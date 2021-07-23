Самая дорогая посуда в мире

Качество и изысканность посуды с давних времен характеризовало благосостояние хозяев. Изделия, которые созданы талантливыми дизайнерами, украсят любую кухню или столовую. Мировые шедевры нередко включали в себя дорогую и уникальную продукцию. Обладателями превосходных столовых наборов становились королевские и дворянские семьи.









В настоящее время элитная посуда разнообразных стилей может быть доступна для более широкого круга пользователей.



Конечно, эксклюзивные дизайнерские решения подразумевают использование дорогостоящих материалов и исключительно ручную работу. Такая утварь не каждому по карману. Истинные ценители знакомы с редким перечнем производителей самой дорогой посуды в мире. Хотя, большинство жителей нашей планеты из такой посуды есть бы побоялись.



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