Возвращаем герань к жизни

Герань — популярное красивое растение, которое растёт у многих дома. Однако что делать с ней, когда все цветки отцвели, и растение остановилось в росте? Необходимо превратить безжизненную палку вновь в пышный, цветущий куст!



Чтобы омолодить пеларгонию, необходимо для начала сделать обрезку. Обрезку следует проводить только после (!) окончания цветения. Хорошо проводить её в январе-феврале-марте. Эта простая процедура разбудит почки на растении.



Места срезов присыпать корицей, чтобы «ранки» зажили без проблем. Пока цветок не начнёт выпускать новые побеги, полив следует уменьшить. Как только растение пустится в рост, его можно подкормить любым подходящим комплексным удобрением.



Сами черенки должны быть около 6-7 см в длину. Уберите лишние нижние листья, оставив только 2-3 листа наверху. Нижний срез также обработайте корицей. Оставьте черенки на пару часов, чтобы срезы подсохли.



После этого их следует высадить в покупную, хорошую, рыхлую почву с вермикулитом. Черенки в таком грунте отлично укоренятся. Сделав углубление в земле, подсыпьте туда совсем немного Корневина. Если у вас нет такого средства, то можно взять таблетки янтарной кислоты, растолочь и также слегка присыпать в углубление.

Высаживаем и проливаем водой.Убираем черенки в пакет, периодически проветриваем. В таком виде черенки укоренятся уже через 2-3 недели.С обрезанной же геранью следует также провести некоторые дальнейшие процедуры. Как только почки проснулись, растению нужно дать азотную подкормку, чтобы оно быстрее нарастило зелёную массу. Для этого можно взять аптечный раствор аммиака и развести в следующих пропорциях: 1 ч. л. препарата растворить в 1 л воды. Перемешать и пролить по влажной земле.Вторую подкормку следует провести с янтарной кислотой. Она укрепит растение, простимулирует его рост и защитит от вредителей. На 1 л воды берём 2 таблетки янтарной кислоты по 100 мг, перемешиваем раствор и опрыскиваем по листьям. Такую подкормку можно дать сразу же после первой. Этих процедур достаточно для того, чтобы герань обновилась и восстановилась.Подробнее о восстановлении герани смотрите в видео ниже: