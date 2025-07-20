Как правильно ремонтировать и обслуживать машину, чтобы продлить ей жизнь

Правильное обслуживание автомобиля/ Фото: freepik.com

1. Изучить особенности автомобиля

«Внутренности» автомобиля/ Фото: zsd-kabinet.ru

2. Качество топлива

Машина на заправке/ Фото: bilety-pdd.com

3. Моторное масло

Нужно использовать рекомендованное производителем моторное масло/ Фото: 5koleso.ru

4. Технические жидкостиhttp://navote.ru/?p=33235

Два раза в месяц нужно проверять уровень технических жидкостей/ Фото: perevozki-stolitsa.ru

5. Кузов

Бережный уход за автомобильным кузовом/ Фото: sentra-nissan.ru

6. Шины

Проверка давления в автомобильных шинах/ Фото: autonews.ru

7. Тормозная система

Износ тормозных колодок/ Фото: drivenn.ru

8. Стояночный тормоз

Ручник фиксирует положение машины на уклоне или подъеме/ Фото: drive2.ru

9. Замена деталей

Не нужно без необходимости менять автомобильные детали/ Фото: auto-tech.center

10. Мытье автомобиля

Частое мытье машины не является необходимостью/ Фото: vinyl4you.ru

11. Режим движения

Для долгой жизни автомобиля ездить на нем нужно аккуратно/ Фото: hyperauto.ru