Советы по уходу за замиокулькасом

«Полил и забыл» — фраза, которая описывает идеальное растение для каждого цветовода. Но если выбирать для домашнего цветника только те растения, которые подходят под это описание, то создать красивый сад просто не получится.

Не стоит бояться выбирать более требовательные к уходу комнатные цветы, ведь если знать нюансы по их выращиванию, то можно без проблем добиться отличных результатов.

Так, настоящим украшением домашнего цветника может стать прекрасный замиокулькас, при выращивании которого цветоводы часто сталкиваются с пожелтением и опаданием листьев, медленным ростом, загниванием побегов.







К счастью, сделать так, чтобы замиокулькас радовал своей красотой, его листья были упругими и крупными, а побеги росли «как на дрожжах», довольно просто.







Откажитесь от готового грунта для замиокулькаса

Вовремя поливайте растение

Не пренебрегайте удобрениями

В магазинах для садоводов представлено большое количество уже готовых земляных смесей, которые по заверению производителей должны обеспечивать отличный рост цветка в горшке. Но реальность оказывается абсолютно другой, в таком грунте растение чувствует себя некомфортно.Опытные садоводы рекомендуют делать грунт для замиокулькаса самостоятельно. Для этого необходимо в равном соотношении соединить Лечуза-ПОН (Lechuza-PON) — неорганический субстрат для комнатных растений (цеолит, очищенная пемза, вулканическая порода) с грунтом для замиокулькаса.Использование неорганического субстрата сделает почву более рыхлой, в ней не будет застаиваться влага.Более того, в неорганический субстрат Лечуза-ПОН входят минеральные удобрения (15-11-14+2+микроэлементы), которых растению хватит на 5-6 месяцев:азот;фосфор;калий;микроэлементы.Для того чтобы понять, пришло ли время поливать замиокулькас, просто аккуратно погрузите палец до середины в грунт. Если под пальцем ощущается сухая земля, то следует полить растение. Перелив замиокулькаса приведет к пожелтению и опаданию листьев.После того, как удобрения, входящие в состав неорганического субстрата, истощатся, будет необходимо дать замиокулькасу новую порцию питательных веществ. Для этих целей отлично подходят удобрения для декоративно-лиственных растений.Отличные результаты при выращивании замиокулькаса показало удобрение «Агрикола» для комнатных растений.Повысить эффективность удобрения поможет добавление фитоспорина и монофосфата калия (используются в соответствии с инструкцией на упаковке).Следуя этим простым рекомендациям, получится без проблем вырастить большой и здоровый замиокулькас, который украсит домашний цветник.