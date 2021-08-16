Как сложилась судьба англичанки, которая 60 лет назад первой вышла замуж за темнокожего мигранта

Межэтнический брак в Англии был заключен в 1961 году.

Свадебная фотография Дориан и Эндрю. Август 1961 года.

Дориан и Эндрю с дочерью Пенни и сыном Крисом. 1970-е гг.

Эндрю был из поколения иммигрантов, которые приезжали в Великобританию в 1950-е гг.

Современная фотография Эндрю.

Дориан с детьми на морском побережье. 1970-е гг.

Свадьба Пенни. Фотография возле церкви, 1984 г.

Семья празднует 50-летний юбилей со дня свадьбы Дорин и Эндрю.

Дорин с дочерью и племянницей.

Дорин и Эндрю вынуждены были долго скрывать свои отношения от родственников.

Дорин и Эндрю с детьми, 1980-е гг.

Эндрю с сыном Крисом на террасе дома, который семья смогла приобрести.

Одна из последних фотографий Дорин.