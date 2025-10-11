Интересные факты о времени

Всё в нашем мире зависит от времени.
В экстремальных ситуациях время «замедляется». Это связано с тем, что мозг намного быстрее обрабатывает информацию. Кроме того, экстремальные ситуации мы помним лучше, чем повседневные, т.к. наш «разогнанный» мозг успевает заметить и усвоить намного больше разных подробностей.
Решающими факторами восприятия времени для теплокровных животных являются размер организма и сердечный ритм. У кошек сердце бьется чаще, чем у людей, поэтому время для них идет быстрее. У слонов пульс равняется в среднем 25-ти ударам в минуту, поэтому с точки зрения человека их время тянется медленнее.
Марсианские сутки составляют 24 часа 39 минут 35,244 секунды, что очень близко к земным.
В Тихом океане по 180-му меридиану проходит так называемая линия перемены даты . Если пересечь ее с запада на восток, то можно попасть «во вчера». Двигаясь в обратном направлении, можно угодить «в завтра». Наверное, в этом месте лучше всего понимается вся относительность понятия «время».
Часы идут по часовой стрелке — слева направо — потому что именно в этом направлении движется тень солнечных часов.
Территория Китая располагается в пяти различных часовых поясах, однако вся страна живет по единому времени (пекинскому) – такое решение в 1949 году принял Мао Цзэдун. Именно поэтому сейчас в КНР можно наблюдать забавную ситуацию, когда в некоторых регионах страны солнце заходит в полночь. Интересно обстоят дела и на китайско-афганской границе: при ее пересечении путешественник вынужден переводить часы сразу на 3 часа 30 минут.
Почти все прогрессивное человечество (кроме США) не использует обозначения AM (ante meridiem — до полудня) и PM (post meridiem — после полудня), так как возникает большая путаница (быстро ответьте на вопрос: что раньше — 1 AM или 12 AM?).
Существуют: тысячелетие, век, пятилетка, год, квартал, месяц, декада, неделя, сутки, час, минута, секунда, миллисекунда, микросекунда, наносекунда, пикосекунда, фемтосекунда и так далее.
Небольшое азиатское государство Непал отгородилось от своих индийских соседей не только границами, но и временем: несмотря на то, что Непал и Индия находятся в одном часовом поясе, временная разница между ними составляет 15 минут.
Автомобилю, движущемуся со средней скоростью 96 километров в час, потребовалось бы примерно 48 миллионов лет, чтобы достичь ближайшей к нам звезды (после Солнца) «Проксима Центавра».
В Тайланде наряду с 24-часовой системой учета времени используется местная, шестичасовая. Местное население делит сутки на четыре шестичасовых периода по шесть часов в каждом.
Оказывается, иногда в минуте насчитывается 61 секунда. Это происходит в некоторые годы 30 июня или 31 декабря, когда Международная служба вращения Земли прибавляет к времени «високосную» секунду. Делается это для того, чтобы всемирное время точнее соответствовало солнечному.
Филиппинцы отличаются хроническим «раздолбайством»: для них регулярные опоздания – норма жизни. Чтобы приучить их своевременно приходить на работу, деловые встречи или спортивные мероприятия, в 1998 году по инициативе тогдашнего президента страны Фиделя Рамоса была организована неделя пунктуальности. Самое ироничное, что на торжественную церемонию, посвященную её началу, сам Рамос опоздал на целый час.
До начала 20-х гг. XX века в Новосибирске время исчислялось сразу по двум часовым поясам (левый берег относился к пятому часовому поясу, правый — к шестому), так что на правом берегу Оби утро начиналось на час раньше.
Согласно средневековым законам, промежуток времени «момент» равнялся полутора минутам.
Система нумерации лет до и после Рождества Христова (Anno Domini) появилась только в 525 году.
Мыльный пузырь лопается за 0.001 секунду. Ядерная реакция продолжается 0.000 000 000 000 000 001 сек.
Атомные часы имеют погрешность в 1 секунду за шесть миллионов лет.
В одном году 31 557 600 секунд.
