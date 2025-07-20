Как правильно ремонтировать и обслуживать машину, чтобы продлить ей жизнь

Правильное обслуживание автомобиля/ Фото: freepik.com
Со временем состояние каждого автомобиля неизбежно ухудшается. По мере увеличения возраста и пробега усиливается износ конструкции и важных узлов. Поломки возникают в самых неожиданных местах, а время между ремонтами сокращается. А между тем, у заботливого владельца автомобиль может прослужить 10-15 и даже больше лет без серьезных ремонтов, а у неаккуратного – выйти из строя через 3-4 года после покупки.
1. Изучить особенности автомобиля
«Внутренности» автомобиля/ Фото: zsd-kabinet.ru
Технический прогресс стремительно идет вперед, поэтому не стоит забывать, что начинка автомобилей постоянно усложняется. Системы и узлы становятся совершенней и сложнее, плюс добавляются новые устройства. Поэтому каждому водителю необходимо знать особенности своего автомобиля. Даже тем, кто считает себя всезнающим профи.
Самое простое, с чего надо начать – внимательно изучить инструкцию по эксплуатации. В ней есть все данные об устройстве автомобиля: описаны главные узлы и их расположение, порядок обслуживания и замены. Ознакомьтесь с информацией, составьте график профилактических работ согласно рекомендациям производителя и старайтесь его соблюдать.
Вовремя проведенное обслуживание выявит проблемы на начальных этапах и не даст им разрастись до необходимости дорогостоящего ремонта.
2. Качество топлива
Машина на заправке/ Фото: bilety-pdd.com
Постарайтесь заправляться только на АЗС, на которых тщательно следят за качеством горючего. Езда на низкокачественном топливе может ухудшить динамику, вызвать проблемы с искрообразованием и плохо повлиять на топливную систему в целом.
Помимо этого, заправляйтесь только тем типом горючего, которое порекомендовал производитель автомобиля. Обычно он указан в инструкции и на люке бензобака. Если стоит АИ-95, то не надо лишний раз испытывать двигатель на прочность, заливая АИ-92.
3. Моторное масло
Нужно использовать рекомендованное производителем моторное масло/ Фото: 5koleso.ru
Как и случае с топливом, старайтесь пользоваться только теми марками масел, которые указал производитель. Если перейдете на более дешевые смеси, то нанесете вред двигателю и тем самым ускорите его поломку.
Помимо этого, регулярно заменяйте масло на свежее. В процессе работы в нем накапливаются посторонние включения, образуются вредные соединения, ухудшающие его свойства. Отработанное или очень загрязненное масло перестает справляться со своими функциями, в результате чего страдает двигатель. Регулярная замена жидкости помогает держать части мотора в чистоте, защищает их от перегрева и коррозии.
Кроме того, не забывайте следить за уровнем масла. Если он сильно понизится, это плохо скажется на состоянии двигателя. Приведет к перебоям в работе, ускоренному износу, повышенному расходу топлива.
Эксперты советуют не экономить на моторном масле. Разумнее поддерживать нормальное состояние главных узлов, чем потом крупно тратиться на их ремонт или замену. Также они рекомендуют менять масло чаще предписанного регламента.
Например, при эксплуатации автомобиля в городских условиях с пробками – каждые 5-7 тыс. км, а при езде по трассе – через 10 тыс. км пробега.
4. Технические жидкостиhttp://navote.ru/?p=33235
Два раза в месяц нужно проверять уровень технических жидкостей/ Фото: perevozki-stolitsa.ru
Помимо моторного масла, в «жилах» автомобиля циркулируют различные жидкости, от которых зависит его состояние и работоспособность. В инструкции к машине указано, какие марки желательно использовать, когда менять и до какого уровня заливать.
Заботливый водитель должен систематически, минимум два раза в месяц, проверять объем всех жидкостей и масел. Так можно предотвратить риск поломок и продлить срок жизни своего автомобиля. Одновременно с рабочими жидкостями меняйте расходники: воздушные и масляные фильтры, свечи зажигания и прочие элементы.
