10 интересных деталей в известных советских фильмах, которые зрители не заметили

Многие советские фильмы мы готовы пересматривать вновь и вновь и, кажется, помним каждый кадр наизусть. Но не тут-то было: многие детали даже самые внимательные зрители упустили из виду. Они такие маленькие и незаметные, что не сразу бросаются в глаза. Однако на некоторые из них стоит обратить особое внимание. К примеру, герой Георгия Вицина Трус в «Операции «Ы»…» совсем не зря задавал вопрос в 3 часа ночи, как пройти в библиотеку. Оказываются, некоторые читальные залы работали именно в это время, а как мы об этом узнали, сейчас объясним.
Режим работы библиотеки в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965)
Вывеска с режимом работы библиотеки в комедии "Операция "Ы
Собственно, возвращаясь к библиотеке. Зря называли Труса идиотом. Стоит обратить внимание на вывеску, которую показывали в предыдущей новелле. Когда Шурик выходит из библиотеки, можно увидеть часы работы учреждения. Открывается оно как раз-таки поздно ночью.
Сцены из мультфильмов про кота Леопольда
Знакомые кадры?
Если кто не знает, отсылка – это упоминание фильма в фильме. Часто этот прием используют в голливудских кинокартинах и диснеевских мультиках. Но, оказывается, создатели кино в СССР тоже активно использовали эту фишку. К примеру, в приключениях кота Леопольда и хулиганистых мышат есть сцены, которые повторяют кадры из «Белого солнца пустыни» и «Джентльменов удачи».
Забавные вывески в фильме «Служебный роман» (1977)
В одном здании столько интересных учреждений
«Статистическое учреждение», в котором работают главные герои фильма «Служебный роман» находится в одном здании с предприятиями с интересными названиями. Об этом можно узнать, если присмотреться к вывескам на фасаде: «Центральный резерв нежилых помещений», «НИИ Чего», «Главкость», «Главбурение», «Управление внешних сношений» и др.
Эльдар Рязанов в кадре комедии «Невероятные приключения итальянцев в России» (1974)
Тот самый врач, которого сыграл Эльдар Рязанов
Эльдар Рязанов частенько появлялся в эпизодах своих фильмов. Как тут не вспомнить «Бриллиантовую руку». Но мало кто заметил, что он снялся и в «Невероятных приключениях итальянцев в России». Если вы теряетесь в догадках, то режиссер мелькнул в сцене, где в образе врача помогал мафиози выбраться из иллюминатора.
Посадить самолет на шоссе - дело нелегкое
Кстати, в этой комедии было немало интересных кадров, и Эльдар Рязанов подчеркивал, что все трюки были выполнены «вчистую». Но как быть с эпизодом, где самолет сел прямо на шоссе? Ведь ни одно покрытие в СССР не была готова к подобному. Однако и тут режиссер проявил смекалку, решив «загриммировать» взлетную полосу под дорогу. И это удалось: были выставлены знаки, разметки, высажены кусты и деревья, сооружены киоски и автомобили… Только желающих посадить самолет среди этого великолепия не было – профессионалы не соглашались рисковать. И все же смельчак нашелся. Им оказался пилот Иван Таращан. Перед тем, как выполнить трюк, он поставил условие: за рулем автомобилей должны быть летчики, которые смогли бы среагировать, если бы что-то пошло не так. Как вы видите, обошлось без курьезов.
Универсальный пес Дружок
Пес Дружок стал любимцем советских зрителей
Не только люди, но и животные могут быть хорошими актерам. Вот только найти среди братьев наших меньших тех, кто могут перевоплощаться для любой роли, сложнее. Однако пес по кличке Дружок доказал, что может создать любой образ. Сначала он появился в «Сказке о потерянном времени», а затем засветился в сказке «Морозко».
Роскошный бюст в фильме «Афоня» (1975)
Роскошный бюст Татьяны Распутиной появился благодаря манной крупе
Георгий Данелия в свое время ответил на вопрос, волнующий многих зрителей: откуда взялся роскошный бюст у актрисы Татьяны Распутиной? Оказывается, по задумке режиссера, он изначально должен был тоже «танцевать». Но сделать это оказалась не так-то просто. Вначале решили поместить в бюстгальтер большого размера средства контрацепции, предварительно наполнив их водой. Однако, как только актриса начала танцевать, резиновые изделия лопнули, и исполнительница роли Людмилы вся промокла. Тогда кто-то из съемочной группы предложил использовать манную крупу. С ее помощью и было решено сформировать роскошный бюст.
Непослушная арбузная корка, трансформация мороженого и странный номер в комедии «Бриллиантовая рука» (1968)
С арбузной коркой Юрию Никулину пришлось повозиться
Юрий Никулин никак не мог «подружиться» с арбузной коркой, поскользнувшись на которой должен был упасть: актер или не мог наступить на нее, или же падал ненатурально. Тогда было решено доверить это дело Леониду Каневскому. Однако зрители подмену все же заметили: на корку наступает человек в коричневых ботинках, а верх взлетает в черных.
Заметили, что здесь не так?
Вы наверняка помните еще один эпизод, где Козодоев детям и жене Горбункова преподносит подарки. Вот только почему-то эскимо в следующем кадре превращается в мороженое в вазе, а вместо двух цветочков появляются три.
Даже номер такси появился не просто так
Номер на такси «28-70 ОГО» тоже появился не случайно. Серия ОГ принадлежала Оренбургской области и остановилась на ОГЕ. Что же касается цифр, то на 28 рублей 70 копеек можно было купить 10 пол-литровых бутылок водки «Московской».
А вот сцена, где герой Анатолия Папанова выходит из воды и кричит «Идиот!», появилась совершенно случайно и была оставлена Гайдаем. Актер после очередного неудачного дубля бросил обидное слово в сторону оператора.
Разные фотографии в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)
Ошибка подкралась незаметно
«Ирония судьбы…» стала практически традиционным новогодним фильмом, и вряд ли найдется хоть один наш соотечественник или житель постсоветского пространства, который хотя бы раз не смотрел эту комедию. Но как вы внимательны к деталям? Или же кинокартина служит лишь голосовым фоном во время нарезки салатов? Видели ошибку в титрах?
Юрий Яковлев превратился в Олега Басилашвили
Или заметили ли вы, что в одном из кадров на снег падает фото с Юрием Яковлевым, а когда Надя поднимает его, то на снимке оказывается изображение Олега Басилашвили? В этом нет ничего странного. Ведь изначально Ипполита должен был сыграть именно последний, и он даже успел сыграть в нескольких эпизодах, но позже, ссылаясь на семейные обстоятельства, отказался.
Хронологическая путаница в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» (1966)
В фильме Иван Грозный стал на три года моложе
Теперь вспомните эпизод, когда Ивана Грозного опрашивает милиционер. Царь говорит, что родился в 1533 году. Хотя на самом деле самодержавец появился на свет на три года раньше – в 1530-м.
Царица не зря опускала глаза
Еще один интересный кадр: царица во время трапезы почти не поднимает глаза и все время смотрит в пол. Оказывается, накануне актриса Нина Маслова сильно повздорила с мужем и в результате перепалки получила фингал. Вот и вынуждена она была избегать встречи с камерой.
Странный медведь в комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)
С медведя забыли снять ошейник
Еще одну интересную деталь могли заметить зрители в эпизоде, где Трус, Балбес и Бывалый выбегают из пещеры, испугавшись медведя. По идее, животное дикое, но вот снять с него ошейник создатели комедии забыли или не рискнули.
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