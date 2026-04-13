С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    Москвич с двигателем 1.4 - это откуда?7 машин из 1980-х...
  • Evgeni Velesik
    Сейчас надо с Германией решать вопросы по недопущению возраждения производства ядерного оружия!Почему нацисты не...
  • Лидия Курзаева
    "Встряхните яйцо, если хотите проверить его на готовность"  Зачем трясти яйцо?   Можно просто покрутить  его на столе...14 лайфхаков стол...

Как правильно помыть морозилку

Bот это да! Мы уверены, что, как и большинство людей, вы не сможете сейчас точно вспомнить, что лежит в вашей морозилке, и тем более, как долго оно там лежит.



Очень часто продукты, которые попадают в эту «черную дыру» под названием морозильная камера, на долгие месяцы пропадают из виду, а потом и попросту выбрасываются.



Настало время разобраться с этими неопознанными замороженными объектами и почистить морозильную камеру по всем правилам. Тем более, что скоро Новый год, и вам обязательно понадобится свободное место. Хотя бы для того, чтоб быстро охладить шампанское. Хорошая новость — сделать это будет не сложно.
Как часто нужно чистить морозилку? Если в квартире или доме не было частых и продолжительных отключений электроэнергии или вы не живете в зоне повышенной влажности, то морозильную камеру достаточно мыть и очищать раз в год. На всякий случай не ленитесь посмотреть в инструкцию по эксплуатации.

Сколько времени это займет?



В среднем очистка занимает не больше часа.

Как очистить морозильную камеру

Отключите от электропитания и никогда не мойте и не очищайте работающую морозилку, так вы можете испортить прибор.

Чтобы продукты не разморозились и не потекли, положите их в любой контейнер: коробку, раковину или пластиковый бельевой таз, простелив дно газетами. Продукты, которые размораживаются быстрее, например, мороженое, лучше убрать в сумку-холодильник, положив охлаждающий элемент (или дать съесть мужу и детям).

Возьмите салфетку из микроволокна и протрите полки и внутреннюю часть морозильной камеры.
Если она сильно загрязнена, приготовьте раствор из 1 ст ложки соды и 500 мл теплой воды (можно добавить и средства для мытья посуды).

Не используйте для морозильной камеры абразивные чистящие средства, концентрированные моющие средства, отбеливатели или масляные очистители, так как это может привести к повреждению поверхности.

Раз в полгода обязательно пылесосьте заднюю стенку холодильника с помощью узкой насадки. Если теплообменник забивается пылью, он начинает плохо «скидывать» тепловую энергию, из-за чего холодильник может испортиться раньше времени.

Не забудьте проверить прокладку дверцы. Ее тоже необходимо мыть примерно раз в 6 месяцев тряпочкой, смоченной в мыльном растворе или старой зубной щеткой.

Совет: чтобы проверить герметичность прокладки, откройте дверь холодильника, вставьте 100-рублевую купюру и закройте ее. Если она легко вытягивается, это не очень хорошо, значит прокладка ослабла, и ее придется заменить.

Как загружать морозильную камеру?



Когда вы будете снова загружать продукты в морозилку, не кладите их вплотную к стенкам и слишком близко друг к другу. Оставляйте место для свободной циркуляции воздуха. Это предотвратит холодовые ожоги и будет способствовать равномерной заморозке.
Если храните продукты в контейнерах, старайтесь выбирать сетчатые корзины или контейнеры с отверстиями, чтобы воздух также поступал через стенки.
Ссылка на первоисточник
наверх