Бытовые советы на каждый день

Бытовые хитрости всегда выручали хозяек всех времен. Раньше, чтобы получить проверенный совет, нужно было спрашивать у старшего поколения. Сейчас же достаточно зайти в интернет.







Именно поэтому мы стараемся делиться с вами проверенными советами, которые помогут выполнять домашние дела быстрее и легче.

1. Быстро охлаждаем напиток в жару

2. Бесплатная прикормка для растений

3. Секретное средство от бактерий

4. Добиваемся сверкающе белизны занавесок

5. Поддерживаем свежесть в туалете

В нашей сегодняшней статье мы расскажем о бытовых хитростях, которые будут актуальны ежедневно.Салфетки и вода быстро остудят ваш напиток.Лето – жаркая пора. Именно сейчас мы отдаем предпочтение холодным напиткам. Но что делать, если он недостаточно остудился в холодильнике? Довольствоваться тем, что есть, или ждать больше, чем планировали, пока он будет остужаться в морозильной камере? Ни то, ни другое. Нужно всего лишь воспользоваться нашей бытовой хитростью. Именно благодаря ей вы сможете за пятнадцать минут остудить ваш напиток достаточно сильно.Итак, для начала необходимо подготовить все необходимое. Нам понадобятся бумажные полотенца или салфетки, вода и сам напиток. Смочите салфетки в воде и оберните им банку с напитком, после чего отправьте ее в морозилку на пятнадцать минут. За счет салфеток, смоченных в воде, банка охладится в разы быстрее, чем обычно. А вам не придется долго ждать свой прохладительный напиток.Вода от варки макарон станет отличным удобрением для растений.Следующая наша хитрость будет актуальна для тех, кто разводит дома комнатные растения. Часто для того, чтобы они цвели как надо, необходимо использовать различные добавки для почвы.Но на самом деле можно обойтись и подручными средствами. Более того, это не будет вам стоить ни копейки.Наверняка при варке макарон и картофеля вы просто сливаете воду в раковину. А ведь вы, можно сказать, уничтожаете полезное удобрение. Попробуйте сохранить воду, в которой варились макароны, и полить ей ваши комнатные растения. Поверьте, результат вас порадует. Ведь такая вода является отличным удобрением для цветов.Масло чайного дерева избавит от всех микробов.Часто, чтобы тщательно отмыть полы и избавиться от микробов, мы используем агрессивную бытовую химию. Но ведь она не так уж и безопасна для людей. Плюс ко всему, зачастую имеет неприятный запах. Но благодаря нашей хитрости вы навсегда забудете про бытовую химию для пола.Дело в том, что масло чайного дерева обладает отличными противомикробными свойствами. Если вы хотите продезинфицировать полы у себя дома, но не готовы дышать ароматами бытовой химии, то наш совет точно для вас. Просто добавьте пару капель чайного дерева в воду для мытья полов. Полученный раствор избавит вас от всех бактерий и при этом наполнит дом прекрасным ароматом.Соль позволит занавескам сиять чистотой.Тюль сама по себе быстро загрязняется. И вне зависимости от количества стирок, часто начинает терять привычную белизну. Чаще всего оттенок сереет или желтеет. И вместо того, чтобы закупаться отбеливателями или торопиться купить новые занавески, мы советуем применить нашу следующую хитрость.Если вы хотите вернуть занавескам былое сияние, стоит вооружиться солью. Именно она способна быстро вернуть им блеск. Разведите столовую ложку соли в тазике с холодной водой и замочите в получившемся растворе занавески. Оставьте их на полчаса. После чего постирайте, как обычно. Результат не заставит себя ждать.Мятная паста надолго сохранит свежесть в туалете.На сегодняшний день в магазинах представлен огромный ассортимент бытовой химии для поддержания свежести в туалете. Но, согласитесь, неприятно тратить большие суммы на эту статью расходов. Именно поэтому мы предлагаем вам альтернативу. Благодаря нашей хитрости вы надолго забудете про дорогостоящую бытовую химию.А поможет нам в том обычная мятная зубная паста. Можно приобрести самый дешевый вариант. Качество самой пасты нам не особо интересно. Гораздо важнее здесь особо выраженный запах. Необходимо проделать в тюбике зубной пасты несколько отверстий и опустить его в бочок унитаза. Так при каждом смывании комната будет наполняться свежим ароматом, а вы сэкономите семейный бюджет.