Подлинная история прототипов рок-оперы «Юнона и Авось»: последняя любовь или жертва Отечеству?

Нашумевшая рок-опера «Юнона и Авось», премьера которой состоялась 35 лет назад на сцене Ленкома, до сих пор не теряет своей популярности. В основу либретто положена поэма А. Вознесенского «Авось», посвященная трагической истории любви русского графа Николая Резанова к молодой испанке Кончите Аргуэльо. Историки утверждают, что образ графа чересчур романтизирован, и с любовной историей все обстояло на самом деле совсем не так.













Николай Резанов и Мария Консепсьон Дарио де Аргуэльо – Кончита



«Юнону и Авось» называют самой известной в мире русской рок-оперой. Ее создали поэт А. Вознесенский и композитор А. Рыбников. Премьера состоялась 9 июля 1981 г. в Московском театре им. Ленинского комсомола, режиссером был Марк Захаров. Образы, созданные Н. Караченцовым и Е. Шаниной, были настолько убедительными, что никто не мог усомниться в правдивости истории, показанной на сцене. По сути, это была первая советская рок-опера, но поскольку рок-музыка в те времена не прошла бы цензуру, авторы произведения назвали его просто «современной оперой».







Николай Резанов



По сюжету, в 1806 г. в Калифорнию отправились два русских судна – «Юнона» и «Авось», под предводительством флотоводца Николая Резанова, за продовольствием для русских колоний на Аляске.

В Сан-Франциско 42-летний граф познакомился с 16-летней дочерью коменданта крепости, испанкой Консепсьон (Кончитой) Аргуэльо. Между ними вспыхнула любовь, и Резанов тайно обручился с Кончитой. После он по долгу службы отправился на Аляску, а затем – в Петербург, чтобы добиться разрешения жениться на католичке. В дороге он тяжело заболел и скоропостижно скончался. Больше 30 лет Кончита ждала возвращения своего возлюбленного, а когда вести о его смерти подтвердились, она постриглась в монахини.Рок-опера *Юнона и Авось*. Кадр из телеверсии спектакля, 1983Историки сомневаются в искренности чувств Резанова к юной испанке. Графу поручили провести инспекцию русских поселений на Аляске, и чтобы спасти местных жителей от голода, он отправился в Калифорнию – наладить торговые отношения с испанцами и раздобыть провиант. 42-летний вдовец действительно сделал предложение дочери коменданта крепости Хосе Дарио Аргуэльо, однако им руководила отнюдь не внезапно вспыхнувшая любовь. Корабельный врач писал, что Резанов не был похож на потерявшего голову мужчину: «Можно было бы подумать, что он влюбился в эту красавицу. Однако ввиду присущей этому холодному человеку осмотрительности осторожнее будет допустить , что он просто возымел на нее какие-то дипломатические виды».Елена Шанина в роли Кончиты, рок-опера *Юнона и Авось*, 1983Дело в том, что действие происходило в момент обострения франко-русских отношений. Франция была союзницей Испании, которой в те времена принадлежала Калифорния. Комендант Сан-Франциско имел предписание не вступать в торговые отношения с противником. Но дочь сеньора Аргуэльо убедила его помочь русским и предоставила им продовольствие. Резанов собрался на ней жениться и увезти с собой, чтобы наладить связи с Калифорнией и упрочить положение России на Американском континенте.Николай Караченцов в роли Резанова, рок-опера *Юнона и Авось*, 1983А. Абдулов и Н. Караченцов в рок-опере *Юнона и Авось*, 1983Уехав из Калифорнии в июне 1806 г., Резанов туда уже не вернулся. Серьезно простудившись в дороге, граф умер в горячке 1 марта 1807 г. В своем последнем письме, которое он написал М. Булдакову, мужу сестры своей покойной жены, Николай Петрович сделал очень неожиданное признание, проливающее свет на всю эту историю: «Из калифорнийского донесения моего не сочти, мой друг, меня ветренницей. Любовь моя у вас в Невском под куском мрамора (прим. – первая супруга), а здесь следствие энтузиазма и новая жертва Отечеству. Контепсия мила, как ангел, прекрасна, добра сердцем, любит меня; я люблю ее, и плачу о том, что нет ей места в сердце моем, здесь я, друг мой, как грешник на духу, каюсь, но ты, как пастырь мой, сохрани тайну». Если верить этому письму, до последних дней единственной любовью Резанова оставалась Анна Шелехова – его первая жена, умершая вскоре после родов, а в Калифорнии он на самом деле преследовал цели скорее дипломатического, нежели личного характера.Рок-опера *Юнона и Авось*. Кадр из телеверсии спектакля , 1983Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)