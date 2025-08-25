Почему у любимого кота может висеть живот

Когда у любимого кота начинает провисать живот, многие владельцы предсказуемым образом начинают волноваться за питомца. Но стоит ли? Существуют самые разные причины провисания живота. С уверенностью можно сказать одно: провериться у хорошего ветеринара в любом случае будет не лишним. Пока же разберёмся со всеми наиболее распространенными причинами провисания котячьего живота.
1. Курдюк
Чаще всего это курдюк. |Фото: murkoshka.ru.
Правильно, эта штуковина называется «примордиальный мешок». Такой есть у многих животных, правда располагаться он может в самых разных местах. У некоторых парнокопытных курдюк образуется на пятой точке. У кошачьих – на животе. Это самый безопасный вариант. В случае с курдюком ничего делать не нужно, это просто особенность биологии животного. О назначении курдюка ученые спорят по сей день, однако, по сути, это защитная прослойка из кожи и жира. Если у кота будет курдюк, то появится он примерно в возрасте 6 месяцев. Гарантировано примордиальный мешок появляется всего у трех пород: Египетская мау, Бенгальская кошка, Пиксибоб.
2. Паразиты
Возможно придется выводить глистов. |Фото: ferret-pet.ru.
Другими словами – глисты. Особенно актуально для тех котов, что имеют доступ на улицу. Впрочем, подхватить глистов могут и коты, сидящие целыми днями в квартире. Тут уже как пушистику повезет. Раздувание живота происходит по причине того, что глисты в процессе жизнедеятельности вырабатывают (как и все живые организмы) определенное количество газов. В итоге не все покидает кошачий организм сразу. Как несложно догадаться, глисты диагностируются, а затем лечатся прописанными препаратами. «Соседей» нужно выселять как можно быстрее, в противном случае они даже могут убить кота.
3. Болезни и онкология
Может быть болезнь или онкология. |Фото: yar.mk.ru.
В редких случаях провисший живот может указывать на онкологию. В первую очередь на новообразования в желудке, кишечнике и печени. При онкологии от кота нередко начинает исходить неприятный запах (изо рта), питомец стремительно теряет массу, в калле может появиться кровь. Помимо онкологии провисший живот может быть свидетельством многочисленных заболеваний: инфекционный перитонит, асцит, мастит, пиометра, паховая грыжа и еще много другое. Точный ответ сможет дать только ветеринар.
4. Проблемы с родоразрешением
Лучше всего к ветеринару. ¦Фото: womanadvice.ru.
Данная проблема актуальна исключительно для кошек. Очень редко в животе кошки могут остаться замерзшие неродившиеся плоды. Попытаться опознать такие можно самостоятельно. Почти всегда неродившийся плод будет чем-то вроде твердого камня в животе. Способ решения проблемы в этом случае только один – срочное обращение за помощью к ветеринару.
