Подробно о знаменитом трио героев советских комедий

Новогодние праздники — тот период, когда советским комедиям отводится на телеэкране максимальное количество времени в году.

Вицин, Никулин, Моргунов. Трус, Балбес, Бывалый. Троица, придуманная Леонидом Гайдаем, и сыгранная замечательными актёрами, была одной из самых популярных в нашей стране. Они были не только киногероями. Их персонажи ушли в фольклор, стали героями анекдотов. А ведь у этой троицы есть свой день рождения — 27 декабря. Именно в этот день в 1960 году худсовет Мосфильма утвердил Никулина, Вицина и Моргунова на главные роли в комедию «Пёс Барбос и необычный кросс».

На роль Бывалого пробовались Михаил Жаров и Иван Любезнов. Но Иван Пырьев посоветовал обратить внимание на малоизвестного актёра Евгения Моргунова. Это было попадание в десятку.



Первым в троицу был зачислен Георгий Вицин. К тому времени уже довольно успешный и популярный актёр. Он уже работал с Гайдаем в фильме «Жених с того света».



На роль Балбеса режиссёр пригласил Сергея Филиппова, но тот был занят, да и не хотел сниматься в этой роли. Вицин предложил попробовать клоуна московского цирка Юрия Никулина. У него уже было несколько незначительных ролей в кино. Увидев его Гайдай сразу воскликнул: «Вот он — Балбес! И гримировать не нужно».



Короткометражка про приключения незадачливых браконьеров снималась целый месяц в подмосковном посёлке Снегири.



Закрепляя успех, Гайдай взялся за съёмки новой короткометражки, в которую пригласил уже ставную популярной тройку.



Сразу появились сложности — Моргунов отказался сниматься, считая роль Бывалого проходной и несерьёзной. Только вмешательство Пырьева вынудило актёра согласиться. Фильм в итоге был снят за две недели. В нём актёры уже не только бегали, но и пели. Сюжет для фильма Гайдаю предложил Юрий Никулин — он в цирке играл подобную интермедию. Он же и предложил первый вариант песни для фильма на мелодию народной песни «Семёновна». Правда в фильм она не вошла.



В это время успешную троицу «попробовал переманить» Эльдар Рязанов — он снял её в комедии «Дайте жалобную книгу».



А ещё любимцы публики стали желанными гостями на «Голубых огоньках».



Может Гайдай и отпустил бы Трио, но ему этого не дали — руководство Мосфильма пожелала их увидеть в одной из частей новой комедии Гайдая про приключения студента Шурика.



Говорят, что фильм потом ругали многие критики — слишком симпатичными вышли в нём уголовники. Зато зритель был в восторге.





После выхода «Операции «Ы» Гайдай был твёрдо настроен не снимать больше тройку. Но ему опять не дали — уже велась работа над сценарием фильма под рабочим названием «Шурик в горах», ставший позднее замечательной «Кавказской пленницей».



Вот только этот фильм действительно стал последним для Гайдая, где он снял знаменитое трио.



Почему? Из-за конфликта Гайдая и Моргунова.



Кроме того, режиссёр не смотря на все уверения уже давно считал, что материал с тройкой уже отработан и эксплуатировать его нельзя.





Творческий союз трёх актёров не пережил расставания с Гайдаем.



Ещё одна попытка сыграть на их былой популярности была предпринята в 1980 году в фильме «Комедия давно минувших дней». Но согласились только Моргунов и Вицин. Никулину сценарий не понравился и он отказался от съёмок.



Единственным их соединенинием можно считать работу над пластинкой «Проишествие в стране Мульти-Пульти», где они озвучили даже не своих героев, а разбойников из «Бременских музыкантов».

