом , мелко порубленным луком, зеленью и заворачивают в свежие или соленые — в зависимости от сезона — виноградные листья. Готовое блюдо подают с соусом из кисломолочных продуктов (в Азербайджане это айран или гатыг, в Армении — мацун) и чеснока.