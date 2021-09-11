Романтическая история с печальным финалом: Кто на самом деле изображен на вкладышах жвачки «Love is»

На территории постсоветского пространства самой популярной жвачкой в свое время была «Love is…», которая стала одним из символов эпохи 1990-х гг. Даже те, кто не помнит, как выглядела жвачка и какой у нее был вкус, наверняка знают, с каким азартом коллекционировались вкладыши с изображенной на них парочкой влюбленных. Но широкой публике вряд ли известно о том, что у этих персонажей были реальные прототипы, и что на самом деле это была история о любви, побеждающей смерть: женщина потеряла любимого человека, но спустя полтора года после его гибели… родила ему ребенка!
Художница Ким Касали | Фото: cosmo.ru
Автором комиксов «Love is…» была новозеландская художница-мультипликатор Ким Гроув (в замужестве – Касали). В 19 лет она начала путешествовать по всему миру, а спустя 6 лет решила поселиться в Калифорнии. Там она познакомилась с итальянцем Роберто Касали, который стал ее мужем. Именно он и вдохновил ее на создание двух забавных персонажей – парочки влюбленных, прототипами которых были они сами.
Ким и Роберто Касали | Фото: cosmo.ru
Ким начала рисовать на салфетках разные эпизоды из жизни супружеской пары, подписывая сверху: «Любовь – это…», а снизу завершая фразу текстом, соответствующим рисунку. Художница рассказывала: «Я делала маленькие зарисовки, чтобы выразить, что я чувствую… Это было все равно что вести дневник моих эмоций, где описано, как развивались мои чувства. Сначала я нарисовала капельку, которая стала девочкой, это должна была быть я. Она испытывала все эти фантастические чувства. Потом я нарисовала другую капельку – мальчика, который был причиной этих чувств».
Комиксы, опубликованные в 1981 г. | Фото: cosmo.ru
Свадьбу Ким и Роберто сыграли в Новой Зеландии, на родине девушки. Они венчались в той же церкви, где когда-то сочетались брачными узами ее родители – для нее это было очень важно, ведь ее отец умер, когда она была совсем юной. Поэтому у девушки была единственная просьба к ее избраннику: «Делай, что хочешь, но ты не должен умереть раньше меня». В ответ он рассмеялся и сказал, что постарается. На невесте был венок из маргариток и вуаль – точно такую же она потом нарисовала своей героине. В дальнейшем многие эпизоды из их реальной супружеской жизни она использовала в качестве сюжетов для своих комиксов.
Ким и Роберто Касали | Фото: cosmo.ru
Супругу Ким так понравились эти милые персонажи, что он решил продюсировать публикацию комиксов. Впервые они были изданы в газете в начале 1970 г., и с тех пор их публиковали в «Los Angeles Times» еженедельно. Поначалу, в первых комиксах 1970-х гг., персонажи даже носили их имена – мальчик называл девочку «Ким», а она чертила на песке первую букву его имени – «Р». Вскоре эти герои стали настолько популярными, что их начали не только печатать в журналах, но и тиражировать на футболках, кружках, календарях и плакатах. А комиксы были изданы в 50 странах мира!
Комиксы, опубликованные в 1981 г. | Фото: cosmo.ru
Когда у Ким спрашивали, почему она выбрала такой вид творчества, она отвечала: «Если бы у меня был выбор, то я стала бы автором романтичных песен. Песни о любви глубоко меня трогают… Но я не умею красиво писать, поэтому мне пришлось выбрать другой способ выразить свои чувства».
В 1990-х гг. вкладыши *Love is…* были предметом гордости коллекционеров | Фото: livemaster.ru
Но семейное счастье Ким и Роберто длилось недолго: через 4 года после рождения сыновей у мужчины обнаружили рак на последней стадии. К сожалению, врачи уже ничем не могли ему помочь. Ким оставила свои комиксы ради того, чтобы проводить с мужем больше времени. Но она не хотела бросать это занятие, поэтому попросила английского дизайнера и аниматора Билла Эспри заменить ее, продолжая рисовать комиксы под ее именем. Он стал автором первых цветных комиксов с одетыми персонажами – именно в таком виде позже их узнали на территории постсоветского пространства.
Комиксы Ким Касали и Билла Эспри стали известны во всем мире| Фото: cosmo.ru
В 1990-х гг. вкладыши *Love is…* были предметом гордости коллекционеров | Фото: livemaster.ru
В 1975 г. Роберто сделали операцию. Врачи не давали утешительных прогнозов, и семья готовилась к худшему. Однажды перед Рождеством Ким сказала мужу, что самым лучшим подарком для нее был бы еще один ребенок. Тогда супруги решили заморозить сперму Роберто на тот случай, если его супруге не удастся забеременеть до его смерти. В 1976 г., в возрасте 31 года муж художницы скончался, и в комиксах появилось изображение девочки и надгробного камня.
Ким Касали с сыновьями | Фото: mtaranova.wordpress.com
Ким Касали с сыном | Фото: cosmo.ru
А спустя 16 месяцев после этого Ким решилась осуществить задуманное, и уже после смерти своего супруга она родила ему ребенка! Хотя большинство поклонников художницы выразили ей горячую поддержку и одобрение, со стороны религиозной прессы Ким встретила резкую критику – ее обвинили в том, что она пошла против «религиозной морали». На все критические отзывы Ким отвечала: «Роберто и я очень хотели подарить нашим двум сыновьям братика или сестричку. Теперь, благодаря заботе и терпению врачей, это стало возможно: я получила еще одно напоминание о моем чудесном муже… Мило здесь благодаря любви его матери и отца. Если кто-то осуждает подобное, это значит, мир потерял чувство пропорции. Мы пытались завести ребенка посредством искусственного оплодотворения до смерти Роберто. Если бы мой муж был жив, Мило был бы зачат в браке. Что меняет смерть Роберто?».
Ким Касали с сыновьями | Фото: cosmo.ru
После рождения ребенка Ким выпустила новую открытку, на которой была изображена ее героиня с коляской, а подпись гласила: «Рады представить Мило Роберто. Родители: Ким и Роберто (посмертно, посредством искусственного оплодотворения)».
Жевательная резинка, которая стала символом эпохи 1990-х гг. | Фото: livemaster.ru
Турецкая компания «Intergum» использовала цветные рисунки Билла Эспри для вкладышей жвачки, состоявшей из двух половин с разным цветом и вкусом, что символизировало любовь двух «половинок». Герои комиксов были растиражированы без разрешения автора и Ким Касали – они даже не подозревали о том, что их комиксы используют для жевательной резинки! Билл Эспри узнал об этом только в 2008 г., когда в одном из интервью ему задали вопрос об этом.
Жевательная резинка, которая стала символом эпохи 1990-х гг. | Фото: livemaster.ru
К сожалению, та же болезнь забрала жизнь и самой Ким. В возрасте 55 лет она скончалась от рака костей и печени. А ее дело продолжил старший сын Стефано совместно с Биллом Эспри. Они выпускают комиксы «Love is…» под подписью Ким, что предусмотрено условиями договора. Забавные персонажи пережили свою создательницу, а ее дело продолжило существовать и после ее ухода. Влюбленные пары загадывали желания и разворачивали вкладыши жвачки, читая как будто им адресованные послания, и даже не подозревали о том, что за историей этих рисованных персонажей стояла реальная история о любви, победившей смерть!
Жевательная резинка, которая стала символом эпохи 1990-х гг. | Фото: morefactov.ru
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