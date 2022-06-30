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Шедевры журнала «Крокодил» работы иллюстратора Евгения Шукаева

Шедевры журнала «Крокодил» работы иллюстратора Евгения Шукаева

Всесоюзный сатирический журнал «Крокодил» начал выходить в 1922 году и просуществовал всю советскую эпоху. У многих сохранились ещё подшивки того, старого «Крокодила», наполненного фельетонами и смешными картинками на злобу дня.

Работы одного из самых знаменитых крокодиловских иллюстраторов предлагаем сегодня к просмотру. Обратите внимание — многие из них вполне применимы и к сегодняшнему дню!

Шедевры журнала «Крокодил» работы иллюстратора Евгения Шукаева

Шедевры журнала «Крокодил» работы иллюстратора Евгения Шукаева

Шедевры журнала «Крокодил» работы иллюстратора Евгения Шукаева

Шедевры журнала «Крокодил» работы иллюстратора Евгения Шукаева

Шедевры журнала «Крокодил» работы иллюстратора Евгения Шукаева

Шедевры журнала «Крокодил» работы иллюстратора Евгения Шукаева

Шедевры журнала «Крокодил» работы иллюстратора Евгения Шукаева

Шедевры журнала «Крокодил» работы иллюстратора Евгения Шукаева

Шедевры журнала «Крокодил» работы иллюстратора Евгения Шукаева

Шедевры журнала «Крокодил» работы иллюстратора Евгения Шукаева

Шедевры журнала «Крокодил» работы иллюстратора Евгения Шукаева

Шедевры журнала «Крокодил» работы иллюстратора Евгения Шукаева

Шедевры журнала «Крокодил» работы иллюстратора Евгения Шукаева

Шедевры журнала «Крокодил» работы иллюстратора Евгения Шукаева

Шедевры журнала «Крокодил» работы иллюстратора Евгения Шукаева

Шедевры журнала «Крокодил» работы иллюстратора Евгения Шукаева

Шедевры журнала «Крокодил» работы иллюстратора Евгения Шукаева

Шедевры журнала «Крокодил» работы иллюстратора Евгения Шукаева

Шедевры журнала «Крокодил» работы иллюстратора Евгения Шукаева

Шедевры журнала «Крокодил» работы иллюстратора Евгения Шукаева

Шедевры журнала «Крокодил» работы иллюстратора Евгения Шукаева

Шедевры журнала «Крокодил» работы иллюстратора Евгения Шукаева

Шедевры журнала «Крокодил» работы иллюстратора Евгения Шукаева

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