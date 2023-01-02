Как сделать горшочки для рассады своими руками

Посев семян на рассаду – дело, требующее подготовки, но вовсе не обязательно идти в магазин или на рынок и тратить деньги на специальные контейнеры. Достаточно воспользоваться нашими советами и смастерить стаканчики для рассады самостоятельно.



Большую часть описываемых ниже самодельных горшочков для рассады можно сделать из натуральных, а значит, полезных для развития растений материалов. Несомненный плюс каждого из этих способов – возможность лишний раз сэкономить.







1. Кожура цитрусовых

2. Яичная скорлупа

3. Лотки от яиц

4. Горшочки из газеты

5. Пластиковые бутылки

6. Пластиковые стаканчики

7. Фильтр-пакеты для кофемашины

8. Втулки от туалетной бумаги

9. Ненужная бумага и картон

10. Контейнеры для льда

11. Тетра Пак пакеты

12. Чайные пакетики

Если вы любите выжимать сок из цитрусовых (апельсина, грейпфрута, лимона, помело и др.) при помощи соковыжималки, то наверняка у вас остается много половинок кожуры этих фруктов. Почему бы не использовать их в качестве стаканчиков для рассады?В половинке очищенного от мякоти фрукта (в дне) сделайте небольшое отверстие для оттока влаги, затем заполните кожуру грунтом для рассады и посейте по 1-2 семени на «горшочек» в зависимости от «габаритов» будущего растения и размеров кожуры цитрусового. Впоследствии саженец можно высадить с открытый грунт прямо с «горшочком».Скорлупа от яиц – отличный вариант самодельной емкости для небольшой рассады либо для выращивания сеянцев до перевалки в емкости большего объема.Возьмите скорлупу и проделайте снизу отверстие. Для этого можно использовать канцелярскую кнопку или толстую иголку. Каждую скорлупку заполните грунтом до половины и посейте семена. Яичные «горшочки» с сеянцами поставьте в пластиковый контейнер для яиц. Для создания парникового эффекта закройте крышку контейнера. Когда придет время пересадки или перевалки, высаживайте подросшую рассаду вместе со скорлупой.Лоток от яиц также используют в качестве тары для рассады. Такие емкости удобно располагать на подоконниках. Для начала в дне каждой ячейки контейнера проделывают отверстие (если лоток пластиковый, можно нагреть шило и проколоть с его помощью). Затем ячейки заполняют грунтом и высевают семена.Спустя некоторое время корни растения оплетут земляной ком, и для дальнейшей пикировки достаточно будет аккуратно вынуть сеянец с комом вилкой.Старые газеты могут стать отличным материалом для изготовления емкости для рассады. Для этого вам понадобятся газетные листы (лучше отдать предпочтение черно-белым страницам), цилиндрический предмет (бутылка, узкая консервная банка), мука и вода.Предлагаем посетить страничку с нашим мастер-классом по изготовлению стаканчиков для рассады из старых газет или бумаги.Высаживать рассаду в теплицу или открытый грунт можно прямо в стаканчиках, но при желании можно разрезать или разорвать «горшочек».Из пластиковой бутылки можно сделать не просто емкость для рассады, а функциональный горшок с системой автополива и парниковым эффектом. Чистую пластиковую бутылку разрежьте пополам, крышку не снимайте, а проделайте в ней несколько отверстий с помощью все тех же нагретого шила, иглы или гвоздя. Сквозь нижнее отверстие протяните синтетический шнур (это будет фитиль).Верхнюю часть с горлышком переверните и вставьте во вторую половину бутылки. Всыпьте грунт, посейте семена. Выньте половинку бутылки с грунтом из поддона, влейте воду в нижнюю часть «горшка», затем вставьте половинку с растением назад в поддон. Возьмите другую бутылку такого же размера, отрежьте от нее половину и используйте как крышку для такого рассадного «горшочка».Можно сделать и по-другому: с бутылки (прекрасно подойдет пластиковая бутыль квадратной формы емкостью 5 л, например, от питьевой воды) срезать боковую часть, а оставшуюся большую часть использовать как контейнер для рассады.