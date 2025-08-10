10 способов полезного применения кофе

Вы сварили ароматный кофе и собираетесь выбросить в мусорное ведро использованный фильтр или кофейную гущу? Стоп! Знаете ли вы, что она обладает различными достоинствами и преимуществами для улучшения состояния кожи, ухода за огородом и может использоваться даже в кулинарии?









Итак, вот 10 необычных вариантов применения спитого кофе:

1. Отшелушивание и смягчение кожи

2. Здоровые волосы

3. Устранить целлюлит

4. Смягчить мясо

5. Обезжиривание кухонной утвари

6. Чистые руки

7. Защита растений от блошек и тли

8. Защита растений от слизней, гусениц и муравьев

9. Удалить неприятные запахи из холодильника

10. Удалить неприятные запахи из раковины

Кофейная гуща — это универсальное средство, которое подходит для ухода за всеми типами кожи.Вы можете приготовить из нее маску или скраб, которые будут мягко отшелушивать и смягчать кожу. Вот два популярных рецепта поклонников натуральной косметики:смешать 1 ч. л. спитого кофе с 1 ч. л. простого йогурта (для маски);смешать 2 ч. л. кофейной гущи с 2 ч. л. масла сладкого миндаля и 1 ч. л. жидкого меда (для скраба лица или тела).Оставьте маску на 5-10 минут или нанесите скраб (слегка массируя), затем смойте холодной водой. После первого применения ваша кожа станет мягкой, гладкой и приобретет тонус.Хорошая новость: спитой кофе также позволяет очищать и легко расчесывать волосы, удаляя кожное сало и другие загрязнения. Во время принятия душа нанесите немного кофейной гущи на влажные волосы и смойте. Если природный оттенок ваших волос темный, то кофейная гуща вернет им первоначальный блеск.Как известно, кофейная гуща богата кофеином и часто является одним из компонентов, используемых для производства коммерческих антицеллюлитных кремов и средств. Если вас беспокоит апельсиновая корка на бедрах и ягодицах, не нужно тратить деньги, приготовьте собственный эффективный крем. Смешайте спитой кофе с небольшим количеством оливкового масла до получения кремообразной, но не жидкой текстуры.Нанесите на ноги, ягодицы и бедра, оставьте на 20 минут, затем помассируйте и смойте. Для видимого эффекта применять 1-2 раза в неделю в течение как минимум одного месяца.Вы решили приготовить мясо, однако оказалось, что стейки такие же твердые, как камень или даже хуже, как обувная подошва? Не паникуйте, ведь кофейная гуща творит чудеса! Обмажьте мясо толстым слоем кофейной гущи и оставьте на 10 минут. Затем аккуратно промойте холодной водой и готовьте как обычно. Помимо того, что стейки станут гораздо мягче, они приобретут легкий аромат дыма.Молотый кофе имеет хорошую абразивную силу, которая позволяет удалить любые пятна и грязь. Если дно сковородки или кастрюли покрыто слоем жира, просто потрите поверхность небольшим количеством спитого кофе с помощью губки или чистой ткани. Этот способ также эффективен для очищения духовки и плиты после готовки. Любые жирные пятна исчезнут.Благодаря своим абразивным свойствам кофейная гуща также может использоваться для очистки очень грязных рук. Если после работы в саду, покраски или приготовления пищи остались несмываемые мылом загрязнения, просто потрите их небольшим количеством кофейной гущи, затем ополосните теплой или холодной водой. Грязь будет устранена, а неприятный запах (лука или чеснока) исчезнет!Любите садоводство? Но каким может быт огорчением обнаружить на цветах или плодовых кустах целые полчища тли или муравьев. Прежде чем прибегать к химическим средствам, воспользуйтесь одним из преимуществ кофейной гущи! Лучше, чем любой другой коммерческий репеллент, она изгонит этих надоедливых маленьких насекомых, если насыпать сухой порошок у основания растений. Это прием также работает против крестоцветной блошки, которая обожает клубнику и редис.Как и в случае с блошками и тлей, кофейная гуща также полезна для устранения муравьев и слизняков из вашего сада. Насыпьте кофе у корня растений и оно станет естественным барьером от вредителей. Также высушенный кофейный порошок можно использовать в качестве удобрения для таких растений, как розы, рододендрон или азалии, которые предпочитают кислую почву.Если стали замечать, что в холодильнике появился неприятный запах, то можете легко справиться с ним с помощью кофейной гущи. Чтобы навсегда удалить запах овощей, сыров или жареного мяса из холодильника, поставьте внутрь небольшую миску с 3-4 чайными ложками высушенной гущи и меняйте ее каждые 10–15 дней. Кофе будет действовать как натуральный дезодорант.Чтобы удалить неприятный запах из труб или очистить небольшой засор, используйте кофейную гущу. Насыпьте 2-3 чайных ложки кофе в трубу и добавьте немного горячей воды. Подождите несколько часов, после чего неприятные запахи будут устранены.