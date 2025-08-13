6 утверждений о чугуне, не все из которых соответствуют действительности

Пожалуй, у многих на кухне можно найти различную посуду из чугуна - от сковородок до форм для запекания. Однако отношение к нему бывает разное: одни считают изделия из него незаменимыми и неубиваемыми, а другие наоборот, опасаются использовать его из-за большого веса и особенностей эксплуатации. Поэтому нет ничего удивительного в том, что при таком противоположном подходе о нём сложилось немало мнений, причём не все из них по-настоящему реалистичны в своих тезисах.
1. Чугунная сковородка, которой много лет, на порядок качественнее современных аналогов
Старые сковородки, конечно, хороши, но и современные не промах. /Фото: fishki.net
Уж очень многие считают, что старые советские сковородки из чугуна дадут бесспорную фору всем современным аналогам. Однако в реальности всё не настолько однозначно. Действительно, среди изделий из современного чугуна можно найти такие, которые известны своей подпорченной репутацией, однако это относится не ко всем предметам сразу, а лежит на совести отдельных изготовителей, которые уж очень увлеклись высокими технологиями, по типу «антипригарного покрытия», а ведь в отношении чугуна он попросту лишний.
2. Чугунная посуда требует подготовки перед началом использования
Сковородку нужно подготовить перед использованием. /Фото: posudaguide.ru
А вот от этого этапа многие отказываются, считая его излишним. И напрасно, ведь как раз правильная подготовка чугунной посуды значительно облегчит процесс приготовления пищи. Например, если речь идёт о сковороде, то перво-наперво её перед использованием нужно тщательно вымыть, а затем нагреть на плите до температуры выше 100°С, после чего нанести на неё тонкий слой растительного масла. Таким образом, на посуде увеличится толщина необходимой масляной пленки на поверхности, которая и представляет собой то самое «натуральное» антипригарное покрытие.
3. Чугунной посуде подходят любые моющие средства
Мыть чугун можно тоже правильно. /Фото: lodge-shop.ru
Кажется, что если у чугуна слава неубиваемого материала, то и мыть его можно всем, чем угодно. Вот только в реальности это убеждение действительности не соответствует. К чугунной посуде лучше применять современные мыльные средства, которые направлены на смыв любого жира, а значит, они будут способствовать разрушению вышеупомянутой антипригарной масляной пленки.
4. Чугун – бессмертный материал, который ничем не испортишь
Чугунная посуда служит десятилетиями. /Фото: superpovar.ru
Технически это утверждение действительно правдиво, ведь у чугунной посуды нет фактического срока хранения, и, в отличие от большинства аналогов из других материалов, как раз частая эксплуатация является залогом её долговечности. Однако, в данном случае и чугун требует определённых правил обращения с ним, иначе можно умудриться «убить» даже его. Например, если посуда долго замачивается перед мытьем, но при этом не вытирается насухо после, то чугун рискует заржаветь. Впрочем, это нельзя назвать полноценным недостатком, так как быстро и легко устраняется. Куда больше проблем принесёт грибок, который при такой эксплуатации вполне может развиться на поверхности.
5. Эмалированная чугунная посуда более удобная в обращении
Эмалированный чугун имеет ряд преимуществ. /Фото: insales.com
Пожалуй, такого мнения придерживаются те, кто с опаской относится к пористому покрытию чистого чугуна, поэтому предпочитает эмалированный вариант. Действительно, у посуды с таким покрытием есть несколько неоспоримых достоинств, например, она не вбирает запахи, а также позволяет сохранить пищу без ущерба для нее. Более того, в отличие от стандартных чугунных изделий, не требует вышеупомянутой предварительной подготовки перед началом эксплуатации. Впрочем, это нисколько не умаляет достоинства обычной посуды из чугуна, поэтому вопрос, какой именно вариант выбрать - это, скорее, дело вкуса.
6. Чугун лучше использовать только для медленного томления
Чугунная сковородка - лучшая для стейков. /Фото: stalic.ru
Многим кажется, что раз уж чугунная посуда долго разогревается, то в ней лучше всего что-то тушить и томить на малом огне. Однако в реальности чугун намного более универсален, чем представляется на первый взгляд. Так, он, как это ни странно, однако является рекордсменом домашнего «фастфуда». Ведь он хоть и долго нагревается, но так же долго держит тепло, да ещё и выдерживает очень высокие температуры. Кроме того, многие повара утверждают, что лучше материала, идеально подходящего для быстрой, но качественной обжарки стейков, простой не найти. А ещё в большом чугунном казане обыкновенная картошка пожарится всего за несколько минут, причём вне зависимости от способа нарезки.
