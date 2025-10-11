Интересные факты о времени

Всё в нашем мире зависит от времени.



В экстремальных ситуациях время «замедляется». Это связано с тем, что мозг намного быстрее обрабатывает информацию. Кроме того, экстремальные ситуации мы помним лучше, чем повседневные, т.к. наш «разогнанный» мозг успевает заметить и усвоить намного больше разных подробностей.

Решающими факторами восприятия времени для теплокровных животных являются размер организма и сердечный ритм. У кошек сердце бьется чаще, чем у людей, поэтому время для них идет быстрее. У слонов пульс равняется в среднем 25-ти ударам в минуту, поэтому с точки зрения человека их время тянется медленнее. Марсианские сутки составляют 24 часа 39 минут 35,244 секунды, что очень близко к земным.В Тихом океане по 180-му меридиану проходит так называемая линия перемены даты . Если пересечь ее с запада на восток, то можно попасть «во вчера». Двигаясь в обратном направлении, можно угодить «в завтра». Наверное, в этом месте лучше всего понимается вся относительность понятия «время».Часы идут по часовой стрелке — слева направо — потому что именно в этом направлении движется тень солнечных часов . Территория Китая располагается в пяти различных часовых поясах, однако вся страна живет по единому времени (пекинскому) – такое решение в 1949 году принял Мао Цзэдун. Именно поэтому сейчас в КНР можно наблюдать забавную ситуацию , когда в некоторых регионах страны солнце заходит в полночь. Интересно обстоят дела и на китайско-афганской границе: при ее пересечении путешественник вынужден переводить часы сразу на 3 часа 30 минут.Почти все прогрессивное человечество (кроме США) не использует обозначения AM (ante meridiem — до полудня) и PM (post meridiem — после полудня), так как возникает большая путаница (быстро ответьте на вопрос: что раньше — 1 AM или 12 AM?).Существуют: тысячелетие, век, пятилетка, год, квартал, месяц, декада, неделя, сутки, час, минута, секунда, миллисекунда, микросекунда, наносекунда, пикосекунда, фемтосекунда и так далее.Небольшое азиатское государство Непал отгородилось от своих индийских соседей не только границами, но и временем: несмотря на то, что Непал и Индия находятся в одном часовом поясе, временная разница между ними составляет 15 минут.Автомобилю, движущемуся со средней скоростью 96 километров в час, потребовалось бы примерно 48 миллионов лет, чтобы достичь ближайшей к нам звезды (после Солнца) «Проксима Центавра».В Тайланде наряду с 24-часовой системой учета времени используется местная, шестичасовая. Местное население делит сутки на четыре шестичасовых периода по шесть часов в каждом.Оказывается, иногда в минуте насчитывается 61 секунда. Это происходит в некоторые годы 30 июня или 31 декабря, когда Международная служба вращения Земли прибавляет к времени «високосную» секунду. Делается это для того , чтобы всемирное время точнее соответствовало солнечному.Филиппинцы отличаются хроническим «раздолбайством»: для них регулярные опоздания – норма жизни. Чтобы приучить их своевременно приходить на работу, деловые встречи или спортивные мероприятия, в 1998 году по инициативе тогдашнего президента страны Фиделя Рамоса была организована неделя пунктуальности. Самое ироничное, что на торжественную церемонию, посвященную её началу, сам Рамос опоздал на целый час.До начала 20-х гг. XX века в Новосибирске время исчислялось сразу по двум часовым поясам (левый берег относился к пятому часовому поясу, правый — к шестому), так что на правом берегу Оби утро начиналось на час раньше.Согласно средневековым законам, промежуток времени «момент» равнялся полутора минутам.Система нумерации лет до и после Рождества Христова (Anno Domini) появилась только в 525 году.Мыльный пузырь лопается за 0.001 секунду. Ядерная реакция продолжается 0.000 000 000 000 000 001 сек.Атомные часы имеют погрешность в 1 секунду за шесть миллионов лет.В одном году 31 557 600 секунд.