5. Кузов
Бережный уход за автомобильным кузовом/ Фото: sentra-nissan.ru
Чтобы автомобильный кузов не заржавел раньше времени, за ним нужно следить не менее внимательно, чем за двигателем, тормозами и другими важными узлами.
При эксплуатации автомобиля кузов постоянно подвергается воздействию грязи, химических веществ от дорожного покрытия, выхлопных газов, реагентов и соли. Если кузов своевременно не очищать от этих наслоений, то процесс ржавления ускорится многократно.
Помимо мытья, необходимо регулярно обрабатывать поверхность антикоррозийными средствами. Сделать это можно в автосервисе или самостоятельно. Кроме того, специалисты советуют после каждой мойки машины наносить защитный воск. Средство заполнит все микротрещины в лакокрасочном покрытии и не допустит проникновения в кузов агрессивных веществ.
6. Шины
Проверка давления в автомобильных шинах/ Фото: autonews.ru
Специальный уход обязателен и для резины. Не забывайте проверять давление в шинах перед поездкой или через каждые 1-2 заправки. Если показатель будет выше нормы, это плохо скажется на подвеске и приведет к преждевременному износу. Регулярная подкачка шин обеспечит их правильное положение, предотвратит ускоренное истирание резины.
Следить нужно и за углом развала-схождения. Он может нарушиться, даже если ездили очень аккуратно, и никаких ударов по подвеске не было. Изменение сход-развала случается из-за изнашивания амортизаторов или повреждения сайлентблоков. Это способствует неравномерному износу шин и их ускоренному выходу из строя. В результате вам придется менять колеса раньше положенного времени.
Помимо этого, необходимо вовремя «переобувать» автомобиль: два раза в год или по мере увеличения пробега. В инструкции по эксплуатации должен быть тип шин и периодичность обновления.
7. Тормозная система
Износ тормозных колодок/ Фото: drivenn.ru
Повреждения и/или неравномерный износ колодок обычно происходит из-за закисания суппорта, случающийся из-за дорожной грязи и реагентов. Если одна будет нагружена сильнее другой, это вызовет повреждение тормозного диска. В свою очередь это приведет к заклиниванию или сильному нагреву колеса, что снизит прочность материала.
8. Стояночный тормоз
Ручник фиксирует положение машины на уклоне или подъеме/ Фото: drive2.ru
Специалисты советуют регулярно пользоваться ручником, даже если машина оборудована автоматической КП. Особенно это важно при длительной парковке на уклоне или подъеме. Стояночный тормоз надежно фиксирует положение автомобиля, защищая трансмиссию от перегрузок. Одновременно это сохраняет правильную регулировку задних тормозов, что продлевает срок их службы.
9. Замена деталей
Не нужно без необходимости менять автомобильные детали/ Фото: auto-tech.center
Не следует без особой нужды разбирать машину и залезать внутрь ради самой проверки. Специалисты указывают, что во время эксплуатации детали притираются друг к другу и начинают нормально работать именно после обкатки. Частая замена деталей без особой нужды – это дополнительная нагрузка на автомобиль. Ну, и лишние траты.
10. Мытье автомобиля
Частое мытье машины не является необходимостью/ Фото: vinyl4you.ru
Никто не спорит, что содержать машину в чистоте необходимо. Однако важно не перегибать палку. Не стоит усердствовать с водными процедурами каждые 2-3 дня. Достаточно мыть ее раз в месяц или даже в полтора.
11. Режим движения
Для долгой жизни автомобиля ездить на нем нужно аккуратно/ Фото: hyperauto.ru
Аккуратная езда не менее важна для продления службы автомобиля. Агрессивный стиль вождения, частые резкие торможения сильно нагружают системы и узлы машины, что приводит к ускоренному износу и быстрым поломкам.
Поэтому старайтесь трогаться с места плавно и неторопливо, ехать первые десятки метров не спеша, чтобы подготовить двигатель к работе. Когда он просохнет и разогреется, можете постепенно набирать скорость. Во время езды старайтесь держать ее на одном уровне, не допускать резких стартов и остановок, а также быстрых перестроений на дороге.
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