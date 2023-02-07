10 интересных деталей в известных советских фильмах, которые зрители не заметили

Режим работы библиотеки в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965)

Вывеска с режимом работы библиотеки в комедии "Операция "Ы

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