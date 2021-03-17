Почему после блокады Ленинграда в городе возникла квартирная путаница и нехватка жилья

Фото военных лет Виктора Астафьева.

Уменьшение жилищного фонда

Несмотря на эвакуацию в городе осталось много людей.

Ленинградцы хотели быстрее вернуть город к жизни. И вернули!

К мирной жизни

Музейное воспроизведение комнаты в блокадном Ленинграде.

Вместо воды - талый снег.

По следам городских комиссий

Восстанавливали город дружно.

Ремонта требовало буквально все.

В кровельщиках женщины и дети

Восстанавливали как могли.

В тесноте и немного в обиде

Люди из разрушенных домов переезжали в те, что уцелели.

Вернуться из бомбоубежища можно было найти не дом, а руины.

В людях жила надежда и это было главнее всего.

Общесоветская проблема

Коммуналки стали символом Ленинграда еще в 30-е.

Этот диссонанс встречается до сих пор.

Прорыв блокады Ленинграда.