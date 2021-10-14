Идеи оформления входной группы частного дома

Люди всегда уделяли большое внимание оформлению входа в дом. Оно отвечает за комфорт и уют при подходе к особняку. В этом деле нужно учитывать общую стилистику домовладения.
1. Декор входных дверей
Красивый вход в дом очаровывает с первого взгляда. По декору можно определить характер жильцов. Облагородить дом можно своими руками. Если на это нет времени, можно купить готовый декор.
2. Эффектный навес над крыльцом
Этот козырек защищает от дождя и снега, тем самым продлевая срок эксплуатации двери. Также он выполняет функцию декора и вносит солидную эстетику. Желательно выбирать цвет навеса в тон отделки фасада дома: это создает единый стиль оформления.
3. Стильное крыльцо
С крыльца начинается дом. Это не просто элемент декора, оно выполняет важную функцию и делится на 3 вида: открытое, крытое и закрытое. Материал для конструкции может быть разным, начиная от дерева и заканчивая бетоном. Наличие и отсутствие перил ‒ выбор вкуса. Они добавляют удобство, но не являются обязательным элементом.
4. Камень и дерево в отделке крыльца
Это пример удачной отделки крыльца в современном стиле, который объединяет практичность и презентабельность внешнего вида. Он придает логическую завершенность дому.
5. Правильное сочетание цветов
При выборе 2-3 цветов, следует понимать, что один цвет будет фоновым. Слишком яркий цвет не подходит, так как будет визуально выпадать из общего ландшафта. Пестрые цвета внесут нотку несерьезности, поэтому дизайнеры советуют обратить внимание на сдержанную цветовую композицию. Хорошо подойдут оттенки молочного, абрикосового, бежевого, синего, серого, светло-розового и голубого цветов.
6. Скамейка для крыльца
Здесь будет приятно проводить время на свежем воздухе. Можно читать книгу, общаться с родными и близкими или ждать возвращения членов семьи.
7. Открытая терраса с зоной отдыха перед входом
Пример удачного оформления входа в дом. Оно сближает всех жильцов дома и вносит непревзойденный комфорт в жизнь.
8. Уличные фонари
Грамотное освещение вносит особый шик. Коридор из уличных фонарей не позволит никому споткнуться в темное время суток и создаст потрясающую домашнюю атмосферу.
9. Мощеная дорожка
Это один из главных элементов дизайна. Дорожку можно сделать из цемента своими руками. Она надолго создаст благородный внешний вид придомовой территории.
10. Зеленые насаждения
Они станут гордостью хозяев дома. Стоит продумать план посадок, чтобы обеспечить непрерывное цветение с весны до наступления зимы.
Эти идеи являются отличным способом выразить себя и подчеркнуть свой вкус.
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