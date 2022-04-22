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Лайфхаки от ресторанных шеф-поваров

Лайфхаки от ресторанных шеф-поваров
Те, кто часто готовит, знают, что порой пребывание на кухне превращается в сущий ад: масло брызжет, мясо подгорает, а только что купленные яйца оказываются несвежими. Мы любим трудности, но не настолько, чтобы их терпеть. Поэтому собрали 14 самых полезных кухонных трюков, которые помогут сэкономить время, нервы и прокачают ваши навыки…

№ 1. Если вы жарите котлеты для бургера, сделайте углубление посередине. Так мясо прожарится быстрее

Лайфхаки от ресторанных шеф-поваров

№ 2. Чтобы отрезать идеальный кусок торта, подержите нож под горячей водой. Тогда нож не будет застревать и прилипать к торту

Лайфхаки от ресторанных шеф-поваров
№ 3. Воткните пульверизатор в лимон, чтобы сделать спрей с лимонным соком
Лайфхаки от ресторанных шеф-поваров
№ 4. Определить размер порции по руке
Лайфхаки от ресторанных шеф-поваров
№ 5. Чтобы нож не скользил при резке, закрепите на рукоятке несколько канцелярских резинок
Лайфхаки от ресторанных шеф-поваров
№ 6. Чем тоньше кожица у лимона, тем он кислее
Лайфхаки от ресторанных шеф-поваров
№ 7. Чтобы сосиска прожарилась равномерно снаружи и внутри, сделайте на ней небольшие надрезы
Лайфхаки от ресторанных шеф-поваров
№ 8. Чтобы проверить свежее ли яйцо, обратите внимание на целостность мешочка вокруг желтка
Лайфхаки от ресторанных шеф-поваров
№ 9. Разрезанный торт не зачерствеет, если поставить в места разреза кусочки хлеба и закрепить их зубочистками
Лайфхаки от ресторанных шеф-поваров
№ 10. Сколько минут варить яйца вкрутую
Лайфхаки от ресторанных шеф-поваров
№ 11. Зелень лучше хранить в фольге, так она останется свежей надолго
Лайфхаки от ресторанных шеф-поваров
№ 12. Чтобы приготовить идеальный бекон, положите мясо на фольгу.
Разогрейте духовку до 204 градусов и поставьте на 12 минут
Лайфхаки от ресторанных шеф-поваров
№ 13. Чтобы разогреть пиццу так, будто ее только что приготовили, просто спрысните ее водой и разогрейте в духовке
Лайфхаки от ресторанных шеф-поваров
№ 14. Разрезайте стейк вдоль волокон. Так мясо не будет крошиться и получится ровными кусками
Лайфхаки от ресторанных шеф-поваров
Бонус: Чтобы обмакнуть полностью печенье в молоко и не запачкать пальцы, используйте вилку
Лайфхаки от ресторанных шеф-поваров

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