Мужчину смыло за борт, но он вспомнил трюк со штанами и продержался 3 часа в океане до спасения

Вода – источник жизни на Земле, но вместе с тем и одна из наиболее коварных субстанций для человека. Особенно, если речь идет о водоемах или морях. Оказаться за бортом судна – страшный сон путешественника. Именно в такую ситуацию попал немец Арне Мюрке. И он был бы уже на том свете, если бы не смекалка и знание одного приема морских котиков.
Спецвойска учат хитрым приемам. |Фото: m.topic.lt.
С жителем Германии Арне Мюрке случилось весьмя неприятное происшествие. Его вместе с братом Хельге наняли для того, чтобы перегнать из Новой Зеландии и в Бразилию 12-метровую яхту. И все бы ничего, но во время прохождения залива Толага случилась сильнейшая качка, в ходе которой Арне выпал за борт. Брат морехода тут же бросил ему спасательный жилет, однако Арне не смог до него добраться. Трехметровые волны стремительно уносили немца прочь от корабля.
Шторма опасны. |Фото: regprofi.pro.
Выжить мужчине помогла смекалка, импровизация и знание приемов выживания американских морских котиков. К счастью для себя, Арне Мюрке когда-то слышал о приеме спецназа, который позволяет сделать импровизированный спасательный жилет. Стянул джинсы, завязал штанины, а после набрав полную грудь воздуха наполнил их воздухом. Это и помогла Арне не пойти ко дну на протяжении трех часов. В итоге мужчину отыскали спасатели на вертолете.
А вот описание еще нескольких интересных способов выживания в воде со связанными руками, которому учат всех агентов специальных служб.
Котиков тренируют выживать со связанными руками. |Фото: pikabu.ru.
Самое главное в данной технике – это контроль дыхания. Оказавшись в таком положении в воде. очень важно не паниковать. Дышать следует размеренно. Каждый вдох должен быть исключительно глубоким, а выдох быстрым. Если глубина водоема небольшая, то следует нырнуть ко дну на выходе, присесть и отскочить от грунта вверх. Оказавшись у поверхности, следует сделать вдох, а затем повторить процедуру. Такими прыжками можно постепенно двигаться в сторону берега.
Для того, чтобы оставаться на плаву со связанными руками, нужно стать «буйком». Для этого при выдохе следует сгибать ноги в коленях и прижимать их по возможности к животу. Перед вдохом нужно прогнуться в спине. Передвигаться в таком положении можно или рывками, или переворотами, совершая толкательные движения ногами или же крутясь в одну из сторон.
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