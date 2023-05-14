Ирония современной жизни в иллюстрациях Энджела Болигана

Мексиканский художник Энджел Болиган входит в число лучших карикатуристов современности. Каждая его иллюстрация – это повод задуматься.
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