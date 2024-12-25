Элегантный бунтарь: история гангстера, изменившего представление о преступниках

Впервые он был арестован за кражу денег из кассового аппарата. Однако тюрьма не исправила преступника, и после освобождения он продолжил свою незаконную деятельность. Местные жители в Оклахоме часто относились к нему доброжелательно и даже называли Робин Гудом Куксон-Хиллз.

Однако у ФБР был другой взгляд на деятельность Флойда.