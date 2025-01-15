В чём секрет движущихся камней в Долине смерти, которую считают самым жутким местом на планете

В Соединенных Штатах Америки на территории высохшего озера в Калифорнии можно наблюдать загадочный феномен. Камни здесь передвигаются сами собой, словно кто-то перемещает их посредством телекинеза. Сама же эта местность именуется Долиной Смерти. Туристы отмечают, что здесь действительно жутковато, но зато очень красиво.
Камни живут своей жизнью
Феномен, называемый Sailing stones, происходит на глинистом дне высохшего озера Рейстрэк-Плайя, оставляя следы-полосы. При этом удивительно, что сам момент передвижения камней с одного места на другое никому не удалось ни снять на видео, ни даже просто заметить.
Долина Смерти расположены в Калифорнии.
Считается, что камни передвигаются раз в год или даже реже, а сами следы остаются на поверхности еще несколько лет. От разного вида камней (ребристый, острый, круглый) остаются разного вида полосы.
Версий насчет того, кто или что двигает камни, в старые времена было множество. Говорили и о сверхъестественных силах, и о неких магнитных полях.
Движение камней непредсказуемо и необъяснимо, но ученые все-таки пытаются найти причину.
В середине прошлого века наиболее распространенным в научном мире было такое объяснение: мол, когда дно высохшего озера становится влажным от дождей, камни скользят по нему, передвигаемые сильными ветрами. Однако в 1955-м геолог мичиганского университета Джордж Стэнли опроверг эту версию: он доказал, что камни в Долине Смерти слишком увесисты для того, чтобы двигаться даже от самого сильного ветра. Сам же феномен он объяснил тем, что когда после сезонных затоплений температура воздуха опускается ниже нуля, на дне озера образуется корка льда, и камни начинают по ней скользить.
В 1970-х годах калифорнийские ученые провели масштабное исследование. Они пометили 30 камней и зафиксировали их расположение с помощью колышек, чтобы проследить, как они будут двигаться. Наблюдения длились семь лет. В итоге исследователи пришли к выводу, что обе прошлые версии по сути были верны. Камни, действительно, передвигает ветер и они, действительно, скользят. Все дело в том, что в сезон дождей ветер распределяет скопившуюся в одной части озера воду по всей поверхности дна, и почва становится влажной. Камни становятся более податливы ветру. Ученые отметили, что таким образом сильный ветер сдвинул с места даже самый крупный, 350-килограммовый камень.
Ветер смог сдвинуть даже самый увесистый камень.
Эксперимент с ледяной коркой показал, что и она способствует передвижению камней, но только в том случае, если слой льда тонкий. Однако в 1993 году исследователь Паула Мессина доказала в своей диссертации, что камни перемещаются не строго параллельно, а значит, лёд не влияет на их передвижение. Более того, размер и форма валунов тоже роли не играют. Выводы Паулы, подтверждённые экспериментально, говорили о том, что важно само расположение каждого камня на дне озера. Ветры тут дуют очень хитрым образом, образуя вихри, из-за чего камни и движутся каждый по своей траектории.
Однако два года спустя другие исследователи снова заговорили о ледяной корке: они обнаружили, что некоторые камни все-таки двигались с потоками воды, покрытой льдом.
У движения камней разная траектория.
В общем, истина где-то посередине. При этом на вопрос: «Почему одни камни перемещаются с места на место, а другие, расположенные рядом, – нет?» пока остается без ответа.
Тут реально можно погибнуть
Место, в котором обнаружен феномен движущихся камней, названо Долиной Смерти неслучайно. Здесь очень суровые погодные условия: зимой постоянно дуют пронизывающие ветра и льет дождь, а летом стоит страшная жара, не спадающая даже по ночам. Так что на автомобиле без кондиционера сюда лучше не приезжать – опасно для жизни.
Между прочим, именно здесь, в калифорнийской Долине Смерти, в 1913-м году зафиксировали самую высокую температуру на нашей планете: +57° C.
Долина Смерти малопригодна для жизни, но привлекательна для туристов.
Кстати, американские туристы приезжают сюда именно в зимние месяцы, когда тут не так жарко – около 20 градусов. Главное – не попасть под дождь.
Пейзажи Долины Смерти напоминают кадры из фантастического фильма. Кажется, что ты оказался на другой планете, где практически всё живое вымерло. Впрочем, жарким летом тут и правда не увидишь признаков жизни (животные и насекомые заметны только в то время, когда спадает зной).
Кажется, будто всё вокруг вымерло.
Само же мрачное название эта долина получила в середине XIX века, когда через здешнюю пустынную местность шли переселенцы-золотоискатели, желая сократит путь. Люди плутали по безлюдной долине несколько недель, пытаясь выбраться к поселениям. Некоторые путешественники (по другим данным – всего один из них) погибли, не выдержав сурового климата. По легенде, когда им удалось найти «выход» из этого гиблого места, одна женщина, напоследок окинув взглядом пустынные просторы, воскликнула: «Прощай, Долина Смерти!»
Сюда стоит приехать, чтобы увидеть всё собственными глазами.
Первые поселения возникли тут на рубеже XIX – XX веков. В Долине Смерти жили по большей части золотодобытчики. Также тут пытались добывать серебро, медь, свинец, руды. Однако суровый климат вынудил многих искателей покинуть эту территорию. Добыча полезных ископаемых в здешних краях оказалась неперспективной.
Пейзажи удивительной красоты.
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