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Как вырастить картофель в покрышках

Гряды для картофеля можно делать из старых покрышек. Достаточно просто уложить 2 шины друг на друга, и заполнить их питательной почвой. Картофель, произрастающий в таких условиях, дает более высокий урожай, чем при обычной посадке.



Что потребуется:

покрышки – 2 шт.;

компост; посадочный картофель.

Процесс сборки грядки и выращивания картофеля

Грядка представляет собой 2 покрышки от легкового автомобиля, уложенные друг на друга.

Ставить ее можно на любом солнечном месте участка, хотя на газон или бетон. Она заполняется зрелым компостом, и внутрь высаживается 2 картофелины.



За счет того что покрышки находятся над землей, и к тому же являются черными, клубни хорошо нагреваются на солнце. Они начинают разрастаться быстрее, в сравнении с картофелем в обычном грунте. В питательном компосте есть все что нужно, так что картофель не нужно удобрять. Достаточно полива раз 1-2 недели. Уход крайне простой, так как окучивание не требуется вообще, а прополка минимальная.



Ботва картофеля вырастает очень высокой и стоит зеленой дольше, чем у кустов, растущих в обычном грунте. В итоге с экспериментальной гряды удалось собрать 28 крупных картофелин.



Урожайность составила 1:14, что намного больше, чем при традиционном выращивании. Этот метод очень понравится дачникам, которые вообще не сажают картошку. Можно завести пару таких гряд, что очень просто, и во второй половине лета готовить молодой картофель собственного выращивания без пестицидов.


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Картофель
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