Отличные емкости для рассады получаются из стаканчиков от йогурта или сметаны, одноразовых пластиковых и бумажных стаканчиков из-под кофе. Чтобы сделать горшочки, сначала как следует вымойте эти емкости, а затем вырежьте в их дне отверстие для стока лишней воды. Если отверстие получилось слишком большого диаметра, на дно стакана положите картонный кружок. Для удобства можно написать на стаканчике фломастером или маркером название культуры и сорта, которые собираетесь выращивать.Емкости с посеянными в них семенами составьте в ящик или на поднос – так их удобнее хранить. Преимущество таких самодельных горшочков заключается в удобном извлечении земляного кома при высадке сеянцев в открытый грунт – достаточно слегка надавить на нижнюю часть стаканчика и ком с легкостью достается, оставаясь целым.Если вы варите кофе в кофеварке, не выбрасывайте использованные бумажные фильтры – они могут стать прекрасными стаканчиками для рассады.Наполните каждый фильтр-пакет грунтом наполовину и поставьте в пластиковый ящик либо поддон с высокими бортами, чтобы придать «стаканчикам» устойчивость. Они будут стоять плотно друг к другу, а значит, не упадут. Посейте семена и поставьте ящик с кофейными «горшочками» на подоконник.Картонные трубки, оставшиеся от рулонов туалетной бумаги, легко превращаются в биоразлагаемые стаканчики для рассады. Также можно использовать втулки от бумажных полотенец.Если нужен невысокий стаканчик, разрежьте втулку поперек на две части. Далее с каждой частью проделайте следующее: сложите вдоль и ножницами сделайте надрезы примерно на 1/3 высоты трубки таким образом, чтобы получилось 4 лопасти. Затем выпрямите заготовку и сложите лопасти одна на другую, загибая их, как это делают с картонными коробками, чтобы получилось дно.На постоянное место рассаду можно высаживать, не вынимая из стаканчиков, поскольку бумага и картон – биоразлагаемые материалы.Чтобы сделать такие горшочки, нужно мысленно вернуться в школьные годы и вспомнить о всем знакомой, но слегка подзабытой технологии папье-маше. Итак, вам понадобятся бумага или картон, вода и форма. В качестве формы можно использовать стеклянные стаканы, но удобнее всего, если у вас есть металлическая форма для кексов на несколько ячеек.Порвите бумагу на мелкие кусочки и положите в емкость с водой, оставьте размокать. Затем полученной массой облепите форму: если у вас стаканы, то с внешней стороны, если форма для выпечки – с внутренней. Заготовку нужно оставить подсыхать на сутки, после чего использовать как обычный стаканчик для рассады.Ненужный лоток (форма) для льда может стать отличной емкостью для выращивания рассады до пикировки и послужить в этой роли не один год. В каждой ячейке сделайте дренажное отверстие (если пластик прочный, воспользуйтесь дрелью), возьмите подходящий поддон и поставьте контейнер в него.Далее заполните ячейки грунтом и посейте семена. Через некоторое время распикируйте рассаду в емкости большего размера. Так же, как и в случае с яичной скорлупой, в такой емкости лучше выращивать растения с небольшой корневой системой, поскольку им может стать тесно в маленьких ячейках.Наверное, один из самых популярных вариантов среди hand-made емкостей для рассады – это пакеты Тетра Пак. От бумажных и картонных пакетов этот многокомпонентный материал отличают повышенная прочность и долговечность.Тетра Пак используют для упаковки сока, молочных продуктов, в его состав кроме картона входят фольга и полиэтилен. Подготовить такие пакеты для посева рассады очень просто – разрежьте их на 2 части и стаканчики готовы! Также можно сделать лоток для рассады, разрезав пакет не поперек, а вдоль.Не забудьте тщательно вымыть емкости перед использованием.Оригинальный способ выращивания рассады в использованных чайных пакетиках по эффективности может посоревноваться с выращиванием в торфяных таблетках, поскольку чай благотворно влияет на развитие растения.У каждого пакетика срезают верхнюю часть, затем ложкой накладывают внутрь грунт для рассады и высевают семена. Такие «горшочки» лучше поставить в поддон, например, контейнер с невысокими бортиками. При высадке в открытый грунт пакетик не снимают.О том, как еще можно использовать спитый чай в хозяйстве, читайте в нашем материале:Немного смекалки – и приспособить под рассадные горшки можно практически что угодно. Главное – обеспечить отток излишков воды при поливе рассады в стаканчиках и использовать для сбора жидкости поддон.