Элегантный бунтарь: история гангстера, изменившего представление о преступниках

Несмотря на то, что за годы своей активной деятельности Чарльз Флойд получил в ФБР прозвище "Враг народа №1", многие гражданские лица по-прежнему считали его своим героем. Хотя Флойда трудно было назвать благородным, некоторые черты его лица и манеры все же отличали его от обычного преступника.
Впервые он был арестован за кражу денег из кассового аппарата. Однако тюрьма не исправила преступника, и после освобождения он продолжил свою незаконную деятельность. Местные жители в Оклахоме часто относились к нему доброжелательно и даже называли Робин Гудом Куксон-Хиллз.
Однако у ФБР был другой взгляд на деятельность Флойда.
Детство и юность будущего бандита
Чарльз Артур Флойд появился на свет 3 февраля 1904 года в Адерсвилле, штат Джорджия, в многодетной семье. Назвать счастливым его детство было сложно — у родителей постоянно не хватало денег, поэтому они переезжали с места на место в поисках лучшего заработка. В 1911 году, когда Чарльзу было пора отправиться в школу, семейство перебралось в Оклахому. Там у Флойдов появилась собственная ферма, однако и это не спасло семью от крайней бедности: казалось бы, дела только пошли в гору, но тут на американских фермеров обрушился «Пыльный котел».
Как объяснял позже сам Чарльз, на путь преступности он встал именно из-за финансового положения семьи. Парень решил, что ограбления — лучший способ справиться с нищетой.
В 18 лет Чарльз Флойд впервые выступил против закона. Однако первый «улов» был незначительным — грабитель получил за свое злодеяние всего 4 доллара. После неудавшейся попытки стать гангстером, Чарльз на время оставил эту идею. Однако, когда в 20 лет юноша без памяти влюбился в девушку Руби Хардгрейвс, он решил вернуться к криминалу, чтобы обеспечить свою избранницу.
В 1925 году Чарльз Флойд ограбил инкассатора в Сент-Луизе. За свое преступление парень выручил 11,5 тысяч долларов, которые передал молодой жене. Однако и в этот раз успех был не так очевиден — вскоре после содеянного парня задержали и отправили за решетку на 5 лет. В период, пока Флойд отбывал наказание, Руби родила их сына, Демпси, и приняла решение развестись с криминальным «папашей».
В 1930-х годах Чарльз Флойд вышел на свободу, однако практически сразу вернулся обратно в тюрьму. В этот раз причиной стало неаккуратное ограбение банка. За преступление Флойд получил 12-летний срок, однако отсиживать его он не захотел и вскоре сбежал из тюрьмы.
Примерно в тот же период Флойд получил от своей новой любовницы прозвище «Красавичк». Несмотря на то, что парень возненавидел это слово, новое имя быстро закрепилось за его личностью.
«Красавчик» Флойд собирает свою банду и совершает первые убийства
Неудачные преступления, конечно, подорвали самоуверенность Флойда,но не сломили его. Понимая, что еще одно попадание в лапы блюстителей закона может стать последним, Чарльз решил разработать новую тактику преступлений. Так, «Красавчик» решил стать более аккуратным и собрать собственную банду преступников, которые стали бы работать на него.
Найти желающих было несложно — финансовый кризис, сотрясающий страну, заметно дал о себе знать. Так, быстро собравшиеся «добровольцы-злоумышленники» под руководством Флойда всего за 1 год ограбили 51 банк.
Несмотря на то, что бандиты действовали весьма отчаянно и порой безрассудно, банде удавалось долгое время обходиться в своих злодеяниях без смертей. Первой жертвой бандитов стал полицейский Ральф Кастер. Мужчина попытался остановить преступников, когда те грабли банк Боулинг-гринн в Огайо, и поплатился за это жизнью.
На этом убийства не закончились. Уже через два месяца Чарльз собственноручно застрелил братьев Уэлли и Болла Эш, затем убил федерального агента Кертиса Брукса и шерифа Эрна Келли.
Такие дерзкие преступления не могли остаться незамеченными, а потому о «Красавчике» Флойде быстро заговорили в СМИ. Несмотря на все злодеяния парня и его подсобников, у простых жителей он обрел популярность. Все из-за слухов, распространившихся в народе, якобы во время своих ограблений Чарльз уничтожает закладные бумаги, освобождая тем самым от долгов многих обремененных граждан.
Резня в Канзас-Сити, изменившая судьбу Флойда
Самым кровавым пятном на биографии Флойда стала резня в Канзас-Сити 17 июня 1933 года. Считалось, что Флойд вместе со своими сообщниками Верноном Миллером и Адамом Ричетти пытались помешать возвращению своего друга Фрэнка Нэша в тюрьму. Для этого банда открыла огонь по чиновникам, охранявшим осужденного, убив в результате перестрелки троих полицейских и федерального агента.
Несмотря на то, что сам Флойд всячески отрицал свое участие в этих собтиях, ФБР выставили мужчину организатором преступления и объявили его «Врагом народа №1». До сих пор историкам и биографам так и не удалось выяснить, был ли Флойд действительно причастен к произошедшему.
Последние годы и поимка преступника
После резни в Канзас-Сити банда стала претерпевать самые нелегкие времена. Грабить банки становилось все сложнее — за Флойдом и его пособниками велась непрерывная слежка, а за поимку «Врага народа» обещали награду в 23 000 долларов.
Скрываться от правоохранителей Флойду удавалось целый год. За это время «Красавчик» нашел себе новых напарников и ограбил вместе с ними несколько банков. Череда удачи закончилась, когда Чарльза Флойда заметил один из бдительных фермеров. Он сообщил начальнику полиции Уэллсвилла, что за городом скрываются подозрительные личности.
В результате правоохранители застали «Красавчика» Флойда на кукурузном поле в Ист-Ливерпуле. В какой-то момент безуспешные попытки поймать бандита живым переросли в перестрелку, в результате которой Чарльз был смертельно ранен. Мужчина умер через 15 минут после выстрела, 22 октября 1934 года.
Похороны Флойда прошли на кладбище Аткинс в Оклахоме. Очевидцы рассказывали, что проводить в последний путь легендарного бандита пришло рекордное количество человек. По разным подсчетам, число посетителей доходило до 40 тысяч.
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