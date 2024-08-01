25 малоизвестных древних архитектурных чудес, которые стоит увидеть

Гигантский Будда в Лэшане.
Колизей и Великая китайская стена впечатляют, и о них знает каждый. На самом деле в мире есть множество невероятных архитектурных памятников ушедших эпох. Эти архитектурные артефакты по праву считаются настоящими чудесами и не только потому, что выглядят впечатляюще. Кроме всего прочего, сегодня не до конца понятно, каким образом наши предки сумели возвести такие объекты.
1. Храм Минакши
Храм Минакши, Индия.
Храм Минакши в юго-восточном индийском штате Тамилнад назван в честь индусской богини Минакши — одной из аватар супруги бога Шивы. Храм, который украшен 14 гопурами (50-метровыми башнями, украшенными религиозными сюжетами) и более 33 000 скульптурами, находящимися внутри, не очень хорошо известен, но без сомнения является одним из самых удивительных архитектурных чудес мира.
2. Гигантский Будда в Лэшане
Гигантский Будда в Лэшане, Китай.
Самая большая в мире резная каменная статуя Будды находится возле китайского города Лэшань на стыке трех рек. Рядом с ним люди чувствуют себя муравьями, ведь высота Гигантского Будды составляет 71 м. Волосы статуи сделаны в виде 1021 косичек (это сделано для того, чтобы вода беспрепятственно стекала с нее). Высекать статую в скалах начал монах Хай Тонг, чтобы успокоить духов воды рек, которые якобы переворачивали лодки. Закончили работу через 90 лет после его смерти, в 803 году.
3. Мечеть шейха Лютфуллы
Мечеть шейха Лютфуллы, Иран.
Один из лучших примеров Сефевидско-иранской архитектуры возвышается в центре иранского города Исфахана. Мечеть шейха Лютфуллы уникальна тем, что у нее нет ни единого минарета и внутреннего дворика. Причиной этого является то, что она первоначально была построена для женщин из гарема шаха. В молельный зал женщины попадали через извилистый подземный коридор. Плитка, которой облицован купол, в течение дня меняет свой цвет от кремового до розового.
4. Чанд Баори
Чанд Баори, Индия.
Чанд Баори, который является прекрасным примером математики в архитектуре, ступенчатый колодец, построенный в 10 веке, чтобы обеспечить более стабильную подачу воды в засушливом индийском штате Раджастхан. Глубина уникального 13-уровневого сооружения — 30 метров. Местные легенды утверждают, что Чанд Баори был построен призраками за одну ночь.
5. Пальмира
Пальмира, Сирия.
Нашумевшая в международной прессе из-за недавнего захвата этого города ИГИЛом, сирийская Пальмира - хорошо сохранившийся пример древних руин, которые использовали несколько древних цивилизаций. Когда-то жители Пальмиры были легендарными торговцами, которые создали свою колонию на Шелковом пути.
6. Саксайуаман
Саксайуаман, Перу.
На дальней окраине Куско в Перу находится Саксайхуаман: развалины огромной крепости инков. Менее фотогеничная и менее известная, по сравнению с Мачу-Пикчу, Саксайуаман на самом деле является подвигом человеческой инженерии. Тысячи лет спустя между камнями, вес которых доходит до 120 тонн, нельзя втиснуть даже лист бумаги.
7. Великая мечеть Дженне
Великая мечеть Дженне, Мали.
Великая мечеть в малийском городе Дженна - настоящее архитектурное чудо. Это здание является самой крупной структурой из глины и земли в мире и одним из лучших примеров суданско-сахелианской архитектуры. Во время фестиваля в апреле и мае местные жители покрывают мечеть новым слоем глины, чтобы заделать трещины, возникающие под палящим северноафриканским солнцем.
8. Колосс Родосский
Колосс Родосский, Греция.
Одно из семи чудес древнего мира, Колосс Родосский был одним из самых высоких искусственных сооружений в древнем мире (и единственным сооружением из этого перечня, которое не сохранилось до сегодняшнего дня). Колосс размером с две трети статуи Свободы был построен в честь греческого бога солнца Гелиоса на острове Родос в 280 г. до н.э.
9. Хаттуса
Хаттуса, Турция.
Столицей империи хеттов, которая доминировала в южной и восточной части Турции, был город Хаттуса. Сегодня эти раскопки были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Известна Хаттуса своими двумя сфинксами и клинописными табличками, одна из которых является самым ранним известным примером мирного договора.
10. Ват Ронг Кхун
Ват Ронг Кхун, Таиланд.
Это один из немногих крупных буддийских храмов в Таиланде, которые не взимают плату за вход, находится возле тайского города Чианграй. Речь идет о Ват Ронг Кхун, также известном как Белый Храм. Местный художник Чалермчаю Коситпипат финансировал строительство комплекса в 1997 году в надежде, что это сделает его бессмертным.
11. Пейрепертюз
Пейрепертюз, Франция.
Замок Пейрепертюз возвышается на 800-метровой отвесной скале на границе Франции и Испании. Руины замка входят в состав "Пяти Сыновей Каркассона" (цепи горных крепостей).
12. Деравар
Деравар, Пакистан.
