Злорадство и его польза для здоровья

Все мы периодически сталкиваемся с таким явлением как злорадство. Радость от того, что кому-то плохо, во все времена считалось разрушительной для человеческой личности эмоцией. Но, как оказалось, удовольствие, полученное от злорадства, приносит пользу и даже способно избавить от депрессии!



Почему мы получаем удовлетворение от неудача других людей?

Психологи установили, что люди начинают чувствовать себя лучше от того, что убеждаются, что никто не является идеальным. Кроме этого, иногда мы сами побуждаем других к злорадству над собой, чтобы сделать кому-то приятное. Например, вы можете рассказывать в компании о своей работе, упоминая ее отрицательные стороны — ненормированный график, начальника-самодура или плохую организацию труда. Этим вы перестраховываетесь от чужой зависти, и ваши слушатели, находящиеся в худших условиях, не будут считать вас везунчиком, а себя — неудачниками.Известен случай, когда один сотрудник очень боялся своего шефа. Он ничего не мог с собой поделать, пока однажды не увидел начальника, выступающего на совещании с расстегнутой ширинкой. Это было смешно, а кроме этого, ситуация «приземлила» босса в глазах подчиненных. Они увидели, что он такой же человек как они и может быть нелепым. «Каждая шутка — это маленькая революция» — так сказал когда-то Оруэлл . На самом деле — достаточно пустяка, чтобы изменить свою точку зрения на то или иное событие. Что говорит о злорадстве официальная наука? Оказывается, этот вопрос давно уже изучен, и все необходимые выводы сделаны. Злорадство — это не признак порочности, а вполне нормальная реакция человеческой психики в определенных ситуациях. Люди чувствуют себя немного счастливее, когда видят, что кто-то, пусть даже тайно, получил по заслугам. Большое внутреннее удовлетворение может доставить зрелище того, как официант украдкой плюет в суп хаму-клиенту. Проводились даже исследования , которые доказали пользу злорадства. В одном из опытов было замечено, что дети 5-6 лет были готовы расстаться со сладостями, лишь бы увидеть, как наказывают провинившихся кукол. При этом «разборки» с послушными куклами не были им интересны или вызывали протест. Кому-то это покажется смешным, но тут все серьезно — взрослые практически ничем не отличаются от детей, разве что лучше владеют своими эмоциями и умеют лукавить, изображая сочувствие и ликуя внутри. Также известно, что злорадство приносило пользу и нашим далеким предкам. Злорадство сопровождалось у них смехом, который стимулировал мышцы живота и вообще помогал развивать функции нервной системы. Нельзя исключать, что смех над неудачами других помогал древним людям выживать в очень сложных условиях и при этом прогрессировать . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: