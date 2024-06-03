Белка и Стрелка - знаменитые советские собаки, которым досталась слава всех животных-космонавтов

Белка и Стрелка - космические собаки СССР.
Считается, что Лайка была первой собакой, улетевшей в космос, а Белка и Стрелка стали теми хвостатыми, кому удалось вернуться оттуда. Это не совсем так, но именно они получили свою порцию славы и стали знаменитостями.
Фотография Белки и Стрелки с их первой пресс-конференции.
Начиная с 1951 года, советские инженеры и ученые отправляли в космические полеты множество собак. Изначально те взлетали над атмосферой на огненных ракетах и сразу спускались обратно на Землю.
Это были не породистые животные, а обычные дворовые собаки. Но они соответствовали предъявляемым жестким требованиям. Так, собака должна была быть небольшой, до 6-7 килограмм, выносливой, способной переносить физические нагрузки и обязательно короткошерстной. Изнеженные породистые бобики требовали слишком много ухода и специального питания, что не устраивало ученых. Парадоксально, но в 1950-60-х гг. любой советский тузик с улицы мог стать космонавтом.
Чтобы запутать разведки других стран, у собак было по несколько кличек одновременно. Часто их переназывали за день до старта, чтобы «лучше звучало». Так, собаку черного окраса по кличке Снежок назвали Угольком.
Спичечная этикетка, СССР, 1957 год. Это первое из многих последующих изображений советских собак в космосе.
Волчок японской фирмы S. I. Toys, 1958 год. Собака Лайка стоит на «ракете», отдаленно похожей на космический аппарат «Спутник-2».
3 ноября 1957 года в космос на советском корабле «Спутник-2» запустили собаку Лайку. Она стала первой, выведенной на орбиту Земли, но, к сожалению, не вернулась обратно живой. Следующие, Лисичка и Чайка, погибли еще на старте, когда взорвалась их ракета.
Художник Л. Аристов изобразил Белку и Стрелку в «кабине» ракеты. Открытка 1972 года.
Белка и Стрелка летят на ракете. Новогодняя открытка 1960 года художника Свешникова.
В августе 1960 года Белка и Стрелка стали первыми животными-космонавтами, успешно облетевшими Землю в суточном орбитальном полете. Космический аппарат «Спутник-5» совершил 17 витков с целым зверинцем на борту. Кроме собак, там был кролик, 40 мышей, пара крыс и растения.
По возращении Белка и Стрелка стали знаменитостями. В СССР эти замечательные собаки были увековечены на плакатах, конфетных фантиках, пачках сигарет, почтовых марках и открытках. Даже были выпущены фарфоровые статуэтки в стиле Гжель, выполненные в форме ракеты с двумя собаками, выглядывающими из иллюминаторов.
Белка и Стрелка выглядывают из иллюминаторов ракеты. Керамический кувшин, Гжель.
Жестяная коробка для конфет, украшенная изображениями Стрелки и Белки. Такие подарки вручались юным посетителям Кремлевской елки 1961 года.
«Приключения Белки и Стрелки», популярная детская книга Юрия Гальперина, 1961 год.
В период с 1957 по 1966 год, восемь собак совершили успешные орбитальные полеты в рамках советской космической программы. И еще больше тузиков летали на первых ракетах СССР в 1950-е годы.
Космический полет собаки на Луну. Этикетка спичечного коробка 1959 года.
Космический агитационный плакат художника К. Иванова, 1960 год.
Собака Звездочка на жестяной коробке для конфет, 1960 год.
Космическая собака Козявка на итальянской открытке 1960 года.
Обложка книги «Советские космические собаки».
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