Это одно из немногих мест в мире, где потребуется разрешение местного лидера (амира), чтобы войти в него. К сожалению, о пакистанской крепости Деравар мало известно в мире, и это настоящий позор. Архитектурное чудо Ближнего Востока может похвастаться 30-метровыми в высоту стенами, которые выглядят как перевернутые глиняные горшки. Периметр крепости составляет 1,5 километра. Посещение Деравара — занятие не для слабонервных: чтобы попасть туда, нужно получить разрешение, нанять гида и полноприводный внедорожник, после чего 4 часа ехать через пустыню от города Бахавалпур.
13. Монте-Альбан
Монте-Альбан, Мексика.
Монте-Альбан - лучший пример строений сапотекской цивилизации, которая правила большей частью юго-западной части Мексики около двух тысячелетий назад. Хотя сапотеки практически исчезли примерно в 500 г. н.э., Монте-Альбан сохранился до сих пор.
14. Старый мост в Мостаре
Старый мост, Босния и Герцеговина.
Первоначально пешеходный мост через реку Неретву в боснийском городе Мостаре был построен в 1566 году османским архитектором Мимаром Хайреддином в период господства Османской Империи при султане Сулеймане Великолепном. "Старый мост" является одним из наиболее ценных архитектурных памятников Босниии и Герцеговины. Разрушенный во время боснийской войны в 1990-х годах мост был перестроен и официально заново открыт в 2004 году.
15. Зиккурат в Уре
Зиккурат в Уре, Ирак.
Наиболее сохранившийся храмовый комплекс Древнего Междуречья был возведен в XXI веке до н. э. (около 2047 до н. э.) в городе Уре. Этот древний шумерский зиккурат (террасовидная ступенчатая пирамида) был построен из сырцового кирпича в честь бога луны Нанна.
16. Кносс
Кносс, Греция.
Несмотря на то, что бывший город Кносс на греческом острове Крит считается самым старым городом Европы (1700 г. до н.э.), он не очень хорошо известен. Когда-то это место было политическим и церемониальным центром минойской цивилизации. Согласно легенд, именно рядом с Кноссом был расположен знаменитый лабиринт Дедала, в котором был заключен Минотавр.
17. Боробудур
Боробудур, Индонезия.
Вряд ли кто сможет сходу назвать самый большой буддийский храм в мире. Это Боробудур на острове Ява в Индонезии, который используется даже сегодня буддийскими паломниками. В этом гигантском храме в виде ступы паломники восходят к его вершине, чтобы символически пройти через три уровня буддийской космологии: Kāmadhātu (мир желания), Rupadhatu (мир форм) и Arupadhatu (мир бесформенности). Посетители могут найти здесь Будд буквально на каждом шагу – ведь в Боробудуре их целых 504.
18. Великая индийская стена
Великая индийская стена, Индия.
Великая китайская стена знаменита на весь мир, однако, это не единственная большая стена в Азии. В штате Раджастхан расположена Великая индийская стена, которая является второй по длине стеной в мире (36 км), и которая окружает форт Кумбалгарх . В стенах этой крепости расположены более 360 храмов, а постройка стены заняла почти 100 лет.
19. Персеполь
Персеполис, буквально "город персов", сегодня является сохранившимся свидетельством одной из величайших цивилизаций древнего мира. Во многом построенное благодаря Дарию I и Ксерксу Великому, это архитектурное чудо в Иране особенно славится Воротами Наций, через которые должны были пройти все будущие императоры.
20. Эль-Мирадор
Эль-Мирадор, Гватемала.
Раскинувшийся на площади более 2000 квадратных километров в Гватемале, Эль-Мирадор менее известен, чем Тикаль, но гораздо более впечатляющий. Самая большая структура метрополии - пирамидальный комплекс Данта, который больше даже египетских пирамид.
21. Микены
Микены, Греция.
Древнегреческий город Микены, находящийся к юго-западу от Афин, известен своей массивной крепостью и толосами — гробницами в форме ульев. Камни, используемые для строительства города были настолько большими, что впоследствии греки считали, что город был построен циклопами.
22. Памятник Мидасу
Памятник Мидасу, Турция.
В ходе археологических раскопоу в северо-западном турецком городе Язылыкая обнаружился древний город, построенный примерно в 600-700 г.г. до н.э. Самым известным памятником в этом районе является памятник Мидасу, названный так, поскольку он считался гробницей короля Мидаса. На самом деле, это не могила, а резная скала с нишей, покрытая так и не расшифрованными фригийскими надписями
23. Баальбек
Баальбек, Ливан.
Ливанский город Баальбек (известный римлянам как Гелиополис, "город солнца") был одним из крупнейших святилищ в Римской империи и достаточно хорошо сохранился, особенно Храм Бахуса. В руинах Баальбека проходит ежегодный фестиваль, где выступают исполнители балета, театра, джаза и т.д.
24. Мохенджо-Даро
Мохенджо-Даро, Пакистан.
Одно из самых крупных городских поселений в древнем мире, Мохенджо-Даро был затерян в течение тысяч лет в пойме реки Инд на территории современного Пакистана. Этот город цивилизации долины Инда возник около 2600 года до н. э. Несмотря на такой древний возраст, в нем был построен водопровод и канализация на уровне, который не снился Западу до 20-го века.
25. Подземные храмы Лалибела
Подземные храмы Лалибела, Эфиопия.
Основной достопримечательностью небольшого эфиопского города Лалибела, является комплекс церквей и туннелей, которые возводились прямо внутри скал. Построены эти подземные храмы были более 800 лет назад. Крыши церквей находятся на уровне земли, а все остальное — под землей.
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