С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 580 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    В ес реально нет высоких зданий, даже в странах с дефицитом земли, типа Голландии..Действительно ли ...
  • Ингерман Ланская
    от беспросветной нищеты и бедности в совдепии армию и снабжали всем самым дешёвым и малозатратным... савейский солдат...История перловки ...
  • Maxim
    Быстрее - засыпать в кипяток, промыть, залить холодной и варить как гречку, только чуть дольше, она - очень питательн...Почему перловка с...

Интересные факты о времени

Всё в нашем мире зависит от времени.

В экстремальных ситуациях время «замедляется». Это связано с тем, что мозг намного быстрее обрабатывает информацию. Кроме того, экстремальные ситуации мы помним лучше, чем повседневные, т.к. наш «разогнанный» мозг успевает заметить и усвоить намного больше разных подробностей.



Интересные факты о времени

Решающими факторами восприятия времени для теплокровных животных являются размер организма и сердечный ритм. У кошек сердце бьется чаще, чем у людей, поэтому время для них идет быстрее. У слонов пульс равняется в среднем 25-ти ударам в минуту, поэтому с точки зрения человека их время тянется медленнее.

Интересные факты о времени

Марсианские сутки составляют 24 часа 39 минут 35,244 секунды, что очень близко к земным.

Интересные факты о времени

В Тихом океане по 180-му меридиану проходит так называемая линия перемены даты . Если пересечь ее с запада на восток, то можно попасть «во вчера». Двигаясь в обратном направлении, можно угодить «в завтра». Наверное, в этом месте лучше всего понимается вся относительность понятия «время».

Интересные факты о времени

Часы идут по часовой стрелке — слева направо — потому что именно в этом направлении движется тень солнечных часов.

Интересные факты о времени

Территория Китая располагается в пяти различных часовых поясах, однако вся страна живет по единому времени (пекинскому) – такое решение в 1949 году принял Мао Цзэдун. Именно поэтому сейчас в КНР можно наблюдать забавную ситуацию, когда в некоторых регионах страны солнце заходит в полночь. Интересно обстоят дела и на китайско-афганской границе: при ее пересечении путешественник вынужден переводить часы сразу на 3 часа 30 минут.


Интересные факты о времени
Почти все прогрессивное человечество (кроме США) не использует обозначения AM (ante meridiem — до полудня) и PM (post meridiem — после полудня), так как возникает большая путаница (быстро ответьте на вопрос: что раньше — 1 AM или 12 AM?).

Интересные факты о времени

Существуют: тысячелетие, век, пятилетка, год, квартал, месяц, декада, неделя, сутки, час, минута, секунда, миллисекунда, микросекунда, наносекунда, пикосекунда, фемтосекунда и так далее.

Интересные факты о времени

Небольшое азиатское государство Непал отгородилось от своих индийских соседей не только границами, но и временем: несмотря на то, что Непал и Индия находятся в одном часовом поясе, временная разница между ними составляет 15 минут.

Интересные факты о времени

Автомобилю, движущемуся со средней скоростью 96 километров в час, потребовалось бы примерно 48 миллионов лет, чтобы достичь ближайшей к нам звезды (после Солнца) «Проксима Центавра».

Интересные факты о времени

В Тайланде наряду с 24-часовой системой учета времени используется местная, шестичасовая. Местное население делит сутки на четыре шестичасовых периода по шесть часов в каждом.

Интересные факты о времени

Оказывается, иногда в минуте насчитывается 61 секунда. Это происходит в некоторые годы 30 июня или 31 декабря, когда Международная служба вращения Земли прибавляет к времени «високосную» секунду. Делается это для того, чтобы всемирное время точнее соответствовало солнечному.

Интересные факты о времени

Филиппинцы отличаются хроническим «раздолбайством»: для них регулярные опоздания – норма жизни. Чтобы приучить их своевременно приходить на работу, деловые встречи или спортивные мероприятия, в 1998 году по инициативе тогдашнего президента страны Фиделя Рамоса была организована неделя пунктуальности. Самое ироничное, что на торжественную церемонию, посвященную её началу, сам Рамос опоздал на целый час.

Интересные факты о времени

До начала 20-х гг. XX века в Новосибирске время исчислялось сразу по двум часовым поясам (левый берег относился к пятому часовому поясу, правый — к шестому), так что на правом берегу Оби утро начиналось на час раньше.

Интересные факты о времени

Согласно средневековым законам, промежуток времени «момент» равнялся полутора минутам.

Интересные факты о времени

Система нумерации лет до и после Рождества Христова (Anno Domini) появилась только в 525 году.

Интересные факты о времени

Мыльный пузырь лопается за 0.001 секунду. Ядерная реакция продолжается 0.000 000 000 000 000 001 сек.

Интересные факты о времени

Атомные часы имеют погрешность в 1 секунду за шесть миллионов лет.

Интересные факты о времени

В одном году 31 557 600 секунд.

Интересные факты о времени

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
фидель рамосМао Цзэдунмеждународная служба вращения
наверх