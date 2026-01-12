Где появилось больше всего миллиардеров после прошлого кризиса

На протяжении десятилетия, начавшегося в 2010 году сразу после мирового экономического кризиса, мы наблюдали бурный рост, в том числе на фондовых рынках по всему миру.Forbes, опубликованный 7 апреля, вошли 2095 человек. Совокупное состояние мировых миллиардеров десять лет назад оценивалось в $3,5 трлн, сейчас — в $8 трлн*. Новые миллиардеры за это время появились в 61 стране. Азия оказалась особенно плодовитой на богатейших. Больше всего миллиардеров в этом десятилетии появилось в Китае. В 2010 году в этой стране насчитывалось 64 миллиардера, сейчас — 389, и это не считая еще 66 в Гонконге. Количество миллиардеров в Таиланде выросло с трех в 2010-м до 20 в этом году. В Сингапуре вместо четырех миллиардеров стало 26. В Индии количество миллиардеров за десятилетие увеличилось на 108% — до 102 человек. Четыре страны из топ-10 рейтинга находятся в Европе — это Германия, Франция, Швейцария и Италия. В 18 странах, в которых в 2010 году миллиардеров не было вовсе, в этом десятилетии появился как минимум один участник списка Forbes. В их числе — Сент-Китс и Невис, Непал, Катар и Танзания. Но богатство распределилось неравномерно. В десяти странах, включая Саудовскую Аравию, Турцию, Бельгию и Новую Зеландию, миллиардеров стало меньше.
Китай
Количество новых миллиардеров с 2010 года: 325 Общее количество миллиардеров: 389 (миллиардеры из Гонконга не вошли в это число и указаны отдельно) Примечательные дебютанты: основатель образовательного стартапа Offcn Education Technology Ли Юнсинь, основатель поставщика литий-ионных аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Робин Цзэн В этом году в наш список богатейших людей мира вошли 80 новых китайских миллиардеров. Это итог десятилетия бурного роста китайской экономики: в 2010 году в Китае было 64 миллиардера и с тех пор их число выросло в шесть раз. Благодаря увеличению доходов китайские потребители больше тратили на медицину, что позволило многим заработать состояния на фармацевтике и здравоохранении. Фань Минхуа, генеральный директор поставщика дженериков Poly Pharm, — одна из пяти дебютантов списка миллиардеров 2020 года, которые разбогатели благодаря фармацевтической отрасли. Ее состояние оценивается в $1 млрд.
США
Количество новых миллиардеров с 2010 года: 210 Общее количество миллиардеров: 614 Примечательные дебютанты: бывшая жена основателя Amazon писательница Маккензи Безос, основательца Kylie Cosmetics Кайли Дженнер и основатель компании Epic Games Тим Суини В 2010 году состояние 404 американских миллиардеров оценивалось в $1,3 трлн. В этом году в наш глобальный рейтинг вошли 614 американцев, чье суммарное состояние оценивается в $2,9 трлн. За последнее десятилетие общее число участников списка Forbes из США увеличилось на 52%. Ряды миллиардеров в США пополнили 210 человек, в том числе 61 IT-миллиардер. Сегодня технологические миллиардеры составляют 17% от общего числа миллиардеров в США.
Германия
Количество новых миллиардеров с 2010 года: 55 Общее количество миллиардеров: 107 Примечательные дебютанты: Габриэлла Майстер и ее семья, владельцы производителя кухонной техники и принадлежностей Rational AG На фоне развития крупнейшей экономики в Европе число немецких миллиардеров выросло более чем вдвое за последнее десятилетие. Согласно результатам исследования, проведенного Немецким федеральным банком, с 2010 по 2017 год немецкие домохозяйства стали богаче в среднем примерно на 20%. Этот прирост был особенно заметен для немецких владельцев недвижимости, чьи состояния росли вместе с повышением цен на жилье, выяснили исследователи.
Индия
Количество новых миллиардеров с 2010 года: 53 Общее количество миллиардеров: 102 Примечательные дебютанты: основатель образовательного онлайн-сервиса Byju's Биджу Равиндран Несмотря на то, что по приросту числа миллиардеров Индия находится на четвертом месте в мире, в то же время в численности миллиардеров в стране наблюдаются значительные колебания. Число индийских миллиардеров сократилось сначала в 2011-2012 годы, а затем снова — в 2015-2016 годы. В 2019 году, когда Нарендра Моди занял пост премьера на второй срок, экономический рост в Индии замедлился до шестилетнего минимума в 5%. Самым удачливым из индийских миллиардеров в последнее десятилетие остается нефтегазовый магнат Мукеш Амбани, который признается богатейшим человеком Индии 12 лет подряд. В 2010 году его состояние оценивалось в $29 млрд, в 2020-м — в $36,8 млрд.
