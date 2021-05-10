С нами не соскучишься!

7 962 подписчика
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Фишкин
    Обоссаться!Писсуар де Пари: ...
  • Wlad Wlad
    Как мининум две из них Маргарет Тетчер и Ангела Меркель являются ПОЛНЫМИ МРАЗЯМИ. *** Тетчер устроила войну на Фолкле...5 знаменитых женщ...
  • Отари Хидирбегишвили
    Ленин, рожденный Марией Срулевной Бланк – еврейкой по национальности, с детских лет патологически ненавидел всё русс...Что из образа Лен...

Гонконгский муравейник с высоты птичьего полёта

Фотограф Энди Йеунг (Andy Yeung) родился и вырос в Гонконге, но идея проекта «Urban Jungle» («Городские джунгли») родилась у него только тогда, когда он отправился в путешествие за границу. Когда по возвращении в Гонконг самолёт Йеунга заходил на посадку, открывавшаяся из окон панорама города произвела на него сильное впечатление. Йеунг считает, что виды гонконгских небоскрёбов с высоты птичьего полёта прекрасно иллюстрируют, что значит жить в одном из самых густонаселённых городов мира, где плотность населения составляет около 68 400 жителей на квадратную милю.

Гонконгский муравейник с высоты птичьего полёта

Гонконгский муравейник с высоты птичьего полёта

Гонконгский муравейник с высоты птичьего полёта

Гонконгский муравейник с высоты птичьего полёта

Гонконгский муравейник с высоты птичьего полёта

Гонконгский муравейник с высоты птичьего полёта

Гонконгский муравейник с высоты птичьего полёта

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх