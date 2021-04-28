Тайные любовники из Освенцима: Встреча 72 года спустя

У памятника погибшим в Освенциме установлена памятная плита, на которой высечено: «Да будет на века криком отчаяния и предостережением для человечества это место, где гитлеровцы уничтожили около полуторамиллионов мужчин, женщин и детей, большей частью евреев, из разных стран Европы». И пребывая в этом ужаснейшем месте на Земле, люди находили в себе силы не просто сохранять человеческий облик, а проявлять высшую степень духовности. Люди не потеряли главную способность - способность любить. Спустя 72 года воссоединились двое влюблённых, прошедших этот ад земной, самый страшный лагерь смерти в истории - Освенцим.
Трудно себе представить, как в нацистском лагере Освенцим расцветает любовь. Но, как заявляют поэты, любви покорно любое сердце, какими бы ужасными не были обстоятельства. Это был период полного отчаяния для тысяч и тысяч заключенных, которые прошли через печально известные ворота концлагеря Освенцим, которых жаждали бы больше никогда в жизни не увидеть. Поиск любви был последним, что было у них на уме, их основной целью было простое выживание.
Парадокс человеческой натуры в том, что сердце каждого нуждается в любви, в этой сокровенной тесной связи с другим человеком. В этом кошмаре только любовь могла помочь не сойти с ума, утешить израненные человеческие души. Так это случилось с узниками лагеря — Хелен Спитцер и Дэвидом Вишней. Ему было всего 17, совсем мальчишка. Ей — 25 лет. Как чуть более опытная молодая женщина она и сама нуждалась в утешении, и была способна дать его.
Госпожа Спитцер была одной из первых еврейских женщин, прибывших в Освенцим в марте 1942 года. Она приехала из Словакии, где она училась в техническом колледже. Она была первой женщиной в регионе, которая закончила обучение в качестве художника-дизайнера. В Освенцим она прибыла с 2000 незамужними женщинами.
Ворота в концлагерь Освенцим.
Сначала она вместе с другими заключёнными занималась изнурительными работами по сносу зданий под лагерь в Биркенау. Она страдала от недоедания и постоянно болела. Хелен перенесла тиф, малярию и дезинтерию. Она продолжала работать, пока на неё не рухнула труба, повредив её спину. Благодаря чистой удаче, а также её знанию немецкого, навыкам графического дизайна, госпожа Спитцер получила более лёгкую работу в офисе. Она стала привилигированной узницей, пользовавшейся некоторыми послаблениями.
Вначале Хелен Спитцер поручили смешивание красной порошковой краски с лаком, чтобы нарисовать вертикальную полосу на форме женщин-заключенных. В конце концов, она начала регистрировать всех женщин, прибывающих в лагерь. Так Спитцер рассказывала в 1946 году. Её показания задокументировал психолог Дэвид Бодер. Он являлся человеком, который записал первые интервью с выжившими в Освенциме, после войны.
К тому времени, когда Хелен и Дэвид познакомились, она работала в общем офисе. Вместе с другой еврейской заключённой она отвечала за организацию нацистских документов. Спитцер составляла ежемесячные графики рабочей силы лагеря.
Железная дорога по которой везли узников в концлагерь Освенцим.
Хелен Спитцер могла свободно передвигаться по лагерю. Иногда ей даже разрешали выходить на улицу. Она регулярно принимала душ и не должна была носить повязку. Хелен использовала свои обширные знания дизайна, чтобы построить трёхмерную модель лагеря. Привилегии госпожи Спитцер были таковы, что ей удалось переписываться со своим единственным выжившим братом в Словакии с помощью закодированных открыток.
Тем не менее, Хелен Спитцер никогда не была нацистской сотрудницей или капо, заключённой, назначенной для наблюдения за другими узниками. Скорее, наоборот, она использовала своё положение, чтобы помочь заключенным и союзникам. Хелен пользовалась своими знаниями и свободами, чтобы манипулировать документами. С помощью этого она могла переводить заключённых на различные рабочие места и в казармы. У неё был доступ к официальным отчётам лагеря, которыми она поделилась с различными группами сопротивления, говорит Конрад Квит, профессор Сиднейского университета.
Дэвид Вишня был назначен в «подразделение трупов», когда он прибыл. Его работа заключалась в том, чтобы собирать тела заключённых, которые кончали жизнь самоубийством. Они бросались на электрический забор, окружающий лагерь. Дэвид затаскивал эти трупы в казарму, потом их переносили в грузовые машины и вывозили. Позже нацисты обнаружили, что Дэвид Вишня весьма талантливый певец. И вместо собирания трупов он стал заниматься тем, что развлекал их пением.
Фотографии из семейного архива Дэвида Вишни.
Когда Дэвид впервые заговорил с Хелен в 1943 году возле крематория Освенцима, он понял, что она не является обычной заключённой. Зиппи, как её называли, была чистой, всегда опрятной. Она была одета в пиджак и от неё приятно пахло. Их представила сокамерница по просьбе Хелен.
Они стали встречаться тайно. Раз в неделю. Несколько раз Хелен спасала своего любимого от направления в опасные места, фактически спасая Дэвиду жизнь. Дэвид Вишня чувствовал себя особенным. «Она выбрала меня», - вспоминает он. Отец Дэвида очень любил оперу, именно он вдохновил его заниматься пением. Отец погиб с остальной семьёй Вишня в варшавском гетто.
Хелен Спитцер тоже очень любила музыку - она играла на пианино и мандолине. Она учила Дэвида венгерским песням. Пока они занимались музыкой, сочувствующие им заключённые стояли на страже, готовые предупредить их, если приближается офицер СС.
Так продолжалось в течение нескольких месяцев, но они понимали, что это не может длиться вечно. Вокруг них смерть была повсюду. Тем не менее, влюблённые планировали совместную жизнь, будущее за пределами Освенцима. Они знали, что их разлучат, но у них был план воссоединения после окончания войны. Это заняло у них целых долгих 72 года.
Книга, где использованы рассказы Хелен Спитцер об ужасах Освенцима.
Судьба развела влюблённых по разным местам. Во время наступления советских войск и союзников, всех заключённых освободили и развезли по разным лагерям для беженцев. Дэвид Вишня попал к американским военным. По его словам, его практически усыновили. «Они накормили меня, выдали униформу, автомат и научили им пользоваться», - вспоминает он. После этого план встретиться со своей Зиппи в Варшаве он не вспоминал. Его мечтой стала Америка. Дэвид грезил тем, чтобы петь в Нью-Йорке. Он даже писал президенту Франклину Рузвельту с просьбой о визе.
После войны Дэвид эмигрировал в Штаты. Вначале он жил в Нью-Йорке. Потом на свадьбе своего друга познакомился со своей будущей женой. Позже он со своей семьёй обосновался в Филадельфии. Ужасы войны и лагеря старался изо всех сил забыть.
Хелен попала в лагерь для перемещённых лиц — Фельдафинг. В сентябре 1945 года она вышла замуж за Эрвина Тичауэра. Он исполнял обязанности начальника полиции лагеря и сотрудника службы безопасности Организации Объединенных Наций. Это позволяло ему тесно сотрудничать с американскими военными. И снова госпожа Спитцер, теперь уже известная как госпожа Тичауэр, оказалась в привилегированном положении. Хотя они с мужем тоже были перемещёнными лицами, но жили Тичауэры за пределами лагеря.
Хелен и её муж посвятили всю свою жизнь благотворительности и гуманитарным делам. С миссией ООН они побывали во многих странах, где люди нуждались в помощи. В промежутках между поездками доктор Тичауэр преподавал биоинженерию в Университете Нового Южного Уэльса в Сиднее. Хелен всегда много помогала другим. Особенно беременным и только родившим женщинам. Самой ей так и не суждено было стать матерью.
Дэвид Вишня, спустя некоторое время после окончания войны, от общего знакомого по Освенциму, узнал о судьбе Хелен. Хоть у них обоих уже были семьи, он всё равно хотел с ней встретиться, рассказал об этом своей жене. С помощью своего друга он назначил своей Зиппи встречу. Прождал её несколько часов, но она так и не появилась. Впоследствии Хелен рассказывала, что сочла это не очень хорошей идеей. Дэвид многие годы следил за судьбой Хелен через общих знакомых, но они никогда не встречались.
Дэвид Вишня.
Дэвид написал мемуары о своей жизни. Поделился также историей той своей мальчишеской любви с детьми и внуками. Его сын, который теперь является раввином предложил отцу организовать встречу с его бывшей возлюбленной. Дэвид согласился. Госпожу Тичауэр отыскали, с ней поговорили и она согласилась на встречу с Вишней.
В августе 2016 года Дэвид Вишня взял с собой двоих своих внуков и отправился на встречу с Хелен. Он молчал всё время пока они ехали на автомобиле из Левиттауна в Манхэттен. Дэвид не знал, чего ожидать. Прошло 72 года с тех пор, как он в последний раз видел свою бывшую возлюбленную. Он слышал, что у неё очень слабое здоровье, что она практически ослепла и оглохла.
Когда Дэвид Вишня и его внуки прибыли в квартиру госпожи Тичауэр, они обнаружили её лежащей на больничной койке, в окружении полок с книгами. Она была одна с тех пор, как её муж умер в 1996 году. За ней присматривал помощник, а телефон стал её спасательным кругом и единственной связью с миром.
Встреча, которая состоялась спустя 72 года.
Сначала она не узнала его. Затем, когда Дэвид наклонился ближе,- «Её глаза расширились, словно жизнь вернулась к ней, - сказала 37-летняя внучка Вишни Ави Вишня. - Это всех нас просто ошарашило».
Внезапно они заговорили друг с другом одновременно и не могли остановиться. Хелен шутливо спросила Дэвида, а рассказал ли он всё об их отношениях своей жене? «Она сказала мне это прямо при моих внуках»,- вспоминает господин Вишня, посмеиваясь и качая головой. «Я сказал ей:« Зиппи!» и пригрозил пальцем» - смеётся он.
Они поделились историями своих жизней. Оба они до конца не верили, что им всё-таки удастся встретиться. Они общались больше двух часов. В конце Хелен тихим голосом очень серьёзно произнесла: «Я ждала тебя». Она рассказала, что следовала плану, который они составили. Но он так и не пришёл. «Я любила тебя», - почти прошептала Хелен. Дэвид, со слезами, тоже сказал, что любил её. Прежде чем он ушёл, Хелен попросила его спеть для неё. Дэвид взял её за руку и спел венгерскую песню, которой она его научила. Он хотел показать, что до сих пор помнит слова.
После этой встречи Дэвид и Хелен больше не виделись. В прошлом году, в возрасте 100 лет Хелен скончалась. Дэвид ещё жив и старается делать всё, чтобы люди не забывали о Холокосте, об ужасах Освенцима, чтобы никогда больше подобное не повторилось.
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