Гонконг
Количество новых миллиардеров с 2010 года: 41 Общее количество миллиардеров: 66 Примечательные дебютанты: совладелица Shenzhen Kinwong Electronics Чжо Цзюнь, девелопер Тан Шинбо Последний год был тяжелым для гонконгских миллиардеров. Политические протесты в течение многих месяцев не сходили с передовиц газет и сдерживали поток туристов задолго до вспышки коронавируса. Миллиардеры этого региона демонстрировали смешанные результаты. 21 миллиардер из Гонконга, включенный в список Forbes в 2020 году, увеличил свое благосостояние в этом году, в то время как 40 человек столкнулись с потерями в активах. Только одно в последнее десятилетие оставалось практически неизменным: Ли Ка-Шин, один из самых влиятельных бизнесменов Азии, до этого года занимал первое место в списке самых богатых людей Гонконга на протяжении 19 лет. В этом году его наконец обошел магнат рынка недвижимости Ли Шауки.
Россия
Количество новых миллиардеров с 2010 года: 40 Общее количество миллиардеров: 102* Примечательные дебютанты: основательница WildBerries Татьяна Бакальчук, глава фармкомпании «Р-Фарм» Алексей Репик Это десятилетие оказалось удачным для богатейших россиян. С 2010 по 2020 год число российских миллиардеров выросло почти на 65%. За последнее десятилетие в списке появилась вторая в России женщина-миллиардер Татьяна Бакальчук. Бакальчук, основательница и генеральный директор онлайн-магазина Wildberries, стала миллиардером в прошлом году.
Франция
Количество новых миллиардеров с 2010 года: 27 Общее количество миллиардеров: 39 Примечательные дебютанты: глава поставщика строительных лесов Altrad Group Моэд Альтрад, телеком-магнат Патрик Драи В 2010 году во Франции было всего 12 миллиардеров, активы которых оценивались в $90 млрд. Треть этой суммы приходилась на самого известного французского миллиардера — главу производителя товаров роскоши LVMH Бернара Арно, чье состояние 10 лет назад оценивалось в $27,5 млрд. С тех пор состояние Арно выросло, как и количество французских миллиардеров. На момент составления списка Forbes 2020 года совокупное состояние 39 французских миллиардеров оценивалось в $304 млрд, а состояние Арно, занявшего третье место в списке богатейших людей мира, — в $76 млрд. Один из самых примечательных французских дебютантов рейтинга Forbes в этом десятилетии — Моэд Альтрад, который стал миллиардером в 2015 году. Альтрад, который возглавляет строительную и ремонтную компанию Altrad Group, начинал свой путь как осиротевший ребенок из семьи бедуинов в сирийской пустыне, который ел всего раз в день. Сегодня его состояние оценивается в $3,3 млрд.
Бразилия
Количество новых миллиардеров с 2010 года: 27 Общее количество миллиардеров: 45 Примечательные дебютанты: глава платежной компании PagSeguro Digital Луис Фриас, основатель ретейлера Havan Лусиано Ханг В начале десятилетия в Бразилии было всего 18 миллиардеров. К 2014 году это число достигло рекордной отметки в 65 человек. Но в 2015 году Бразилия столкнулась с тяжелейшим экономическим кризисом и девальвацией курса реала к доллару. С тех пор количество бразильских миллиардеров постоянно снижалось, за исключением 2019 года, когда оно составило 58 человек. В тот год Лусиано Ханг попал в список Forbes благодаря успеху его сети универмагов Havan, которую он основал в 1986 году.
Швейцария
Количество новых миллиардеров с 2010 года: 24 Общее количество миллиардеров: 35 Примечательные дебютанты: сооснователь инвестфонда Partners Group Урс Витлисбах, совладедец Franke Group Михаэль Пипер Маленькая, но могущественная Швейцария в три раза увеличила количество своих миллиардеров по сравнению с началом десятилетия. В 2010 году в стране жили 11 миллиардеров с совокупными активами в размере $40 млрд. Сегодня общее состояние 35 швейцарских миллиардеров оценивается в $96 млрд. Особый интерес представляет Михаэль Пипер, который вошел в список Forbes в 2013 году, через 24 года после того, как сменил своего отца на посту гендиректора Franke Group, производителя кухонных раковин и другого кухонного оборудования. Его состояние достигло пика в $4,2 млрд в 2017 году, а на момент составления рейтинга 2020 года оно оценивалось в $2,6 млрд.
Италия
Количество новых миллиардеров с 2010 года: 23 Общее количество миллиардеров: 36 Примечательные дебютанты: основатель Iris Ceramica Group Романо Миноцци, владелец биотехнологической компании DiaSorin Густаво Денегри В 2010 году в Италии проживали 13 миллиардеров, но за последнее десятилетие их число выросло на 177%. Из 36 итальянских миллиардеров 19 самостоятельно заработали состояния. В их числе — относительно малоизвестный дебютант рейтинга Романо Миноцци. 85-летний предприниматель — основатель и президент транснациональной компании по производству керамических изделий Iris Ceramica Group. Но большую часть состояния он заработал благодаря грамотным инвестициям в компании вроде производителей природного газа Snam и Italgas.
источник
