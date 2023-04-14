5 продуктов, которые можно было найти лишь на просторах Советского Союза

В любом уголке планеты можно найти свои, совершенно уникальные особенности кухни и кулинарии. Отечественные просторы также богаты самыми разными блюдами и продуктами, которых больше нигде не отыскать. Многие из них остались нам в наследство от советской эпохи, причем они и тогда и сейчас остаются популярными. Вашему вниманию 5 продуктов, которые можно было найти только в территории Советского Союза.
1. «Байкал»: газированный напиток из лечебных трав
Уникальная газировка на травах. /Фото: fishki.net
Напиток «Байкал» был придуман в 1973 году и задумывался как советский аналог американской «Пепси». Вот только сходство с западным прототипом осталось лишь в цвете и тонизирующих свойствах. Авторы напитка разработали на самом деле уникальную рецептуру: напиток состоял из экстрактов на основе зверобоя, солодкового корня и пихтового масла - правда потом первый заменили на экстракт боярышника и рябины, однако неповторимый вкус советской газировки утрачен не был.
2. Гематоген: полезная сладость из бычьей крови
Вкусный и полезный батончик с нетривиальным ингредиентом. /Фото: menway.interia.pl
Справедливости ради следует уточнить, что первый продукт под названием гематоген был разработан в Швейцарии в конце 19 века, однако представлял собой некую микстуру из бычьей крови и яичного желтка. Такой она появилась в дореволюционной России и была призвана повышать уровень гемоглобина в крови.
Гематоген был весьма популярен и среди солдат в годы Великой Отечественной войны, и только конце 1940-х его начали производить в виде сладких батончиков для детей. Интересно, что даже во времена дефицита гематоген продолжал оставаться доступным - притом, что мясо как раз и не было на прилавках - с его помощью пополняли нехватку железа в организме. Кроме того, он был действительно вкусным и служил отличным дополнением к чаю.
3. «Докторская» колбаса
Колбаса, созданная специально для...лечения и диетологии. /Фото: product.by
Самая популярная вареная колбаса у советских граждан появилась в 1936 году по инициативе Наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна. Продукт имел уникальный - особенно для современного производства - рецепт: колбасу производили исключительно из натуральных продуктов в специальных пропорциях - 70% свинины, 25% – говядины, 3% – яиц и 2% – коровьего молока. Да и название ее – «Докторская» - неслучайно, ведь продукт первоначально выпускали изначально только под меню санаториев и больниц.
4. Сухой кисель в брикетах
Кисель, может, и многим странам известен, но точно не в сухом виде. /Фото: my-cccp.ru
Мало кто уже помнит, но традиционный русский кисель первоначально был основным блюдом, и только в советские годы его переквалифицировали в напиток. Более того, в какой-то момент его решили выпускать в форме сухого брикета. Во многом такое решение было продиктовано нуждами армии, вот только такой полуфабрикат быстро завоевал популярность и у гражданских. Отдельно его полюбили дети, причем употребляли его весьма забавно: малыши не ждали, когда из брокера варят напиток, а попросту грызли его в первозданном виде.
5. Паста «Океан»
Пожалуй, наиболее необычное советское изобретение в гастрономии. /Фото: back-in-ussr.com
История столь занимательного продукта началась в 1960-х годах, когда советская рыбная промышленность развернула активный промысел криля - мелких рачков - в Антарктике. Ранее использовавшийся исключительно как кормовая продукция он неожиданно стал главным ингредиентом в рецепте пасты «Океан». На полки советских магазинов продукт впервые поступил в продажу в 1972 году. К слову, советский человек не сразу понял, куда приспособить столь необычный продовольственный изыск, однако позже ее стали массово применять в качестве соуса или намазки для бутербродов.
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