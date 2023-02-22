6 бездомных знаменитостей, которые по разным причинам оказались «за бортом» жизни

Для некоторых дом – это незыблемая крепость, а другие могут найти рай и в шалаше. Но не думайте, что проживание без удобств буквально на улице для них - это верх романтики. Стать бомжами всех их заставили сложные жизненные обстоятельства. Как говорится в русской пословице, от тюрьмы и от сумы не следует зарекаться: имея даже элитное жилье, солидный банковский счет и громкое имя, можно оказаться «за бортом» жизни. И наиболее наглядно это можно увидеть на звездах кино- и шоубизнеса. Мы собрали совершенно разные истории о звездах, которые лишились жилплощади и оказались на улице.
Шура
Шура/ Фото источник: prostolike.net
Эпатажный певец из нулевых тоже поведал журналистам, что стал жертвой мошенников и лишился квартиры. Оказалось, что недвижимость он приобрел в 2003 году и отдал за нее 100 тысяч долларов. Все эти годы он продолжал ею пользоваться, даже не подозревая, что он и не владелец вовсе. И лишь когда спустя пятнадцать лет незнакомцы попытались вскрыть жилье и даже предъявили вполне законные основания на него, знаменитость прозрел. Он вспомнил, что в те безумные годы сильно увлекался запрещенными веществами. И на сделку он явился именно в таком состоянии – ему было все равно, что подписывать.
Оказалось, что вместо его имени в договор купли-продажи было вписано имя риэлтора. Поэтому вполне логично, что новые хозяева пытались его выселить. Шура настроен решительно: у него есть платежные документы, которые помогут, возможно, выиграть суд.
Слай Стоун
Слай Стоун./Фото источник: storage.wuzzup.ru
Американский музыкант и продюсер Слай Стоун наверняка известен любителям рока и фанка. Вместе с коллективом Sly & the Family Stone он пять раз достигал первой строки в национальном поп-чарте. Именно в этот период знаменитость успевает обзавестись несколькими домами, квартирой и обширными виноградниками. Однако, как водится, успех идет под руку с алкоголем и наркотиками. После переезда в Лос-Анджелес чернокожий певец попал под влияние радикальной организации «черные пантеры». Его поведение стало неуправляемым и неадекватным, - группа распалась, а недвижимость пошла «с молотка».
Так пагубные привычки сделали талантливого музыканта бездомным. К тому же после официального обвинения в хранении кокаина Слай и вовсе перестал попадать в объективы кинокамер. Лишь спустя 20 лет он появился на церемонии «Грэмми» и объявил, что все это время продолжал творить.
Лони Уиллисон
Лони Уиллисон. /Фото источник:dnevnik.hr
Бывшую жену Джереми Джэксона, звезды «Спасателей Малибу», сейчас просто не узнать. Раньше улыбчивой блондинкой со спортивной фигурой восхищались поклонники, а сейчас она стала обладательницей грязной подстилки на улице Лос-Анджелеса. Она лишилась части зубов, ее цвета волос невозможно определить, а питаться бывшая красавица предпочитает из мусорных баков. Еще в 2017 году она была «ничего», в 2018 году просто пропала, а в 2020 году журналисты с трудом узнали в неряшливой оборванке прежнюю Лони.
Женщина во всем винит своего экс-мужа, утверждая, что это именно он сломал ей жизнь и два ребра. Однако знакомые пары утверждают, что дважды пытались спасти женщину от пагубной страсти к метамфетамину и от психических проблем ее здоровья. Впрочем, часть правды в словах Лони все-таки есть. Ее возлюбленный лишь на экране выглядит благородным, а вот после женитьбы Джереми стал распускать руки и употреблять в немереном количестве алкоголь. После драки с прохожим он получил уголовный срок, но вскоре вышел из тюрьмы под испытательный срок. Бурный развод с Лони закончился обвинениями Джереми в попытке ее задушить. Как признается женщина, именно поэтому она предпочла жизнь бомжа проживанию в роскошном доме с постоянным страхом подвергнуться нападению.
Дана Борисова
Дана Борисова./Фото источник:
Телеблондинка и популярная ведущая из прошого тоже на одном из ток-шоу призналась, что рассталась с элитным жильем. Ее квартиру в престижном ЖК «Золотые ключи-2» пришлось продать. Дело в том, что некогда популярная и востребованная звезда слишком задолжала банку. И еще, как говорит Дана, слишком уж много в жилище осталось негативных воспоминаний. Так что пока кредитная организация занимается продажей жилплощади, Дана подсчитывает, сколько в результате денег у нее останется. Уж на провизию и машину она должна точно получить, а вот сможет ли блондинка вновь стать собственницей квартиры в Москве – уже вопрос.
Сергей Флоров
Сергей Флоров./Фото источник:stuki-druki.com
Иногда оказаться бомжом можно и не по собственной вине. Так, актеру, известному по ролям в сериале «Папины дочки» и «Ландыш серебристый – 2» однажды чуть не пришлось буквально ночевать на улице, если бы не помощь друзей. Квартиру на Дмитровском шоссе г. Москвы вскрыли неизвестные, а судебные приставы конфисковали все имущество. Семья Сергея – он, жена и маленький ребенок – остались без теплых вещей и личных ценностей. Оказалось, что квартира была выставлена на торги и вскорости ее купили. Да и новая владелица не слишком церемонилась, вполне логично указывая, что приобрела это жилье вполне законно.
А виновной в сложившейся ситуации оказалась мать актера. Она два месяца как перешла в мир иной, а вот до своей смерти успела взять кредит на 1,2 миллиона под залог квартиры. Актер уверен, что пожилая женщина стала жертвой мошенников – в последнее время у нее появились странные знакомые, а затем в квартире он нашел психотропные вещества, на телефоне мамы – программу по изменению голоса, а соседка оказалась доверенным лицом новой хозяйки. Однако обращение в суд ничего не дало – кредитный договор был признан действительным. Сейчас Сергей ожидает, что полиции удастся разобраться в этом загадочном деле.
Любовь Казарновская
Любовь Казарновская./Фото источник:afisha-omsk.ru
Иногда можно потерять даже то, что не имеешь, но очень рассчитываешь этим обладать. Любовь Казарновская, известная оперная певица, была вместе с сыном прописана в квартире ее отца и надеялась, что после смерти последнего жилплощадь достанется ей. Однако строптивый пенсионер посчитал, что ее дочь слишком долго находится в разъездах и редко его навещает. Недолго думая, он подарил заветные квадратные метры своей второй жене, которая как раз и взяла все заботы о старике на себя. В результате теперь женщина требует, чтобы оперная дива немедленно съехала. Любовь Юрьевна обратилась в суд, однако тот признал правоту ответчицы.
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