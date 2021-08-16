Как сложилась судьба англичанки, которая 60 лет назад первой вышла замуж за темнокожего мигранта

Межэтнический брак в Англии был заключен в 1961 году.
Межэтническими браками сегодня сложно кого-то удивить, а вот 60 лет назад в Великобритании было неслыханным для белокожей девушки выйти замуж за темнокожего мужчину. Но настоящая любовь не знает границ и запретов, и такой брак состоялся. Иммигрант из Доминики Эндрю и англичанка Дорин пронесли свое чувство через всю жизнь, вопреки всеобщему осуждению.
Свадебная фотография Дориан и Эндрю. Август 1961 года.
Дорин не стало в июне прошлого года, до этого они с мужем прожили шесть десятилетий, такие крепкие браки в настоящее время – редкость. У этой пары было множество поводов расстаться, казалось, весь мир выступил против них, но они никогда не сдавались и не предавали свои чувства.
Дориан и Эндрю с дочерью Пенни и сыном Крисом. 1970-е гг.
Этой паре прошлось пройти через расовую дискриминацию, а также неприятие их союза со стороны обеих семей. Они воспитали двух детей – Пенни сейчас 60, а Крису – 52 года. Чтобы оградить своих детей по возможности от оскорблений, родители приняли решение отправить их в частную школу. Несмотря на нетерпимость, которую проявляли к Эндрю, он не сдавался, пара много работала и даже смогла обзавестись собственным домом в Лондоне. 86-летний Эндрю до сих пор живет в нем с Крисом.
Эндрю был из поколения иммигрантов, которые приезжали в Великобританию в 1950-е гг.
Современная фотография Эндрю.
Эндрю и Крис познакомились в феврале 1956 года. Эндрю был в числе первых иммигрантов из Карибского моря, он только недавно прибыл в Великобританию, и судьбоносная встреча состоялась. Это было время, когда повсюду в стране можно было увидеть лозунги: «Никаких черных, никаких ирландцев, никаких собак».
Дориан с детьми на морском побережье. 1970-е гг.
Эндрю удалось устроиться разнорабочим на знаменитую фирму Selfridges. В Доминике он был опытным столяром, но здесь соглашался на любую занятость, трудился без выходных, жил в комнате с восьмерыми парнями, отдавая за нее половину зарплаты. На фирме Эндрю однажды увидел Дорин, она работала с богатыми клиентами и выглядела привлекательно, словно модель. Это была любовь с первого взгляда. Эндрю вскоре познакомился с понравившейся девушкой, их свидания проходили на крыше торгового центра, и однажды он признался ей в любви, в ответ услышал, что это взаимно.
Свадьба Пенни. Фотография возле церкви, 1984 г.
Во время их свиданий люди на улице оборачивались, Эндрю и Дорин часто получали комментарии в свой адрес, многие были удивлены тем, что видят смешанную пару. Пригласив впервые Дорин на ужин, Эндрю приготовил рис, фасоль и курицу, что вызвало недоумение у девушки, она привыкла к тому, что из риса готовят только пудинг. Впереди пару ждало еще много удивительных открытий, ведь их культуры были совершенно разными. Но с тех пор Дорин и Эндрю уже не расставались.
Семья празднует 50-летний юбилей со дня свадьбы Дорин и Эндрю.
Влюбленные отыскали всего несколько заведений в Лондоне, где они могли проводить время, не чувствуя на себе пристальные взгляды окружающих. Через шесть месяцев после знакомства Дорин поняла, что беременна. Паре предстояло найти жилье, хозяев, которые согласились бы на межэтническую пару и незаконнорожденного ребенка. После долгих поисков им удалось снять комнату в северо-западной части Лондона.
Дорин с дочерью и племянницей.
Когда Дорин сказала о своем романе родителям, они устроили ей большой скандал, а младшая сестра и вовсе предложила избавиться от ребенка, отдать его в приют. Молодые родители не согласились на такой шаг. Через несколько недель после рождения Пенни, родители Дорин решили все-таки познакомиться с внучкой и зятем. Мама Дорин была удивлена, увидев, что Эндрю умеет готовить еду и стирать белье, делает все по хозяйству. Ее отношение к нему стало постепенно смягчаться.
Дорин и Эндрю вынуждены были долго скрывать свои отношения от родственников.
С рождением ребенка Дорин пришлось забыть о своей карьере, хоть она и была одной из самых перспективных сотрудниц на фирме. Ни одна няня не хотела сидеть с малышкой, которая родилась у смешанной пары. Эндрю приходилось работать за двоих. По вечерам он посещал школу, где формально освоил профессию столяра, после – стал работать на стройках.http://navote.ru/?p=24136
Дорин и Эндрю с детьми, 1980-е гг.
Дорин и Эндрю старались дать дочери все самое лучшее. Они купили для малышки такую же коляску Selfridges, которой пользовалась королева (у них была большая скидка, как у сотрудников фирмы). Они ездили с этой коляской в метро, ведь собственного транспорта не было, и всегда привлекали внимание прохожих. Пара сыграла свадьбу в августе 1961 года, переехала в дом к родственникам Дорин, у которых арендовали несколько комнат. Места было совсем мало, решили, что повременят с еще одним ребенком, пока не будет возможности улучшить жилищные условия. Крис родился только через 8 лет.
Эндрю с сыном Крисом на террасе дома, который семья смогла приобрести.
Даже когда дети подросли, отношение в обществе к темнокожим оставалось негативным. Крис вспоминает, как во время одной из прогулок по Темзе на лодке их семье пришлось сойти с судна, так как кто-то из пассажиров возмутился: с ними едет смешанная пара.
Одна из последних фотографий Дорин.
Когда Дорин было 74 года, ее здоровье пошатнулось: у нее начались проблемы с сердцем, после – деменция. Тогда Эндрю пообещал, что всегда будет заботиться о возлюбленной и сдержал слово, до последнего дня был рядом с нею и всячески помогал. Дорин не стало в 87 лет. В то утро Эндрю, как обычно, проследил, чтобы она выпила лекарства, сделал ей чашку чая и принялся кормить завтраком. Она съела четыре ложки и знаком показала, что не хочет больше. «Она широко открыла глаза и посмотрела на меня. Затем закрыла их и... Я позвал Криса, сказал, что мама умерла», - вспоминает Эндрю. Он уверяет, что навсегда запомнил ее последний взгляд полный любви и нежности, хоть в тот момент она уже была очень слаба.
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