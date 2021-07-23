Самая дорогая посуда в мире

Качество и изысканность посуды с давних времен характеризовало благосостояние хозяев. Изделия, которые созданы талантливыми дизайнерами, украсят любую кухню или столовую. Мировые шедевры нередко включали в себя дорогую и уникальную продукцию. Обладателями превосходных столовых наборов становились королевские и дворянские семьи.
В настоящее время элитная посуда разнообразных стилей может быть доступна для более широкого круга пользователей.
Конечно, эксклюзивные дизайнерские решения подразумевают использование дорогостоящих материалов и исключительно ручную работу. Такая утварь не каждому по карману. Истинные ценители знакомы с редким перечнем производителей самой дорогой посуды в мире. Хотя, большинство жителей нашей планеты из такой посуды есть бы побоялись.
Рейтинг ОТ FANCY JOURNAL
Компания De Lamerie по праву открывает рейтинг. Ручная работа с росписью и орнаментами из чистого золота – то, чем восхищаются клиенты. Серебряные изделия с инкрустацией из драгоценных камней — не редкость для этой компании.
Сервиз с украшением из сусального золота является продукцией компании Siala и занимает второе место. 150 000 евро – стоимость этого набора, ведь он насчитывает 121 бриллиант в своем обрамлении.
Немецкая продукция Fissler считается элитной и занимает третью позицию этого рейтинга. Инновационные технологии позволили создать посуду премиум класса. Золотая дизайнерская кастрюля с 13 бриллиантами от этого бренда стала известна на весь мир и стоит 607 000 долларов.
Дизайнер Ван Перкинс разработал ведерко для шампанского с держателем под 6 бокалов. Это золотое изделие стоит 725 000 долларов и украшено драгоценными камнями. Хрустальные бокалы с золотой ножкой дополняют композицию, которая и занимает четвертое место.
Французский производитель Haviland и популярная английская компания Wedgwood разделили пятое место. Посуду этих брендовых производителей покупают богатейшие люди мира. Фарфор от Haviland имеет изумительную белизну и утонченное декорирование. Посуда Wedgwood не только красовалась на столах королей, но и до сих пор хранится в мировых музеях. Изготовление этого фарфора использует пластины из слоновой кости и расписывается натуральным золотом.
Итальянская компания Sаmbonet занимает шестое место и славится посудой из серебра высшей пробы.
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