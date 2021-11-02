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Основное оружие XX века

Появление массового стрелкового оружия с нарезным стволом раз и навсегда изменило поле боя. Тактика, да и вся стратегия выстраивались на способности к прорыву и обороне солдат. Конечно, споры о том, какое огнестрельное оружие стало главным в XX веке будут бушевать всегда — экспертов, как профессиональных, так и диванных, хоть отбавляй. Мы же решили показать вам объективно главные модели, каждая из которых стала настоящей легендой.

Основное оружие XX века

М16


В 1959 году эту винтовку представила на суд военных спецов компания Armalite, впоследствие перекупленная знаменитым концерном Colt. Уже в 1964 М16 поступила на вооружение и до нынешнего времени остается главным аргументом американской пехоты.

Основное оружие XX века

Пулемет Максима


Вообще-то, пулемет разработал американец Хайрам Максим, однако именно российская модификация полковника Александра Соколова вошла в историю войн. До самого конца Великой Отечественной «Максимы» производились в Туле и лишь в 1945 уступили новому пулемету Горюнова.

Основное оружие XX века

ППШ


Пистолет-пулемет Шпагина пришел на замену конструкции Дегтярева. Простое, функциональное, поистине боевое оружие стало настоящим символом советского солдата Второй мировой войны.

Основное оружие XX века

Colt M1911


До самого 1990 года автоматический пистолет Colt M1911, разработанный Джоном Браунингом еще в 1911 году стоял на вооружение американской армии, причем безо всяких модификаций с 1926 года. Конструктивно простой, идеальный в боевых условиях пистолет кое-где используется и в наше время.


Основное оружие XX века

M134 Minigun


Авиационный пулемет M134 Minigun калибра 7,62 мм стал ярким символом войны во Вьетнаме. Эффективная скорострельность этой машинки достигала 4000 выстрелов в минуту — настоящая мясорубка.

Основное оружие XX века

Mauser C96


Странно, но разработка 1896 года пользовалась успехом даже в начале Второй мировой войны. Четкий, эффективный, безотказный «Маузер» не попал на вооружение ни в одну армию мира: офицеры со всего мира покупали пистолеты за свои деньги, предпочитая менять деньги на собственную кровь.

Основное оружие XX века

M1 Garand


Нет, совсем не «мосинка» стала первой основной самозарядной винтовкой пехоты. Американская M1 Garand, созданная и выпестованная Джоном Гарандом попала в серийное производство только в начале 1940-го года, однако успела собрать свою долю кровавой жатвы в ужасной войне.

Основное оружие XX века

Автомат Калашникова


Ну и напоследок мы оставили самое очевидное и самое «вкусное» одновременно. Конструкция Калашникова стала самым распространенным стрелковым оружием мира; выпущенно было более ста миллионов автоматов. Модификаций создано множество, работал же автомат практически по всему миру.

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