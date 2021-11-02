Основное оружие XX века

Появление массового стрелкового оружия с нарезным стволом раз и навсегда изменило поле боя. Тактика, да и вся стратегия выстраивались на способности к прорыву и обороне солдат. Конечно, споры о том, какое огнестрельное оружие стало главным в XX веке будут бушевать всегда — экспертов, как профессиональных, так и диванных, хоть отбавляй. Мы же решили показать вам объективно главные модели, каждая из которых стала настоящей легендой.









М16

Пулемет Максима

ППШ

Colt M1911

M134 Minigun

Mauser C96

M1 Garand

Автомат Калашникова